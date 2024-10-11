根据海洋生物协会的 FREYA WOMERSLEY 和南安普顿大学的 DAVID SIMS 的一项新研究，海洋变暖可能会迫使鲸鲨进入航道

全球变暖有可能重新调整地球上所有生态系统中生命所处的空间。而我们的 新的研究 研究显示，世界上最大的鱼类——鲸鲨可能面临危险，因为海洋变暖可能会迫使它们进入繁忙的人类航道。

超过 12,000万种海洋物种 随着海水变暖，预计未来将重新分布。那些无法在适宜环境中生存的动物面临被彻底消灭的风险。

但对于体型较大、行动能力强的动物来说，情况就不同了，它们可以自由地寻找适合自己需求的环境。对它们来说，变化的海洋环境可能并不是一个巨大的威胁，因为它们可以迁徙到较冷的海域。

相反，不断变化的环境可能会迫使物种进入新的、更危险的区域，在那里它们会接触到船舶螺旋桨和其他直接的人类威胁。

我们担心鲸鲨也会遭遇同样的命运。这些巨型鲨鱼体长可达 18 米，长度约为四辆汽车的首尾相接，但尽管体型巨大、外表健壮，它们的数量已经 下降 过去 50 年来增长了 75% 以上。

安达曼海（Abe Khao Lak）的鲸鲨

In 以前的研究 我们发现，这种下降可能部分是由于与大型船舶的碰撞。鲸鲨特别容易受到伤害，因为它们游来游去，以浮游生物和其他微小生物为食，很少需要比人类步行速度更快。虽然它们会长时间在水面附近缓慢移动，但它们经常被船只撞击而死亡。

我们的新研究建立在之前的研究基础之上。我们发现气候变化将使这些温顺的巨物面临更大的危险，因为它们喜欢的栖息地将迁往船舶交通繁忙的新地区。

一个不确定的未来

该项研究由来自 50 个国家的 18 多名科学家组成的国际团队进行， 全球鲨鱼运动项目研究使用了近 15 条单独标记的鲸鲨 350 年的卫星跟踪数据。

运动轨迹与当时的温度、盐度和其他环境条件相匹配，以确定鲨鱼喜欢什么样的栖息地。

然后，基于气候模型（模拟气候的强大计算机程序），将这些关系预测到未来，以揭示未来海洋的哪些部分可能具有与当今物种所处的条件相似的条件。

我们的先进方法发现了未来可能适合鲸鲨生存的全新区域，例如加利福尼亚湾地区的太平洋美国水域、中国东海的日本水域以及许多西非国家的大西洋水域。

我们很快意识到这些地区是世界上一些最繁忙的海港和航运高速公路的所在地，因此我们将我们的栖息地偏好地图与全球航运地图叠加在一起，以确定鲨鱼可能会撞上船只。

通过此研究，我们预测，如果我们继续严重依赖化石燃料，到本世纪末鲨鱼与船只同时出现的可能性将增加 15,000 倍，而如果我们遵循可持续发展的情景，这一可能性只会增加 20 倍。

这并不意味着碰撞次数将增加 15,000 倍，甚至 20 倍，因为我们只能预测鲸鲨未来会在哪里，船只的确切数量也会有所不同。然而，如果鲨鱼确实进入这些新区域及其繁忙的航道，死亡率增加是非常有可能的。

我们已经记录到附着在鲨鱼身上的卫星标签在航道上突然停止传输，深度记录标签显示鲨鱼慢慢沉入海底 - 可能已经死亡。

改变策略

我们的研究结果令人担忧，但也凸显出我们确实有能力改变鲸鲨的种群轨迹。在这种情况下，通过缓解气候变化，我们还可以间接确保海洋成为一些最大居民的更安全的地方。

我们已经知道可以尝试哪些策略来限制船舶与鲨鱼之间的碰撞。2024 年 XNUMX 月，联合国《保护迁徙物种公约》签署国会议提出了一项 一系列建议 特别关注鲸鲨。

这些措施包括降低速度和重新规划路线 关键地点并建立碰撞报告网络。现在就看各国政府如何采取行动了。

其他物种也有可能因气候变化而遭遇类似的压力。例如，海洋热浪可能会迫使其他鲨鱼进入较冷的表层水域（这些水域正被延绳钓渔业利用），或者进入更深的深海（氧气较少）。

现在是时候将我们的注意力转移到这些相互作用的压力源上，以便我们能够开始量化海洋动物在未来海洋中必须承受的各种威胁，并保护那些最危险的动物。

没有时间阅读有关气候变化的内容？

请在您的收件箱中获取我们屡获殊荣的每周摘要。 每个星期三，《对话》的环境编辑都会撰写一封简短的电子邮件“想象”，其中仅深入讨论一个气候问题。 加入迄今为止已订阅的 35,000 多名读者的行列。

芙蕾雅·沃默斯利 是 海洋生物协会 和 大卫·西姆斯 是 南安普敦大学. 本文转载自 谈话 根据知识共享许可。阅读 原创文章.

也在 Divernet 上： 我们如何发现导致如此多鲸鲨死亡的原因, 想看鲸鲨吗？没问题, 年轻雄性鲸鲨很爱待在家里, 想看鲸鲨吗？没问题