瓦卡托比的墙到墙天堂

如果你喜欢峭壁潜水，那么瓦卡托比就是你的天堂

无论您经历过多少次，当您到达陡峭的水下墙壁边缘的那一刻总是令人兴奋不已。前一秒，您还在浅浅的珊瑚礁中游动，下一秒，您就悬在深渊的边缘。这种地形对比在瓦卡托比潜水度假村尤为明显，这里的许多潜水地点都包括陡峭的墙壁，这些墙壁从非常浅的深度开始 - 有些深度不到 10 英尺，然后垂直坠入远远超出运动潜水可接受极限的深度。加入我们，体验这场垂直的虚拟墙壁飞行潜水冒险。

Beyond the reef top on Wakatobi's famous House Reef, a sheer wall face is covered with a colorful array of hard and soft corals, sea fans, sponges and tunicates.

在边缘

Dive boat at the edge of the wall It’s a stunning sight when the dive boat approaches one of Wakatobi’s walls, and the bow floats above a coral reef that seems close enough to touch. 拍照 通过迪迪·洛兹

潜水船的船长轻轻地在珊瑚礁边缘附近操纵。清晨的阳光穿透平静的水面，让人一瞥水下的景象。海洋深邃迷人的蓝色与突然升起的珊瑚礁顶峰形成鲜明对比，看起来浅得可以站进去。从侧面望去，你可以沿着峭壁的陡峭表面一直向下穿过清澈的海水。

最后一次检查装备，然后迈出一大步，你开始下降，BCD 轻轻排气，面对的是上浅下深的境界。沿途，一株巨大的、色彩鲜艳的翠绿色海葵和一群小丑鱼靠近墙边，吸引了你的眼球，但它们可以等待。现在，是时候去地下室了。在你的伙伴和潜水向导的陪同下，你们三人列队下降，就像跳伞者在慢动作中自由落体一样。以悠闲的步伐旅行，你的 潜水电脑深度读数开始达到三位数，与此同时，景观也发生了一些巨大的变化。

在这里，由于不受表面波浪作用和风暴潮的影响，事情变得越来越大。墙壁的表面点缀着巨大的软珊瑚树丛和海扇，其宽度比您伸展的手臂的两倍还要宽。在这个更加阴暗的世界中，海绵开始呈现出更奇怪的比例，就像桶形海绵变得比实际的桶大得多。您希望今天早上已经设置好广角拍摄，但话又说回来，墙壁的数量多得数不清，当然，还会有一些神秘的生物在墙壁的缝隙中躲藏。

潜水员与红海扇和鞭珊瑚。位于萨瓦礁系统西侧的 Pinki's Wall 拥有巨大的桶状海绵和生长在岩架上的大型柳珊瑚海扇，它们都栖息着各种各样的生物。

快速虚拟游览瓦卡托比的几座城墙 服务

还有一些鱼，你在一些较浅的潜水中没有注意到，比如金鳞鱼和鲈鱼，它们身上有条纹或斑点状的色彩图案，颜色鲜艳得几乎像带电了一样。突然出现的动感和色彩吸引了你的眼球。这是一种体型较小的橙色和粉色鱼，靠近墙壁，然后不时地冲进 开放水域, 燃烧其 鳍 似乎变成了更明亮的橙色、粉色和紫色。回想起潜水前的简报，您认出这是一条雄性闪光濑鱼，意图吸引潜在伴侣的注意。

瓦卡托比潜水导游会用“过来”的动作吸引您的注意力。她漂浮在一个巨大的柳珊瑚旁边，指着看起来像是更多柳珊瑚的树枝。你看。然后再仔细看看。没有什么。最后，你看到了它：一只小海马，小到可以铺在你的指甲上，它的颜色和纹理完美地模仿了它的柳珊瑚宿主。您没有看到这个小生物也是情有可原的。侏儒海马的伪装是如此完美，以至于科学家们直到 2000 年之后才发现了该物种的大部分。

瞥见完美伪装的侏儒海马是一种难以忘记的景象。这个小家伙是在 Fan 38 East 拍摄的，这是瓦卡托比的标志性墙，以其众多海扇而闻名。

当你努力保持稳定，下面似乎没有任何东西时，你的摄影努力开始捕捉到这个小家伙的最佳表现。但是，在出现任何挫败感之前，您的导游会介入并充当人体三脚架。一只手紧紧握住一块毫无生气的岩石，另一只手放在腋下或水箱顶部，任务突然变得容易了。按一下快门，他就在你身边。虽然您认为自己很幸运能看到潜水员，但请记住感谢您的潜水导游敏锐的眼睛和稳定的帮助。

中间地带：探访瓦卡托比的古老海岸线

当你站在高耸的城墙上一动不动时，时间似乎静止了。但氮气时钟正在运行，还有更多值得一看的东西。您的导游将带领您缓慢向上移动，到达更中间的深度，那里的墙壁表面布满了充满阴影的底切和洞穴的广泛网络。几天前在长屋举行的晚间演讲中，潜水中心经理解释说，这个深度范围内的墙体部分是由数千年前海平面较低时的波浪作用形成的。

在 100 英尺（30.5 米）深度范围内的潜水员经常会碰到墙壁侧面的悬垂物和岩架，它们是数千年前海平面较低时由波浪作用形成的。

这些古老的侵蚀现在为各种隐居生物提供了庇护所，只要仔细接近并明智地使用小型潜水灯，就能发现这些生物。龙虾的触角从缝隙中伸出，另一个凹处露出了一只绿海龟。

如果关闭则加顶

逐渐变浅到大多数人会停留的安全停留深度，但潜水还远未结束。快速浏览一下您的 一台的显示屏显示您剩余的免停留时间甚至还没有达到个位数。您的压力表显示您仍然有足够的余量继续前进，并充分利用 Wakatobi 标志性的 70 分钟模式。

因此，您可以利用最后 15 到 XNUMX 分钟探索珊瑚礁覆盖的浅海高原。回到顶部，珊瑚礁在强烈的阳光下呈现出不同的面貌。红色和橙色的大型柳珊瑚和海扇被一片片的皮革珊瑚和错综复杂的板珊瑚和桌面珊瑚所取代。当潮水接近极低时，珊瑚几乎升到水面，它们的倒影反射在平静的浅滩上，创造出一种超现实的珊瑚礁双重曝光效果。

欣赏完大局之后，当您开始在珊瑚顶的山峰和山谷中搜寻时，您的注意力会回到细节上。一群黑色的引金鱼，通常被称为黑龙，从它们的胸肌和背部经过 鳍 以扑动的动作起伏，更像是飞行而不是游泳。

看着导游，示意你们两个向上离开礁石，以便船可以接您。你的 一台 说潜水过程中已经过去了 74 分钟。回到船上，当您凝视船舷寻找与您告别的乌贼时，您的导游露出灿烂的笑容并问道：“准备好再次潜水了吗？”然后您就会意识到，将会有更多的机会去发现这些隐秘的猎人以及许多其他以瓦卡托比城墙为家的神奇生物。

有关瓦卡托比潜水度假村的更多信息，请访问 https://www.wakatobi.com