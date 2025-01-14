杂志订阅
每月 3 英镑即可移除广告
登录

瓦卡托比的墙到墙天堂 

在 Google 新闻上关注我们
订阅我们的每周通讯
如果你喜欢攀岩
潜水员顺着墙壁的一侧下潜。|瓦卡托比著名的环岛礁顶部
目录
目录

如果你喜欢峭壁潜水，那么瓦卡托比就是你的天堂

无论您经历过多少次，当您到达陡峭的水下墙壁边缘的那一刻总是令人兴奋不已。前一秒，您还在浅浅的珊瑚礁中游动，下一秒，您就悬在深渊的边缘。这种地形对比在瓦卡托比潜水度假村尤为明显，这里的许多潜水地点都包括陡峭的墙壁，这些墙壁从非常浅的深度开始 - 有些深度不到 10 英尺，然后垂直坠入远远超出运动潜水可接受极限的深度。加入我们，体验这场垂直的虚拟墙壁飞行潜水冒险。

Beyond the reef top on Wakatobi's famous House Reef, a sheer wall face is covered with a colorful array of hard and soft corals, sea fans, sponges and tunicates.
Beyond the reef top on Wakatobi's famous House Reef, a sheer wall face is covered with a colorful array of hard and soft corals, sea fans, sponges and tunicates.

在边缘

Dive boat at the edge of the wall It’s a stunning sight when the dive boat approaches one of Wakatobi’s walls, and the bow floats above a coral reef that seems close enough to touch. Photo by Didi Lotze
Dive boat at the edge of the wall It’s a stunning sight when the dive boat approaches one of Wakatobi’s walls, and the bow floats above a coral reef that seems close enough to touch. 拍照 通过迪迪·洛兹

潜水船的船长轻轻地在珊瑚礁边缘附近操纵。清晨的阳光穿透平静的水面，让人一瞥水下的景象。海洋深邃迷人的蓝色与突然升起的珊瑚礁顶峰形成鲜明对比，看起来浅得可以站进去。从侧面望去，你可以沿着峭壁的陡峭表面一直向下穿过清澈的海水。

最后一次检查装备，然后迈出一大步，你开始下降，BCD 轻轻排气，面对的是上浅下深的境界。沿途，一株巨大的、色彩鲜艳的翠绿色海葵和一群小丑鱼靠近墙边，吸引了你的眼球，但它们可以等待。现在，是时候去地下室了。在你的伙伴和潜水向导的陪同下，你们三人列队下降，就像跳伞者在慢动作中自由落体一样。以悠闲的步伐旅行，你的 潜水电脑深度读数开始达到三位数，与此同时，景观也发生了一些巨大的变化。

海绵在这个阴暗的世界中呈现出奇妙的外观。
海绵在这个阴暗的世界中呈现出奇妙的外观。

在这里，由于不受表面波浪作用和风暴潮的影响，事情变得越来越大。墙壁的表面点缀着巨大的软珊瑚树丛和海扇，其宽度比您伸展的手臂的两倍还要宽。在这个更加阴暗的世界中，海绵开始呈现出更奇怪的比例，就像桶形海绵变得比实际的桶大得多。您希望今天早上已经设置好广角拍摄，但话又说回来，墙壁的数量多得数不清，当然，还会有一些神秘的生物在墙壁的缝隙中躲藏。

照片中的潜水员与红海扇和鞭珊瑚。位于萨瓦礁系统西侧的 Pinki's Wall 拥有巨大的桶状海绵和生长在岩架上的大型柳珊瑚海扇，它们都栖息着各种各样的生物。
潜水员与红海扇和鞭珊瑚。位于萨瓦礁系统西侧的 Pinki's Wall 拥有巨大的桶状海绵和生长在岩架上的大型柳珊瑚海扇，它们都栖息着各种各样的生物。

快速虚拟游览瓦卡托比的几座城墙 服务

还有一些鱼，你在一些较浅的潜水中没有注意到，比如金鳞鱼和鲈鱼，它们身上有条纹或斑点状的色彩图案，颜色鲜艳得几乎像带电了一样。突然出现的动感和色彩吸引了你的眼球。这是一种体型较小的橙色和粉色鱼，靠近墙壁，然后不时地冲进 开放水域, 燃烧其 似乎变成了更明亮的橙色、粉色和紫色。回想起潜水前的简报，您认出这是一条雄性闪光濑鱼，意图吸引潜在伴侣的注意。

瓦卡托比潜水导游会用“过来”的动作吸引您的注意力。她漂浮在一个巨大的柳珊瑚旁边，指着看起来像是更多柳珊瑚的树枝。你看。然后再仔细看看。没有什么。最后，你看到了它：一只小海马，小到可以铺在你的指甲上，它的颜色和纹理完美地模仿了它的柳珊瑚宿主。您没有看到这个小生物也是情有可原的。侏儒海马的伪装是如此完美，以至于科学家们直到 2000 年之后才发现了该物种的大部分。

Pygmy seahorse: A glimpse of a perfectly camouflaged pygmy seahorse is a sight that is rarely forgotten. This little fellow was photographed at Fan 38 East, a signature Wakatobi wall known for its many, many sea fans.
瞥见完美伪装的侏儒海马是一种难以忘记的景象。这个小家伙是在 Fan 38 East 拍摄的，这是瓦卡托比的标志性墙，以其众多海扇而闻名。

当你努力保持稳定，下面似乎没有任何东西时，你的摄影努力开始捕捉到这个小家伙的最佳表现。但是，在出现任何挫败感之前，您的导游会介入并充当人体三脚架。一只手紧紧握住一块毫无生气的岩石，另一只手放在腋下或水箱顶部，任务突然变得容易了。按一下快门，他就在你身边。虽然您认为自己很幸运能看到潜水员，但请记住感谢您的潜水导游敏锐的眼睛和稳定的帮助。

中间地带：探访瓦卡托比的古老海岸线

当你站在高耸的城墙上一动不动时，时间似乎静止了。但氮气时钟正在运行，还有更多值得一看的东西。您的导游将带领您缓慢向上移动，到达更中间的深度，那里的墙壁表面布满了充满阴影的底切和洞穴的广泛网络。几天前在长屋举行的晚间演讲中，潜水中心经理解释说，这个深度范围内的墙体部分是由数千年前海平面较低时的波浪作用形成的。

在 100 英尺（30.5 米）深度范围内的潜水员经常会碰到墙壁侧面的悬垂物和岩架，它们是数千年前海平面较低时由波浪作用形成的。
在 100 英尺（30.5 米）深度范围内的潜水员经常会碰到墙壁侧面的悬垂物和岩架，它们是数千年前海平面较低时由波浪作用形成的。

这些古老的侵蚀现在为各种隐居生物提供了庇护所，只要仔细接近并明智地使用小型潜水灯，就能发现这些生物。龙虾的触角从缝隙中伸出，另一个凹处露出了一只绿海龟。 

如果关闭则加顶

逐渐变浅到大多数人会停留的安全停留深度，但潜水还远未结束。快速浏览一下您的 一台的显示屏显示您剩余的免停留时间甚至还没有达到个位数。您的压力表显示您仍然有足够的余量继续前进，并充分利用 Wakatobi 标志性的 70 分钟模式。 

随着深度变浅，珊瑚礁将开始呈现出不同的面貌，因此阳光会更多。
随着深度变浅，珊瑚礁将开始呈现出不同的面貌，因此阳光会更多。 拍照 作者：沃尔特·斯特恩斯

因此，您可以利用最后 15 到 XNUMX 分钟探索珊瑚礁覆盖的浅海高原。回到顶部，珊瑚礁在强烈的阳光下呈现出不同的面貌。红色和橙色的大型柳珊瑚和海扇被一片片的皮革珊瑚和错综复杂的板珊瑚和桌面珊瑚所取代。当潮水接近极低时，珊瑚几乎升到水面，它们的倒影反射在平静的浅滩上，创造出一种超现实的珊瑚礁双重曝光效果。

欣赏完大局之后，当您开始在珊瑚顶的山峰和山谷中搜寻时，您的注意力会回到细节上。一群黑色的引金鱼，通常被称为黑龙，从它们的胸肌和背部经过 以扑动的动作起伏，更像是飞行而不是游泳。 

一群鳞鲀游过，它们的胸鳍和背鳍随着翅膀摆动，看起来更像是在飞行而不是在游泳。
一群鳞鲀游过，它们的胸鳍和背鳍 以扑动的动作起伏，更像是飞行而不是游泳。

看着导游，示意你们两个向上离开礁石，以便船可以接您。你的 一台 说潜水过程中已经过去了 74 分钟。回到船上，当您凝视船舷寻找与您告别的乌贼时，您的导游露出灿烂的笑容并问道：“准备好再次潜水了吗？”然后您就会意识到，将会有更多的机会去发现这些隐秘的猎人以及许多其他以瓦卡托比城墙为家的神奇生物。

有关瓦卡托比潜水度假村的更多信息，请访问 https://www.wakatobi.com

最近更新 水肺潜水员杂志的播客片段
@stevenwood1468 #ASKMARK 技巧，学习更好地使用 5 毫米手套和干手套？ #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

@stevenwood1468
#ASKMARK 技巧，学习更好地使用 5 毫米手套和干手套？

#水肺 #scubadiving #scubadiver

成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join

装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业水肺培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xMUQ5ODk0Q0I0MjZBQjhG

我该如何处理厚氯丁橡胶手套？#askmark #scuba

Scuba.com 会员链接：https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK： https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。 本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。 本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。 00:00 简介 01:00 免提脚蹼 02:10 放下脚环 03:34 手臂和腿部 04:56 Scuba.com 05:56 面罩和调节器 06:55 查看 BP/W 07:56 额外关节 09:20 冷密封 10:05 试潜 11:19 装备标签 12:22 蜡拉链 13:41 简易 O 形环 14:34 方便的螺栓扣 15:21 穿袜子 16:07 菊花链

Scuba.com 附属链接：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa

#水肺 #scubadiving #scubadiver

成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join

装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业水肺培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。
00：00简介
01:00 免提脚蹼
02:10 离开戒指
03:34 手臂和腿
04:56 潜水网
05:56 面具与规则
06:55 看看BP/W
07:56 额外的关节
09:20 冰封海豹
10:05 测试潜水
11:19 装备标签
12:22 蜡拉链
13:41 简易 O 形圈
14:34 方便的 Boltsnap
15:21 穿袜子
16:07 菊花链

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xQzNEQjU3NzFFNzQ1M0Q0

实用水肺潜水技巧和窍门 #scubadiving #hacks

@HelgiRu #askmark 所有的 DIN 调节器都一样吗？ 一位潜水用品店老板告诉我，欧洲和美国的 DIN 调节器是不同的。 #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

@HelgiRu #askmark 所有的 DIN 调节器都一样吗？ 一位潜水用品店老板告诉我，欧洲和美国的 DIN 调节器是不同的。

#水肺 #scubadiving #scubadiver

成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join

装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业水肺培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xNkVFQkQwQzlCOTczN0FG

欧洲和美国的 DIN 有什么不同吗？#AskMark #scubadiving

订阅

让我们保持联系！

获取所有 Divernet 新闻和文章的每周综述 潜水面具
我们不是垃圾邮件！ 阅读我们的 私隐政策 获取更多信息。

订阅
通知
客人

0 评论
最投票
最新 最老的
内联反馈
查看所有评论
最新评论
珍妮·斯莱德: 5 个最佳水下照片编辑应用程序
Anthony: 潜水员计划出售 448 件古代文物
史蒂夫·温曼: IPO 幸存者“强烈建议”停止跳水
詹姆斯·史密斯: 库斯托更接近“水下空间站”
托马斯·沙科夫: IPO 幸存者“强烈建议”停止跳水
最新资讯
最新沉船发现潜水引发疑问 最新沉船发现潜水引发疑问
女子自由潜水员挑战绝对纪录行走 女子自由潜水员挑战绝对纪录行走
埃及民众迅速应对鲨鱼致命事件 埃及民众迅速应对鲨鱼致命事件
马来西亚潜水度假村执照被吊销 马来西亚潜水度假村执照被吊销
Aggressor Adventures 新增第二艘巴哈马船宿游轮 Aggressor Adventures 新增第二艘巴哈马船宿游轮
潜水议员检查沉船研究 潜水议员检查沉船研究
关注我们.
Facebook X-推特 Instagram Youtube 线
本网站上未注明出处的图片版权归摄影师所有。
联系潜水员杂志 了解详情。
Facebook X-推特 Instagram Youtube 线
版权所有2025年 洛克传媒有限公司 版权所有。
赠送订阅
每月 3 英镑订阅