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瓦卡托比的土耳其海滩 – 潜水地点 #1

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土耳其海滩
土耳其海滩的绿海龟

如果瓦卡托比的潜水地点土耳其海滩与火鸡无关，那么它是关于什么的？

Some of the sights you will see at Turkey Beach include large white-spotted pufferfish (Arothron hispidus), golden spadefish (Platax boersii) and of course green sea turtles (Chelonia mydas).
您将在土耳其海滩看到的景观包括大白斑河豚 (Arothron hispidus)、金色铲子 (Platax boersii) 以及绿海龟 (Chelonia mydas)。

看看地图 Wakatobi的珊瑚礁，你会注意到被称为土耳其海滩的潜水地点被列为第一名。这是有道理的，因为——除了 屋礁 — 这是距离度假村码头最近的两个景点之一。距离有多近？如果您坐在瓦卡托比的海滨餐厅喝着早晨的咖啡，眺望大海，您就会看到大海的起点。  

住在瓦卡托比新开的 Turtle Beach Bungalows 的客人也可以从阳台上看到这个景点，因为它位于度假村场地的南边。顾名思义，沿岸有一片白沙滩，对于寻找适合年轻人游泳或浮潜的地方的家庭来说，这里是他们的最爱。

瓦卡托比的潜水地点土耳其海滩是构成屋礁的同一珊瑚礁系统的延续，拥有珊瑚覆盖的珊瑚礁斜坡和垂直墙壁。
瓦卡托比的潜水地点土耳其海滩是构成屋礁的同一珊瑚礁系统的延续，完整的珊瑚覆盖着珊瑚礁斜坡和垂直墙壁。

从潜水和浮潜的角度来看，土耳其海滩实际上是构成屋礁的同一礁石系统的延续。近岸区域比屋礁大得多，主要由 1 至 3 米深的广阔海草床组成。向外，高原的组成发生了变化，变成了丰富而活跃的珊瑚礁，其深度也出现了类似的急剧下降，但地形略有不同。

礁石表面并非连续呈现近乎垂直的轮廓，而是周期性地从墙壁变为陡坡，然后再变回。沿着礁石表面前行，从礁石顶部（深度 2 至 3 米）一直到 50 米深处，你会发现一片充满硬珊瑚、软珊瑚和海绵的仙境。 

一群大刺玻璃鱼在土耳其海滩的桌形珊瑚下避难
School of large-spined glassfish taking refuge underneath a table coral.

当洋流达到顶峰时，成群的鱼聚集在礁石顶部附近觅食。色彩缤纷的金鳞鱼和梭鱼在中间飞来飞去，试图捕捉食物，但又不至于成为食物。在任何时候，您都可能遇到一两只路过的鹰鳐或一群游荡的驼头鹦嘴鱼。仔细观察礁石的褶皱和裂缝，您会发现各种各样的甲壳类动物和其他无脊椎动物。

土耳其海滩被誉为瓦卡托比海洋保护区内寻找海龟的最佳地点之一。

Green sea turtle (Chelonia mydas) settled on the reef at Turkey Beach for nap.
绿海龟（Chelonia mydas）在土耳其海滩的珊瑚礁上休息。

除了海洋生物的多样性，大部分地形都布满了浅浅的悬崖和凹陷，为许多绿海龟提供了舒适的小憩之地。事实上，土耳其海滩是瓦卡托比海洋保护区内寻找海龟的最佳地点之一。无论白天还是晚上，潜水员都会遇到大量的绿海龟。涨潮时，它们会来到浅水区啃食海草，而在较深的斜坡上，它们可能会遇到几只正在啃海绵的玳瑁。

考虑到这里发现的海龟数量，您可能想知道为什么这里没有被命名为“海龟海滩”？答案与瓦卡托比的客人的多语言特性有关。早在度假村成立初期，一位来自德国的客人被潜水时遇到的众多海龟所吸引，但也不知道如何用英语说“海龟”，并错误地将它们称为“火鸡”。从那时起，土耳其海滩这个名字就流传至今。

Diver cruising along one the more vertical profiles at Wakatobi dive site Turkey Beach.
Diver cruising along one the more vertical profiles at Wakatobi dive site Turkey Beach.

与环岛礁类似，土耳其海滩的洋流强度和方向也会波动，根据潮汐周期，洋流会向南和向北流动。因此，此处没有系泊浮标，所有潜水都以漂流的方式进行。根据洋流强度，潜水计划可能会涉及温和的漂流或变得更加刺激。

除了度假村的潜水船定期造访外，土耳其海滩还有瓦卡托比的出租船服务。当洋流向北流动时，潜水员可以乘坐五分钟的出租船到达潜水地点，然后享受长时间的漂流潜水，最后返回度假村码头。

土耳其海滩距离度假村很近，而且度假村的景点很多，是瓦卡托比最受欢迎的夜间潜水地点之一。天黑后，您可能会看到海龟在岩架下睡觉。您还会发现常见的夜行动物，包括正在捕食的狮子鱼， 章鱼 在珊瑚间滑行，鱿鱼在巡逻，鹦嘴鱼藏在粘液茧中，各种各样的螃蟹四处乱窜。

无论白天还是夜晚，在土耳其海滩潜水都是一次愉快的体验，它仍然是瓦卡托比最受欢迎的潜水地点之一。

您可以通过访问他们的博客了解有关 Wakatobi 的更多信息 – 瓦卡托比河

咨询旅行事宜，请访问 预订行程查询页面在此 

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卡伦
卡伦
1年前

一个美丽而丰富的网站！谢谢分享！

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