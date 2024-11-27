瓦卡托比的土耳其海滩 – 潜水地点 #1

如果瓦卡托比的潜水地点土耳其海滩与火鸡无关，那么它是关于什么的？

您将在土耳其海滩看到的景观包括大白斑河豚 (Arothron hispidus)、金色铲子 (Platax boersii) 以及绿海龟 (Chelonia mydas)。

看看地图 Wakatobi的珊瑚礁，你会注意到被称为土耳其海滩的潜水地点被列为第一名。这是有道理的，因为——除了 屋礁 — 这是距离度假村码头最近的两个景点之一。距离有多近？如果您坐在瓦卡托比的海滨餐厅喝着早晨的咖啡，眺望大海，您就会看到大海的起点。

住在瓦卡托比新开的 Turtle Beach Bungalows 的客人也可以从阳台上看到这个景点，因为它位于度假村场地的南边。顾名思义，沿岸有一片白沙滩，对于寻找适合年轻人游泳或浮潜的地方的家庭来说，这里是他们的最爱。

从潜水和浮潜的角度来看，土耳其海滩实际上是构成屋礁的同一礁石系统的延续。近岸区域比屋礁大得多，主要由 1 至 3 米深的广阔海草床组成。向外，高原的组成发生了变化，变成了丰富而活跃的珊瑚礁，其深度也出现了类似的急剧下降，但地形略有不同。

礁石表面并非连续呈现近乎垂直的轮廓，而是周期性地从墙壁变为陡坡，然后再变回。沿着礁石表面前行，从礁石顶部（深度 2 至 3 米）一直到 50 米深处，你会发现一片充满硬珊瑚、软珊瑚和海绵的仙境。

School of large-spined glassfish taking refuge underneath a table coral.

当洋流达到顶峰时，成群的鱼聚集在礁石顶部附近觅食。色彩缤纷的金鳞鱼和梭鱼在中间飞来飞去，试图捕捉食物，但又不至于成为食物。在任何时候，您都可能遇到一两只路过的鹰鳐或一群游荡的驼头鹦嘴鱼。仔细观察礁石的褶皱和裂缝，您会发现各种各样的甲壳类动物和其他无脊椎动物。

土耳其海滩被誉为瓦卡托比海洋保护区内寻找海龟的最佳地点之一。

除了海洋生物的多样性，大部分地形都布满了浅浅的悬崖和凹陷，为许多绿海龟提供了舒适的小憩之地。事实上，土耳其海滩是瓦卡托比海洋保护区内寻找海龟的最佳地点之一。无论白天还是晚上，潜水员都会遇到大量的绿海龟。涨潮时，它们会来到浅水区啃食海草，而在较深的斜坡上，它们可能会遇到几只正在啃海绵的玳瑁。

考虑到这里发现的海龟数量，您可能想知道为什么这里没有被命名为“海龟海滩”？答案与瓦卡托比的客人的多语言特性有关。早在度假村成立初期，一位来自德国的客人被潜水时遇到的众多海龟所吸引，但也不知道如何用英语说“海龟”，并错误地将它们称为“火鸡”。从那时起，土耳其海滩这个名字就流传至今。

Diver cruising along one the more vertical profiles at Wakatobi dive site Turkey Beach.

与环岛礁类似，土耳其海滩的洋流强度和方向也会波动，根据潮汐周期，洋流会向南和向北流动。因此，此处没有系泊浮标，所有潜水都以漂流的方式进行。根据洋流强度，潜水计划可能会涉及温和的漂流或变得更加刺激。

除了度假村的潜水船定期造访外，土耳其海滩还有瓦卡托比的出租船服务。当洋流向北流动时，潜水员可以乘坐五分钟的出租船到达潜水地点，然后享受长时间的漂流潜水，最后返回度假村码头。

土耳其海滩距离度假村很近，而且度假村的景点很多，是瓦卡托比最受欢迎的夜间潜水地点之一。天黑后，您可能会看到海龟在岩架下睡觉。您还会发现常见的夜行动物，包括正在捕食的狮子鱼， 章鱼 在珊瑚间滑行，鱿鱼在巡逻，鹦嘴鱼藏在粘液茧中，各种各样的螃蟹四处乱窜。

无论白天还是夜晚，在土耳其海滩潜水都是一次愉快的体验，它仍然是瓦卡托比最受欢迎的潜水地点之一。

您可以通过访问他们的博客了解有关 Wakatobi 的更多信息 – 瓦卡托比河

咨询旅行事宜，请访问 预订行程查询页面在此