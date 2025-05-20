瓦卡托比迷人的珊瑚礁常客

这只是瓦卡托比岛珊瑚礁中的一小部分。许多体验过这种水下海洋生物群落的潜水员和浮潜者都可以证明，这里当之无愧地获得了“世界最佳海岸潜水地点”的称号。

瓦卡托比的房屋礁 大堡礁涵盖了广阔的海草草甸和浅层珊瑚礁，它们位于海滩和陡峭的珊瑚壁之间，直插深海。水下摄影师和生物观察者会花费数天甚至数周的时间来探索这片广阔的水域，因为这里是众多海洋生物的家园。完整的发现清单足以写成一本书，但为了简洁起见，这里只列出七种常驻珊瑚礁的生物，它们既能观赏到迷人的景色，又能成为绝佳的拍照机会。

瓦卡托比的奇怪组合

兰德尔虾虎鱼 (Amblyeleotris randalli) 通常与阿尔菲斯 (Alpheus randalli) 虾配对。

仔细搜寻环礁的沙地或碎石区，也许就能发现瓦卡托比岛自己的“奇怪组合”。兰德尔虾虎鱼 (Amblyeleotris randalli) 是一种穴居鱼，不太喜欢做家务。与颌鱼和其他在海底挖掘自己住所的物种不同，这种聪明的小鱼会让它的室友做家务。当您偶然遇到这种带有独特条纹的鱼时，您可能会看到它身边有一只小虾。这种甲壳类动物承担了建造和维护它们共同的地下住所的责任。作为维护借用住所的交换，近乎失明的虾虎鱼享受着目光敏锐的虾虎鱼的警惕保护，当虾虎鱼辛苦清除杂物时，虾虎鱼会不断巡视周围环境。

囚犯劳动

有些潜水员称它们为斑鳚（Pholidichthys leucotaenia），其他人则称它们为工程虾虎鱼。您最有可能遇到这种鱼的幼鱼，因为它们会形成数百只鱼群，成群结队地游到珊瑚礁中，以藻类为食。

这些幼鱼可能会被误认为是条纹鲶鱼，因为它们会模仿这种剧毒物种的斑纹，以欺骗潜在的捕食者。成年鲶鱼则更加隐居，大部分时间都躲在它们在沙子中挖掘的隧道口里窥视——因此被称为“工程学”。如果你碰巧看到成年鲶鱼浮出水面，你就会明白为什么叫它“囚犯”，因为成熟的鲶鱼有着鳗鱼般的外形，在黑色背景上有明显的白色条纹，很像经典的囚服。

清洁骗局

瓦卡托比岛珊瑚礁的上部布满了清洁站，清洁濑鱼在这里跳舞和飞奔以吸引顾客。当珊瑚礁捕食者停下来张大嘴巴，让一群小鱼和小虾爬过它的身体并进入嘴里清除寄生虫、死皮和令人不安的感染时，人们之间会产生一种内在的信任。

但有一个狡猾的珊瑚礁居民利用了清洁站的精神。

蓝纹尖牙鳚 (Plagiotremus rhinorhynchos)

蓝纹尖牙鳚（学名 Plagiotremus rhinorhynchos）的外表和行为与蓝纹濑鱼幼鱼相似。但这种尖牙鳚不会咬寄生虫，而是咬肉。这种鱼的尖牙可以释放一种麻醉疼痛的毒液，其中含有吗啡类阿片类药物，使受害者感觉不到被咬的感觉。

一个明星的诞生

好莱坞把一条名叫多莉的亮蓝色小鱼捧上了大明星。你可以在瓦卡托比岛的 House Reef 找到她的真身，不过说到名字，你可能和卡通人物一样困惑。这种鱼有十几个名字，但调色板刺尾鱼（Paracanthurus hepatus）也叫皇家蓝刺尾鱼、旗尾刺尾鱼和字母六鱼，这些只是其中几个。

调色板刺尾鱼 (Paracanthurus hepatus)

无论叫什么名字，这种鱼成年后身上的靛蓝和海军蓝图案都是独一无二的。这种刺尾鱼的尖鼻子、小嘴巴和精致的牙齿也同样具有标志性。这种小小的牙齿可以用来清除珊瑚和岩石上的小块藻类，让 Dori 的现实生活中的亲戚在防止珊瑚藻类过度生长方面发挥着重要作用。

愤怒之爪

孔雀螳螂虾 (Odontodactylus scyllarus)

螳螂虾拥有外星人般的面容和彩虹色的长柄眼睛，是微距摄影的热门对象。其中最著名的是色彩斑斓的孔雀螳螂，它能用锤击攻击猎物，其威力相当于一颗22口径的子弹。但这些致命的“粉碎者”并非唯一在环礁潜行的螳螂。螳螂家族中还有另一种攻击力同样凶猛的成员，它是个“砍杀者”。螳螂虾不会砸开硬壳猎物，而是用带倒钩的触手以闪电般的速度刺穿鱼类和其他软体生物。

隐藏在众目睽睽下

大蓝章鱼（学名Octopus cyanea），因其昼行性（白天）行为而被称为白昼章鱼，深受浮潜和潜水爱好者的喜爱。虽然将柔软无保护的肉体暴露在日光下似乎有些冒险，但这种章鱼却有自己的一套：肉眼无法辨认。虽然大多数章鱼都拥有视觉欺骗的天赋，但白昼章鱼尤其擅长伪装，它能够在短时间内改变皮肤的颜色和纹理，使其与周围环境近乎完美地融合。这种能力既可以挫败潜在的捕食者，也可以帮助章鱼在猎物面前隐藏自己。观察者曾记录到白昼章鱼在几个小时内改变外观超过100次。

食草动物和吞食者

在瓦卡托比的环礁几乎可以肯定能看到海龟，其中最有可能遇到的有两种海龟。年轻的绿海龟在靠近海岸的草床中觅食，追逐水母，并用它们的喙挖掘海床以寻找小型甲壳类动物和无脊椎动物。

大型绿海龟在浅水区吃海草

成年后，它们会转而吃素，自己吃海草。绿海龟对海草生态系统的健康起着重要作用，因为它们啃食草的上部，而不会打扰植物的根部，这有助于改善海草床的健康和生长。

走到礁石斜坡上，你更有可能遇到玳瑁。玳瑁的饮食比它们的素食表亲更加多样化，它们会吃海绵、海葵、藻类、鱿鱼和虾等各种食物。它们经常在岩石堆周围觅食，用它们狭窄的头部和喙状的下巴伸进角落和缝隙。

飞镖三连胜

飞镖鱼拥有令人眼花缭乱的彩虹色，是瓦卡托比珊瑚礁中最色彩斑斓的生物之一。但是，鱼群和过于激进的摄影师很快就会发现这些底栖生物容易受惊的性格。一旦出现麻烦，飞镖鱼就会回到它们在沙子或碎石海床中挖掘的洞穴中。

在瓦卡托比，镖鱼观赏者有三种选择。第一种是双色镖鱼（Ptereleotris evides），这种鱼通常在浅礁中发现，是浮潜者的理想选择。这些鱼是镖鱼中最大的种类之一，长度可达 6 英寸。

双色镖鱼 (Ptereleotris evides)

潜水员潜入 6 至 15 米的中等深度，可以寻找火焰镖鱼 (Nemateleotris magnifica)，这种鱼通常成对出现，从中段到尾部呈现独特的火焰状颜色。

更深的水域是装饰线虫鱼 (Nemateleotris decora)，它们喜欢栖息在水深 15 至 30 米的礁坡上覆盖着沙子的架子和沟壑里。

奢华睫毛

德博福特扁头鱼 (Cymbacephalus beauforti)，俗称鳄鱼鱼。

瓦卡托比的珊瑚礁中生活着一种隐秘的猎手，但大多数潜水员会从这种鱼旁边游过而没有注意到它的存在。和同名的爬行动物一样，鳄鱼鱼是一种伏击型捕食者，大部分时间都一动不动地躺在珊瑚礁露头上，耐心地等待猎物游到合适的攻击范围内。这些鱼是伪装大师，可以调整身体的颜色和图案以适应周围环境。

鳄鱼鱼的眼睛

鳄鱼鱼还克服了困扰隐形猎手的最常见的一个特征——眼睛。为了隐藏它们敏锐的外表，这些鱼会长出长长的睫毛状的鳞片，称为垂片。这些垂片的不规则花边形状有助于打破眼睛的黑色反光轮廓，否则可能会让潜在的猎物注意到这种捕食者的存在。

我真的不咬人

虽然在瓦卡托比的一些潜水点经常能看到，但海中最具杀伤力的猎手之一实际上并不是珊瑚礁居民。带状海蛇实际上是生活在岸上的空气呼吸爬行动物，它们屏住呼吸在珊瑚和海草床之间进行狩猎。海蛇可以在水下停留长达半小时，这段时间足以找到猎物并进行致命的麻痹性咬伤。

海蛇的毒性比眼镜蛇强十倍，但潜水员无需担心。这些蛇并不具有攻击性——但用威胁的方式将手指戳得太近是极其不明智的。瓦卡托比还住着一种冒名顶替者。带状蛇鳗与海蛇一样，身上有明显的黑白条纹，它们依靠这种视觉误导来欺骗潜在的捕食者。仔细观察就会发现细微的差别，因为海蛇的身体更圆，头部较小且钝。

瓦卡托比潜水度假村，印​​度尼西亚最美的珊瑚礁所在地

瓦卡托比潜水度假村 位于印度尼西亚东南苏拉威西岛，珊瑚三角区的中心。这座田园诗般的岛屿天堂以其壮丽且受到高度保护的珊瑚礁而闻名——从其著名的珊瑚礁到周围 42 多个命名的潜水地点，位于巴厘岛以东 750 公里处，可通过 度假村的私人客人航班。

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