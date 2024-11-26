瓦卡托比的神奇动物在哪里

在瓦卡托比，小事物也能带来大吸引力。

瓦卡托比的原始珊瑚礁是各种小型和丰富多彩的海洋生物的家园，让小动物观察者和微距摄影者大饱眼福 摄影 爱好者。

了解更多 阅读有关瓦卡托比一些顶级潜水地点的更多信息

瓦卡托比的潜水导游是寻找和指出这些小宝藏的专家，但您可以自己进行一些相当有成效的生物发现 - 您只需要知道在哪里寻找。

尼莫的室友

找到海葵后，您可能会遇到尼莫的一些同居表亲。在为这些色彩斑斓的小丑鱼拍下一些必备的肖像后，稍作停留，仔细观察起伏的触手。

虽然您很可能会发现一只或两只瓷蟹（瓷蟹科），但您也可能会偶然发现一只小丑蟹（Lissocarcinus laevis）正在寻找宿主剩下的晚餐的食物残渣。

丑角蟹 (Lissocarcinus laevis)

作为免费食物和海葵触手提供的保护的回报，这些螃蟹还提供清除海葵体内多余粘液和死组织的宝贵服务。

然后还有虾。海葵里住着一群色彩缤纷的神秘甲壳类动物。这里有白斑海葵虾（Periclimenes brevicarpalis），也被称为壮丽海葵虾、孔雀尾虾和小丑海葵虾，还有美丽但不幸被命名为猩红臭鼬清洁虾（Lysmata amboinensis），仅举几例。

蹲虾（Thor amboinensis）也被称为性感虾，因为它们经常摇动尾巴。

最受欢迎的发现是性感的海葵虾（Thor amboinensis） - 因其尾巴的挑逗性摆动模仿海葵触手的起伏动作而得名。

风扇收藏夹

海扇是瓦卡托比岛墙壁和外礁斜坡上随处可见的景观。这些扁平的软珊瑚延伸出分支的息肉网络，收获大量由水流驱动的浮游生物。它们并不是唯一等待享受这场流动小点心盛宴的生物。海扇是瓦卡托比岛最壮观的微型生物——侏儒海马的栖息地。这些小家伙非常善于隐藏，直到几年前它们才被科学界所知。

巴吉班侏儒海马 (Hippocampus bargibanti)

庞托侏儒海马 (Hippocampus pontohi)

到目前为止，海洋中已知有七种侏儒海马，其中五种可以在瓦卡托比的海扇上找到。要找到侏儒海马需要敏锐的眼光，它们通常不会比人类指甲大，而且具有出色的伪装能力，可以帮助它们与宿主融为一体。好消息是侏儒海马离家很近，可能一生都在同一片海扇上度过。只需向潜水向导寻求帮助，他们很可能会指引你找到正确的分支。

永动机掠夺者

海扇群是长鼻鹰鱼（Oxycirathitestypus）最喜欢出没的地方。这种目光敏锐的小捕食者独特的红白交叉阴影图案使其成为水下摄影师最喜欢的拍摄对象。尽管鹰鱼可以长到三到四英寸大小，但它们很难被发现，因为它们的颜色图案与红色或橙色柳珊瑚缠绕的树枝完美融合。继续寻找，因为鹰鱼很快就会暴露自己的位置。

与大多数伏击型捕食者不同，鹰鱼是一种不断移动的猎手，它们经常会短暂停留，然后重新定位到下一个位置，持续寻找猎物。观察和拍摄鹰鱼的一个成功策略是确定鱼的最后位置并等待。鹰鱼习惯于定期返回最喜欢的伏击点，这时你就可以抓住机会拍摄。只是不要试图靠近，否则它会在一瞬间消失。

有线输入

您可能需要潜得更深一点才能看到海鞭虾虎鱼（属：Bryaninops），因为它们几乎只出现在一种喜欢稍深的黑线珊瑚上。因此，您不仅要在弱光下搜索，还要寻找几乎看不见的小且通常静止不动的鱼。海鞭虾虎鱼有半透明的身体，可以过滤环境光以匹配周围环境的颜色，它们的躯干上有水平条，模仿珊瑚栖息处突出的水螅体。其他适应性包括鳃位于身体下侧较低的位置以最小化可见度，骨盆 鳍 形状像吸盘，可以抓住宿主，大眼睛可以发现任何可能飘过的食物。

海鞭虾虎鱼（Bryaninops 属，约有 16 种不同物种）

一旦你找到了海鞭虾虎鱼，你可能会陷入一场捉迷藏的游戏。它们敏锐的视力会提醒它们注意您的接近，此时它们可能会移动到树枝的远端以避免被发现。这个游戏可能会持续一段时间，因为他们会飞快地把树枝挡在自己和任何减缓气泡的入侵者之间。在夜间潜水时您可能会有更好的运气，因为天黑后它们的活动量会减少一些。一旦找到一只虾虎鱼，就再寻找另一只，因为这些鱼经常形成交配对。当这些鱼处于养育模式时，它们会在珊瑚的死亡部分产下一窝卵，其中一个父母会在一旁观看。找到蛋，您很可能也会找到虾虎鱼。

带头发的桶

在瓦卡托比，你无需费力寻找就能发现一种小生物，那就是粉红色多毛蹲龙虾（Lauriea siagiani），又名仙女蟹。这种小型甲壳类动物严格来说既不是龙虾也不是螃蟹，它们生活在一个巨大的桶状海绵中。找到一块海绵，看看它的底部，你很可能会找到这种精致的生物。但一定要慢慢靠近，因为它们可能会在感觉到威胁时躲起来。

实际上，您可以在瓦卡托比找到多种深蹲龙虾，但最上镜的是粉红色毛茸茸的龙虾。它们半透明的防弹衣在光线下呈现出珍珠般的光泽，而一身细白的毛发进一步凸显了它们身体的精致，这不仅仅是装饰性的。粉红色毛茸茸的龙虾是浮游生物的捕食者，它们的毛皮会收集漂浮的碎片，然后从突出的细丝中梳理这些碎片以制成一顿饭。

海百合蟹是毛状蹲龙虾的近亲，实际上是属于天才 Allogalathea 的另一种蹲龙虾。

在桶状海绵中寻找毛茸茸的蹲龙虾时，别忘了看看海百合，它们通常栖息在海绵顶部。海百合附着在海绵上的附近，是毛茸茸的龙虾的近亲——海百合蟹，这是另一种属于天才异龙虾属的蹲龙虾。这些小甲壳类动物的迷人之处在于，它们的体色通常与宿主的体色非常接近，这样它们就能融入其中。

这只是瓦卡托比岛众多奇妙迷人的海洋生物中的一小部分，潜水员和浮潜者可以独家观赏世界上保护得最好、生物多样性最丰富的珊瑚礁生态系统之一。在瓦卡托比岛的博客上了解更多关于神奇动物在哪里的信息 瓦卡托比河

了解更多 更多信息 瓦卡托比潜水度假村