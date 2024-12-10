Dunia Baru，35 号 瓦卡托比潜水度假村的潜水地点名单自豪地跻身“十大”名单，因为那些了解它的人认为它是一座几乎与另一个粉丝最爱的珊瑚礁相当的珊瑚礁 这款 动物园。这是因为该地点与度假村的距离很近，地形也与动物园相似，硬珊瑚覆盖的斜坡通向沙质平台，然后在 20 米（70 英尺）的墙壁上再次滚动。 Dunia Baru 有一种“啊哈氛围”，潜水员可以在中等深度享受长多层剖面，同时寻找多样而有趣的海洋生物。

杜尼亚巴鲁 (Dunia Baru) 距离瓦卡托比潜水度假村 (Wakatobi Dive Resort) 的码头仅几分钟路程，拥有壮丽的硬珊瑚礁，其轮廓倾斜，通向沙滩平台，然后在 20 米（70 英尺）的墙壁上再次滚落。

潜水从系泊处下降到 12 米（40 英尺）的深度开始，沙底上布满了中浮雕珊瑚头。系泊处上方的斜坡过渡到珊瑚覆盖的岩石，上游主要是鹿角和手指珊瑚森林，一直延伸到浮潜深度。大多数潜水员都会保留斜坡顶部以供潜水结束时排气，但摄影师有时会直奔鹿角，寻找潜伏在树枝间的众多种类的天竺鲷，其中包括最受欢迎的睡衣鱼天竺鲷。

这对睡衣红雀鱼 (Sphaeramia nematoptera) 是 Dunia Baru 地区可见的众多红雀鱼种类之一。

睡衣天竺鲷是摄影师的最爱，因为它们拥有珊瑚礁上所有鱼类中最明亮、最不寻常的色彩图案之一。这条鱼引人注目的红橙色眼睛从黄绿色的脸中脱颖而出，从身体中部突然过渡到带有深红色斑点的银色后部。这种不寻常的颜色图案营造出睡眼惺忪的睡眠者穿着圆点睡裤的外观——考虑到这些鱼是夜间觅食者，这是一个恰当的类比。

沿着斜坡从系泊处向下走的潜水员会发现大量值得关注的其他主题。沙地上点缀着虾虎鱼和它们同居的甲壳动物伙伴的洞穴。看着这些忙碌的小虾忙着挖掘共享的洞穴是一种很好的娱乐。

虾虎鱼与它们同居的甲壳类动物伙伴一起提供了很好的娱乐，忙碌的小虾做着挖掘它们共同的洞穴的所有工作，而虾虎鱼除了警惕危险之外几乎什么也不做。

绕道前往该地点北部边缘 20 米深处发现的瓦砾堆，提供了寻找闪光濑鱼的机会。通常被认为是宏观的“圣杯”之一 摄影这些色彩绚丽的鱼对水下摄影爱好者来说是一个相当大的挑战，因为它们很少能保持足够长的时间来拍摄肖像。

凸头濑鱼和鹦嘴鱼定期游过，偶尔会有玳瑁或绿海龟出现。杜尼亚巴鲁 (Dunia Baru) 也有色彩缤纷的裸鳃亚目动物，是瓦卡托比海洋保护区 (Wakatobi Marine Preserve) 寻找彩虹色扁形虫的最佳地点之一。

该地点还有螳螂虾，它们在沙子中建造精致的地下房间。虽然有时会在白天出现，但这些超凡脱俗的生物在夜间潜水时更常见。杜尼亚巴鲁 (Dunia Baru) 是天黑后潜水的热门地点，因为它距离度假村只有很短的船程，且水流极小。日落之后，一群全新的角色出现，让潜水者感到高兴，许多访问过该地点的人将其描述为他们的新最爱之一。

总而言之，Dunia Baru 是一个绝佳的潜水胜地，这里有美丽的硬珊瑚、深邃的悬崖和独特的海洋生物。但别忘了，瓦卡托比还有 50 多个其他值得一游的命名潜水点，使其成为摄影师的天堂，在这里您可以做任何事情，从磨练您的技能到添加新的令人兴奋的图像——无论是广角、微距还是两者兼而有之 照片 图书馆。

要了解有关瓦卡托比的更多信息，请访问 瓦卡托比网站 或瓦卡托比潜水度假村 博客网站， Wakatobi 流。

拍照 致谢：Walt Stearns