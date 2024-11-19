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瓦卡托比的双人潜水体验

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瓦卡托比潜水度假村的一艘大型潜水船位于该地区最受欢迎的潜水地点之一附近，鸟瞰图。|潜水地点 Blade

这可能是完美的潜水假期：首先参观世界上最具标志性的潜水度假村之一，在那里您可以探索原始的珊瑚礁，同时享受无可挑剔的服务、世界一流的餐饮和一流的住宿。接下来，您将登上一艘豪华潜水游艇穿越班达海，参观只有少数人知道的水下景观，同时享受与陆地上相同的服务和设施。这种双重体验，包括非凡的水下体验和水上放松，仅向 瓦卡托比潜水度假村.

在瓦卡托比，一切都与珊瑚礁和潜水方式有关。
在瓦卡托比，一切都与珊瑚礁和潜水方式有关。

“Pelagian 的潜水标准非常高。潜水令人叹为观止，船员们非常棒，Pelagian 的食物和服务每次都超出预期。我肯定会很快预订另一次旅行！” ~ Simon Bowen，2022 年 XNUMX 月

目录

从巴厘岛开始

遍布巴厘岛的稻田既美丽又有趣。这些稻田通常建在山坡上，形成梯田形状，这是一种近 2000 年前的农业方法，大多数稻田都是手工开垦的。
遍布巴厘岛的稻田既美丽又有趣。这些稻田通常建在山坡上，形成梯田形状，这是一种近 2000 年前的农业方法，大多数稻田都是手工开垦的。

瓦卡托比是“远离尘嚣”的典范。这个田园诗般的海滨度假胜地坐落在印度尼西亚班达海的一个小岛上，远离日常生活。虽然地处偏远，但通过 度假村直飞包机 以及礼宾接送服务。

当客人降落在 巴厘岛国际机场，瓦卡托比代表会接待他们，负责处理抵达、转机和过夜停留的所有细节。瓦卡托比团队还可以为想要在前往瓦卡托比之前在巴厘岛多呆几天的客人安排住宿和游览。飞往瓦卡托比的早晨，客人在 VIP 休息室等候，然后登上大型通勤飞机，舒适地飞往瓦卡托比的私人机场。 

度假休闲和非凡潜水

瓦卡托比潜水度假村的鸟瞰图。
瓦卡托比的双人潜水体验 13

瓦卡托比潜水度假村 位于私人海洋保护区内，这里是地球上最原始、生物多样性最丰富的珊瑚礁之一。海滩外就是 House Reef，它被评为世界上最好的岸上潜水点。潜水员和浮潜者可以日夜探索这个巨大的水下花园。每天，一支宽敞的定制潜水船队都会提供三十多个特殊潜水和浮潜地点的专属通道。细心的潜水导游在船上和水下提供礼宾级服务。 

瓦卡托比的珊瑚礁生物。摄影：Marco Fierli
瓦卡托比的珊瑚礁生物。 拍照 作者：Marco Fierli

“瓦卡托比的潜水体验无与伦比。到处都是原始的珊瑚礁和大量生物。这次旅行再好不过了。” ~ Michael 和 Barbara Mayfield，2022 年 XNUMX 月

岸上，客人可以在海滨椰林中传统风格的简易别墅内放松身心，或从海滨别墅的甲板上欣赏日落美景。住宿设施融合了永恒的印尼魅力和现代舒适设施，为您提供轻松的度假体验。水上活动包括水上运动、水疗服务以及岛屿游览和印尼烹饪课程等活动。

在瓦卡托比的海边用餐
在瓦卡托比的海边用餐

瓦卡托比以提供最高水平的个性化服务和美食而闻名。度假村才华横溢的烹饪团队将用餐体验提升到美食水平，提供诱人的国际美食和当地特色菜，并为有特殊饮食要求的客人提供定制菜单。工作人员可以在海滩上打造私人烛光晚餐体验或准备特别的野餐午餐。度假村提供一系列额外的特殊服务，如私人潜水和浮潜导游或全天私人船只租赁。

瓦卡托比潜水度假村的三艘大型宽敞的潜水船停靠在码头上。
瓦卡托比潜水度假村的三艘大型宽敞的潜水船停靠在码头上。

不同类型的船上生活

瓦卡托比的 Pelagian 豪华潜水游艇驶过度假村前，该游艇也在其母港提供服务。
瓦卡托比的 Pelagian 豪华潜水游艇驶过度假村前，该游艇也在其母港提供服务。

瓦卡托比度假村住宿的完美补充是乘坐 佩拉杰潜水游艇. 从远处看，这艘 36 米长的闪闪发亮的白色船只可能看起来像是停泊在圣特罗佩或纽波特等迷人港口码头的私人游船之一。与大多数可居住的潜水船不同，Pelagian 并不迎合大众，最多只能容纳 XNUMX 名客人。这让船只拥有舒适的游艇式住宿，更像是酒店房间而不是狭窄的船舱。船上有 XNUMX 名船员，包括一名行政主厨和乘务员，可为您提供精致的用餐体验和五星级服务。

Pelagian 的行程包括参观布顿岛的 Pasarwajo 湾，那里有一处名为 Magic Pier 的潜水点，黄昏时分潜水是拍摄鳜鱼 (Synchiropus splendidus) 交配的绝佳机会。照片由 Walt Stearns 拍摄
佩拉吉安号的行程包括参观布顿岛的帕萨瓦乔湾，在那里的一个名为魔法码头的潜水点，黄昏时分潜水是拍摄鸳鸯 (Synchiropus splendidus) 交配的绝佳机会。 拍照 作者：沃尔特·斯特恩斯

“Pelagian 的潜水标准非常高。潜水令人叹为观止，船员们非常棒，Pelagian 的食物和服务每次都超出预期。我肯定会很快预订另一次旅行！” ~ Simon Bowen，2022 年 XNUMX 月

尽管 Pelagian 号的宽敞客舱和社交区展示了高档游艇的内部装饰，但它更像是一艘潜水船。这艘船巡游瓦卡托比群岛的广阔区域，并前往布顿岛的南部。为期七天的行程和季节性的十天行程将带您领略各种各样的水下环境，从卡朗卡莱杜帕和卡朗卡波塔的墙壁到布顿岛帕萨瓦乔湾的绝佳淤泥潜水机会。Pelagian 号的航线还绕过旺吉旺吉和卡莱杜帕岛的西南边缘，提供另一轮壮丽的珊瑚礁、戏剧性的垂直落差和尖峰，每个都展现出千变万化的海洋生物。

Pelagian潜水游艇沙龙
Pelagian 潜水游艇沙龙
佩拉杰主卧
佩拉杰主卧
佩拉纠帆船
佩拉杰厨房
远洋潜水艇
潜水员正在为 Pelagian 的两艘 18 英尺/5.5 米刚性船体充气小艇中的一艘做准备。

潜水活动由一对定制潜水艇负责，所有装备由船员负责管理。潜水由瓦卡托比的一位经验丰富的导游带领，他们会在需要时提供水下支持，并且是寻找稀有海洋生物的专家。由于潜水要么在浅水淤泥区进行，要么在具有明显垂直起伏的结构上进行，这些结构非常适合多层剖面，因此底部时间通常超过 70 分钟，并且时间表允许每天进行最多四次潜水，包括夜间潜水。

建立连接

由于所有 Pelagian 巡游均始于和终于瓦卡托比度假村，因此连接陆地和海上行程非常容易。 从巴厘岛出发的航班通常在中午之前抵达度假村，让度假村的客人有充足的时间享用午餐、安顿下来并在晚餐前进行旅程的第一次潜水。计划直接登上 Pelagian 的潜水员也有机会在工作人员转移期间在海滨餐厅放松并享用午餐 行李 并将潜水装备放入船舱和储物柜。到下午早些时候，一切就绪，Pelagian 号出发前往当地的珊瑚礁，客人可以在那里进行检查潜水，以确保一切正常。但即使是第一次潜水也经常会持续 70 分钟或更长时间，为接下来的一周定下基调。

每次航行结束后，当 Pelagian 号返回瓦卡托比码头时，离开的客人可以在搭乘下午的航班之前自由放松并享受度假村的设施。前往度假村的客人可以继续乘坐上午晚些时候或下午的船或在 House Reef 潜水，从而积累潜水时间。对于所有这些转乘，客人无需担心转乘 行李 或设备，因为瓦卡托比 (Wakatobi) 的工作人员会处理所有细节，消除旅行的麻烦，只留下放松。

想要打造您自己的瓦卡托比双潜度假体验吗？请访问 wakatobi.com，您可以在那里完成快速旅行查询并开始规划您的旅行。

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迈克·梅菲尔德
迈克·梅菲尔德
1年前

看到自己的名言被“印刷”出来，我感到很惊讶，但我完全可以肯定我们在瓦卡托比的旅行非常愉快。我和妻子在那里庆祝了我们的 50 周年结婚纪念日，瓦卡托比的工作人员让我们度过了一段美好的时光。从海滩上的浪漫晚餐到 Pelagian 上的私人晚餐，一切都完美无缺。Pelagian 的一名船员甚至在晚餐时为我们创作并演唱了一首歌。我只能说“太神奇了”。

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