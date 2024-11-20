瓦卡托比的潜水游艇 Pelagian

乘坐 Pelagian 号进行高水平潜水，探索印度尼西亚水下世界的无穷宝藏

每天傍晚日落之前，魔法码头底部珊瑚丛生的岩石堆就会变得生机勃勃，成群的鳜鱼会从藏身处出来，进行黄昏仪式。雌鱼会聚成 3 到 5 只一小群，等待雄鱼出现。当求婚者到来时，雄鱼会开始跳复杂的求偶舞，拍打胸鳍 鳍 就像蜂鸟一样绕着一到两只体型稍小的雌性转圈。

一旦雄性表演者成功吸引到愿意交配的雌性的注意，这对鱼就会开始盘旋舞蹈，它们会高出珊瑚两到三英尺。这种舞蹈需要精确的时间，因为鳜鱼是广播式产卵者；卵子和精子都会同时释放到水柱中，被水流带走。

为了达到最佳受精效果，雌性会靠近雄性的骨盆 鳍 当它们盘旋时。然后，在它们爬升到最高点时，雌性会产下卵。一旦它们完成任务，它们就会飞回水底，雄性会再次开始求爱，然后转向下一个合适的伴侣。看看一些幸运的家伙。

这场夜间表演只是乘坐潜水游艇 Pelagian 巡游的众多亮点之一。

复古奢华与五星级服务

停泊的 Pelagian 潜水游艇（上）、主沙龙内部（左下）、厨房里工作的主管（右下）。

Pelagian 不是普通的船宿游艇。Pelagian 长 115 英尺/36 米，宽 24 英尺/7.5 米，船尾呈圆形扇形，最初是一艘优雅的环球游艇，于 1965 年在挪威曼达尔的 Batservice Verft A/S 造船厂建造。

1980 世纪 XNUMX 年代初，新主人重新配置了游艇的主甲板，以适应潜水作业，并将船停泊在红海。当时被称为 Fantasea 的这艘游艇改变了航点，在塞舌尔和印度洋巡航了几年，然后才在印度尼西亚找到了新家。经过全面改装和更新后，Fantasea 重生为 Pelagian，并很快成为 Wakatobi 陆地潜水作业的完美补充。

Pelagian 潜水游艇上的摄像室

虽然 Pelagian 的船型复古，但住宿和社交区却与任何高端豪华游艇一样现代。Wakatobi 不惜重金将 Pelagian 打造成度假村闻名遐迩的细致标准。游艇采用高档装饰，提供所有预期的舒适设施，如独立控制的空调和带平板娱乐设施的现代媒体中心。

Pelagian 主套房（上）、superlux sabin（左下）和标准舱（右下）。

对于那些寻求非凡奢华体验的客人来说，Pelagian 的主卧套房提供堪比豪华酒店的住宿条件，是潜水船上最大、设施最齐全的套房之一。这间套房横跨整个船宽，占据主甲板的整个前部，既私密又方便前往游艇的各个部分。

真正让 Pelagian 有别于大多数高端潜水船宿游轮的是服务和专属性。乘客名单限制为 12 位客人，入住五间宽敞的客舱。船上有 XNUMX 名船员，乘客一定能得到私人游艇应有的最高水平的个人服务。船上的烹饪团队每天都会烹制米其林星级餐厅级别的美食，将新鲜的当地风味融入菜单，菜单上还提供国际美食。

“瓦卡托比和佩拉吉安继续为世界级豪华潜水树立标准。船员们都很棒。食物总是非常美味。佩拉吉安的潜水无与伦比。到处都是原始的珊瑚礁和大量的生物。这次旅行再好不过了。”迈克尔和芭芭拉·梅菲尔德

您可以在主沙龙或船尾上用餐，欣赏大海和天空的壮丽景色。游艇提供恒温用餐和休息区、专用摄影室以及遮蔽和开放的户外休息区，非常适合阅读或安静放松。

Pelagian 的终极服务理念涉及船上生活的方方面面，从周到的客舱和餐饮服务到潜水准备和水下支持。潜水活动由一对定制潜水艇进行，船员负责所有装备管理。

Pelagian 的两艘 17 英尺长的潜水艇之一用于将潜水员送到潜水地点。

潜水向导会在需要时提供水下支持，他们是寻找稀有海洋生物的专家。由于潜水要么在浅水淤泥区进行，要么在具有明显垂直起伏的结构上进行，这些结构非常适合多层剖面，因此潜水时间通常超过 70 分钟，并且时间表允许每天进行最多四次潜水，包括夜间潜水。

每次潜水后，船员都会为客人提供薄荷毛巾和茶点，欢迎他们回到船上放松，同时为下一次潜水做好一切准备。

准备，出发，潜水

佩拉吉安号为期七天的瓦卡托比群岛游轮之旅将带您领略丰富多彩的水下环境，从卡朗卡莱杜帕环礁和卡朗卡波塔环礁外缘的悬崖峭壁，到布顿岛帕萨尔瓦霍湾的绝佳淤泥潜水机会。

印度尼西亚瓦卡托比 Wangi Wangi 附近的潜水地点鱼市场

佩拉吉安岛还环绕着旺吉旺吉岛和卡莱杜帕岛的西南边缘，这里又有另一轮壮丽的珊瑚礁、陡峭的悬崖和尖峰，每个悬崖上都展现着千变万化的海洋生物。深海的斜坡和墙壁上覆盖着巨大、色彩鲜艳的软珊瑚树和红色、橙色、粉色和黄色的柳珊瑚。这些地方的悬崖峭壁陡峭，能见度通常超过 75 米，是欣赏全景的理想场所，有时还能看到黑鳍梭鱼、海龟和蝠鲼等开放水域物种。

除了壮丽的海景外，这里还有许多小发现。任何一次远洋航行的一大亮点是，有大量机会发现侏儒海马，因为潜水地点是三种最著名物种的栖息地：巴氏海马、丹尼斯海马和庞托海马。

淤泥潜水

佩拉吉亚之旅的标志性元素是在布顿岛东南侧进行淤泥潜水。可以体验淤泥潜水的地点包括 Cheeky Beach、Banana Beach 和 In Between。这些地点的坡度从海岸线逐渐下降到 100 英尺，底部像沙漠一样，主要由沙子和砾石组成，上面覆盖着一些轻质沉积物，如果放错位置，很容易搅动这些沉积物 结束.

虾虎鱼和它的虾室友

对于新手淤泥潜水员来说，问题可能是“我为什么在这里？”——直到你开始看到那里有什么！第一个目击的可能是从沙子中伸出的爬行动物蛇鳗斑驳的红色脸。或者，也许是一只奇异的 章鱼，出去散步。仔细观察会发现科尔曼虾在火海胆和像外星人一样的孔雀螳螂虾上面，还有虾虎鱼和它们的室友白虾一起做家务，白虾似乎做了所有的工作。

潜水码头

任何有自尊心的淤泥潜水目的地都应该包括码头潜水，而在 Pasar Wajo 湾，Pelagian 有三个码头可供体验：沥青码头、新码头和魔法码头。每个码头都有自己的特色和吸引力。

爬行类蛇鳗

最受粉丝喜爱的是沥青码头。潜水员可以安全地在码头前部和桩基周围寻找虾虎鱼、躄鱼、叶蝎鱼、强壮幽灵鱼、带状海龙等。

新码头的桩基是寻找蓝带鳗鱼、环颈海龙和刺魔鬼蝎子鱼的好地方，相邻的碎石场是寻找 章鱼 还有虾虎鱼，它们躲在贝壳、罐头和瓶子里。

还有魔法码头。虽然这个地方白天可以收获颇丰，但黄昏到黎明之间的时间才是真正神奇的。除了著名的鳜鱼，这里还拥有乌贼和蓝环鲀等多种无脊椎动物 章鱼 从裸鳃类到扁虫，还有躄鱼和双斑狮子鱼。

礁石、墙壁和尖峰

佩拉吉安号行程的第三站是旺吉旺吉岛和霍加岛之间珊瑚丰富的浅滩、斜坡和陡峭的山坡。在许多地方，珊瑚礁的轮廓上升到水面一两米以内，为潜水员提供了方便的多层轮廓，以最大限度地延长 70 分钟或更长时间的潜水时间。

潜水地点 Karang Kapota

旺吉旺吉周围有许多景点，其中之一就是科芒礁。这座细长的海丘上长满了软珊瑚和海绵，它们在海流的滋养下茁壮成长，当潮汐变化时，这里鱼类数量最多。另一个景点恰如其分地被称为鱼市，因为它吸引了大量鱼群，包括一群相当大的黑鳍梭鱼。

佩拉杰安会在日间船航线范围外的地点停留，比如刀锋般的布莱德海山。

在往返瓦卡托比度假村大本营的途中，佩拉吉安可能会在日间船区外缘的景点停留，例如布莱德海山。这种不寻常的结构由一系列平行延伸的刀刃状尖峰组成，并由较低的山脊连接，使整个结构看起来像一把插在边缘的锯齿状刀片。

这些只是潜水员登上 Pelagian 号后会体验到的众多难忘景点中的一部分。通过将游轮之旅与 Wakatobi 度假村住宿相结合，客人可以体验到印度尼西亚最好的风光。

“和往常一样，Pelagian 的标准从未令人失望。潜水令人叹为观止，船员们非常棒，食物和服务每次都超出预期。真是一支了不起的团队。我很快就会预订另一趟 Pelagian 之旅！” 〜西蒙·鲍恩

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欲了解有关 Pelagian 和 Wakatobi 的更多信息，请直接向其办公室发送电子邮件： 办公室@wakatobi.com

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