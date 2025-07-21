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技术潜水员找到第一次世界大战最后一艘失踪的皇家海军巡洋舰

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潜水员在一门 6 英寸火炮旁 (Steffen Scholz)
潜水员在一门 6 英寸火炮旁 (Steffen Scholz)

ProjectXplore 国际团队在北海发现了最后一艘未被发现的第一次世界大战英国皇家海军巡洋舰，它“完好无损”，并进行了潜水。

来自英国、德国、荷兰、波兰和西班牙的技术潜水员能够确认英国皇家海军 诺丁汉 此次沉没地点位于英格兰东北海岸近100公里处，水深82米。此前，研究人员对英国和德国的档案材料进行了广泛的研究。

船尾的船名结尾（Steffen Scholz）
船尾的部分船名（Steffen Scholz）

这艘巡洋舰残骸向左舷倾斜45度，舰首朝北，部分区域高出海床8至10米。火炮和大部分上层建筑仍在原位，除受损的舰首外，总体保存状况被描述为“极佳”。 

该战舰是英国皇家海军城镇级轻型巡洋舰之一，专为远程独立部署而设计，经常充当大舰队战列舰前方的侦察兵。 

姊妹巡洋舰 HMS Lowestoft，展示了独特的城镇级烟囱配置
姊妹巡洋舰 HMS Lowestoft，展示了独特的城镇级烟囱配置

曾参加过第一次世界大战黑尔戈兰湾、多格尔滩和日德兰半岛等主要战役的老兵， 诺丁汉 被潜艇用鱼雷击沉 U-52 19 年 1916 月 XNUMX 日，德国公海舰队最后一次尝试穿越北海到达英国。

此次战斗中，共有20名海员丧生。船长、357名军官和XNUMX名船员被驱逐舰救起。

目录
目录

数月的准备

ProjectXplore 表示，在过去的一个世纪里，人们曾多次尝试寻找沉船，但均未成功。

经过大约八个月的准备，该团队使用包租船 雅各布·乔治 由 Iain Easingwood 担任船长的 海洋探索 位于艾茅斯的“阿格斯号”沉船探测船于今年22月XNUMX日在艾茅斯港找到了沉船，并在两天后进行了后续调查。他们使用了前扫声纳、侧扫声纳以及单波束回声测深仪。 

扫描1
诺丁汉号巡洋舰扫描图（ProjectXplore）
诺丁汉号巡洋舰扫描图（ProjectXplore）
诺丁汉号巡洋舰扫描图（ProjectXplore）

船的尺寸看起来与 诺丁汉舰长139米，舰宽15米。舰桥前方明显可见断层，四座烟囱、舰尾吊杆以及九门7米长的6英寸火炮清晰可见。

沉船位置距离报告的击落地点更近 U-52 而不是英国对沉没位置的描述。 

循环呼吸器潜水

16 月 10 日，由 XNUMX 名潜水员组成的团队潜入沉船，使用 摄影、摄影测量、视频和线路测量。潜水员使用GUE配置的JJ-CCR循环呼吸器和DPV。

他们发现船名刻在船尾顶部，旁边是一扇可以看到船长日间舱室的舷窗。

寻找船名（Rogier Visser）
木材甲板（Steffen Scholz）
木材甲板（Steffen Scholz）
木材甲板（Steffen Scholz）
木材甲板（Steffen Scholz）

船尾和船中部的木质甲板依然保留，吊艇架横放在甲板上，绞盘和锚链也依然在原位。可以看到6英寸火炮旁边堆放着未使用的弹药。 

其中一把枪（Steffen Scholz）
其中一把枪（Steffen Scholz）
在枪旁边（斯特芬·舒尔茨）
枪旁的潜水员（Steffen Scholz）
Joe Colls-Burnett 测量枪膛（Steffen Scholz）
Joe Colls-Burnett 测量其中一支枪（Steffen Scholz）

在船尾，可以看到三根锚链管，一只小锚躺在海床上，锚链伸展开来。在舰桥后方的左舷，潜水员发现了一些白色铭牌，上面刻有皇家海军蓝色皇冠徽章以及船尾和船帆图案。 

锚链管中的 Kedge 锚 (Steffen Scholz)
锚链管中的 Kedge 锚 (Steffen Scholz)
海底的凯奇锚 (Steffen Scholz)
海底的凯奇锚 (Steffen Scholz)

舰桥已向前向左倾倒塌，小组得以在此区域找到发动机运转电报。此外，四个烟囱也以其独特的“城镇”形状被找到。

桥梁和锅炉倒塌至沉船左舷 (Steffen Scholz)
桥梁和锅炉倒塌至沉船左舷 (Steffen Scholz)
发动机转速电报（Steffen Scholz）
发动机革命电报（Steffen Scholz）

三枚鱼雷

舰桥前方的明显断裂与报告相符，报告称左舷水密舱壁之间最初两次爆炸导致船上所有动力中断。

查尔斯·米勒船长迅速加固了其中一块舱壁，使船保持漂浮，并为大多数船员撤离争取了时间。

舷窗（斯特芬·舒尔茨）
舷窗（斯特芬·舒尔茨）

在前两次鱼雷袭击 25 分钟后，第三枚鱼雷击中了船的左舷，导致船身严重向左倾斜并船尾先沉没。 诺丁汉据报道，枪手继续射击 U-52 直到她沉没。

“英国皇家海军 诺丁汉 “毫无疑问，它是世界上保存最完好的‘城镇’级巡洋舰，”潜水员的报告指出。到1940世纪XNUMX年代，同级别的其他船只大多已被出售或拆解。

“它的保存状态证明了其坚固的结构，鱼雷袭击的区域大致相同，以及该地点的相对深度和未受干扰的性质。” 

ProjectXplore 国际技术潜水员团队（Dominic Willis）
ProjectXplore 国际团队由技术潜水员和船长 Iain Easingwood（Dominic Willis）组成

项目潜水员包括负责协调项目的 Dan McMullen 和 Leo Fielding、Dominic Willis、Joe Colls-Burnett、Steffen Scholz、Joe Robinson、Alexandra Pischyna、Rogier Visser、James Sanderson 和 Andrzej Sidorow。 

菲尔丁和麦克马伦准备了一份 详细报告 已就这一发现向英国皇家海军通报。关注 ProjectXplore Instagram or Facebook.

也在 Divernet 上： 二战日本驱逐舰残骸的发现改写了历史, 所罗门群岛发现标志性二战巡洋舰船头, 潜水队在 1 米处发现著名的第一次世界大战军舰, 文莱驱逐舰沉船潜水探索

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Stephen Curl
Stephen Curl
1小时前

Nope, we still have the Armoured Cruisers from the Battle of Coronel to be found. They are the HMS Good Hope and Monmouth.

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