U-352 – 北卡罗来纳州二战沉船

北卡罗来纳州海岸附近的海域中有一堆沉船，它们让人想起上次世界大战期间在我们海岸附近发生的战役。

其中最著名的是U-352，这是一艘德国U型潜艇，在110英尺深的水下仍然基本完好无损。

正如大多数大西洋沉船潜水员所知，北卡罗来纳州外滩的许多沉船遗址都是 “大西洋之战”。 第二次世界大战初期，德国U型潜艇在我们家门口发动了海上毁灭性打击，事实证明，它们是海战史上最可怕、最有效的武器之一。

在海军上将卡尔·邓尼茨的指挥下，德国 U 型潜艇舰队 (德语意为船只舰队) 在 1941 年的最后几天对美国航运发动了首次系列袭击。这次被称为“鼓声行动”的攻击部队由五艘 IX 级远程潜艇组成。

从 27 年 1941 月 6 日抵达美国领海到 1942 年 25 月 100 日，U 型潜艇击沉了 21 艘船只。到同年年底，U 型潜艇在美国大陆架的行动已发展成为一股似乎势不可挡的力量，从缅因州一路横扫到墨西哥湾。我父亲小时候在外滩附近长大，他看着受害者的尸体燃烧起来，然后消失在夜幕中。在一年的时间里，U 型潜艇击沉的船只接近 XNUMX 艘，而他们自己只损失了 XNUMX 艘。

为了应对这一隐患，盟军组织了有海军护航的护航队。国土防御部队部署了远程飞机巡逻队和配备深水炸弹的巡洋舰，同时努力开发更为先进的潜艇猎捕手段。这些手段包括改进主动声纳系统、无线电三角测量和破解截获的密码信息等。

正是破解了恩尼格码，使得 U 型潜艇上的士兵几乎成了自杀。到 1942 年底，被击沉的 U 型潜艇数量达到 64 艘。次年头几个月，有 94 艘潜艇被击沉，舰队最黑暗的时期“黑色五月”达到顶峰，一个月内有 41 艘潜艇被击沉，另有 37 艘潜艇受损。U-352 就是这次猛烈攻击的受害者之一。

北卡罗来纳海岸的 U-352 德国 U 型潜艇的尾部

U-218 长 352 英尺，属于 VIIC 设计，包括安装在指挥塔前方的 88 毫米甲板炮。令人惊讶的是，这艘船没有击落过一艘船。更糟糕的是，9 年 1942 月 352 日，她攻击的第二艘船（也是最后一艘）是美国海岸警卫队巡逻艇伊卡洛斯号。伊卡洛斯号躲过了 U-XNUMX 的鱼雷，发起了攻击，发射了五枚深水炸弹，严重损坏了 U 型潜艇的内部，摧毁了指挥塔，炸毁了甲板炮。

两次深水炸弹袭击迫使 U-352 浮出水面，指挥官 KL Rathke 命令船员沉船弃船。最终，17 名船员丧生，其余船员作为战俘被带到查尔斯顿。

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十年探索

对于这场记录如此详尽的战斗，没有人知道 U-352 的确切下落，直到乔治·普里福伊上尉（发起 奥林匹斯潜水中心 北卡罗来纳州莫尔黑德市的一名海军上将与罗德·格罗斯、戴尔·麦卡洛和克劳德·霍尔（通过大量研究二战海军档案开始搜寻的团队）一起决定寻找这艘沉没的潜艇。他们的搜寻持续了 10 年，直到 1975 年 XNUMX 月才找到它，距离伊卡洛斯号最初记录的坐标整整一英里四分之一。

潜水员在北卡罗来纳州海岸附近探索 U-352 德国潜艇

如今，U-352 是北卡罗来纳州标志性的沉船遗址之一。对于前往莫尔黑德城的潜水员来说，它几乎是名单上的首选。即使潜水简报还记忆犹新，看到 U-352 从海底浮出水面，向右舷倾斜 45 度，也是一种令人惊叹的景象。U-35 位于离岸约 352 英里处，靠近墨西哥湾流，潜水员通常能见度高达 100 英尺。

两名潜水员，一人使用循环呼吸器，另一人使用开放式循环潜水器潜入德国 U 型潜艇。

沿着下降线向海底行进，我对沉船的第一印象是对其相对较细的直径感到非常惊讶。这个时代大多数中型攻击级战舰上的居住区远非豪华。在最大宽度只有 20 英尺的 U 型潜艇上生活让我感到难以理解的幽闭恐惧症——即使没有人向你开枪或投掷炸药。

虽然大部分仍完好无损，但您在海底看到的大部分都是耐压壳的残骸，因为 U 型潜艇的大部分外壳已经生锈。

当我在沉船中拍摄几张精选照片时，我内心的非摄影师身份却走上了一条不同的道路。多年来，我有机会潜入大量沉船，其中大多数是风暴的受害者，与珊瑚礁相撞，甚至有几艘被德国潜艇击沉。但第一次能够真正把手放在这些人造掠食者身上，真是令人震撼。

登上U-352

潜水员悬挂在下行线系统上，该系统还包括两条与潜水船平行的线，供潜水员在潜水结束时进行安全停留时分散使用。

即使是经验丰富的外滩潜水员，潜入 U-352 的最大挑战（与大多数深度超过 70 英尺的区域沉船一样）是等待潜水船挂在沉船上并设置下行绳索。该程序要求一名船员携带绳索并亲自系在沉船上。对于 U-352 来说，这需要游 120 英尺到海底，然后其他人才能下水。

根据情况，演习可能需要 15 到 20 分钟。为了加快这一过程，奥林匹斯潜水中心的潜水员配备了水下通讯设备。潜水员可以从水下通知船长是否需要移动船只或放出更多绳索，以及从上到下详细报告情况。

北卡罗来纳州潜水条件

潜入北卡罗来纳州外滩群岛沉船时，天气是决定因素。前一天天气很好，海面平静，海水湛蓝，而第二天天气可能变得非常糟糕，要么是强风和波涛汹涌的大海，要么是能见度只有 10 到 30 英尺，非常糟糕。

最具影响力的自然力量来自墨西哥湾暖流，它在向北流动时掠过班克斯岛的东侧突出部分。受墨西哥湾暖流的影响，夏季水温平均可达 70 华氏度以上，有时甚至高达 80 华氏度以下，水下能见度可达 100 英尺以上。在该地区的许多沉船遗址，水流通常非常强劲，因此必须使用下行线。