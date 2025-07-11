速度节上的“精确到毫米”3D耐力模型

第一个 3D 打印的 Ernest Shackleton 爵士标志性沉船模型 耐力 以及 数字 对应产品已在西萨塞克斯郡古德伍德速度节的未来实验室展览上亮相，该展览于昨天（11 月 XNUMX 日）开幕，并将持续到下个周末。

福克兰群岛海洋遗产信托基金会首席运营官埃琳娜·莱文登 (Elena Lewendon) 表示，此次展览重点介绍了“尖端扫描、人工智能和可视化技术如何彻底改变世界上一些最偏远、最脆弱的遗产地的参观方式”。FMHT)，这是一家在英国注册的慈善机构，她将此次展览描述为南极沉船的“里程碑式展示”。

耐力 1915 年被冰压沉没，在沙克尔顿去世 100 年后，FMHT 的人员在威德尔海 3 公里深处找到了它 耐力22 这次探险是长达十年的搜寻的成果。

耐力摄影测量（FMHT）

3D 打印 耐力 该模型精确到毫米，是迄今为止最精细的沉船模型之一。它利用探险期间捕获的超高精度扫描数据创建，游客还可以亲眼目睹其建造过程。

除此之外，交互式触摸屏还邀请公众亲自探索沉船，穿过甲板和海床，发掘冻结在时间中的文物。

缝合在一起

制作模型的工作由 沃伊斯影像公司 和 深海搜索。使用摄影测量法将 25,000 多张高分辨率照片拼接在一起，并结合激光扫描数据，揭示了沉船的原貌，甚至包括船体木材的纹理。

激光扫描（FMHB）

我们采用了特殊的色彩校正技术来揭示 耐力 会在日光下看，并突出显示否则会在漆黑深处消失的特征。

“这一新标准 数字 重建打开残骸像 耐力 FMHT 主席 Saul Pitaluga 表示：“我们为世界各地的公众、科学家和学生提供了一种探索、研究和保护脆弱水下遗产的强大新方法。”

着色后的耐力号船尾（Voyis / FMHT）

速度节的沉浸式展览“未来实验室”展示了机器人、移动技术和太空领域的尖端技术，展览旨在让所有年龄段的人都能参与其中。

据称，Endurance22 上使用的新技术可直接应用于海底测绘、海洋生物、海上能源、国防和保护等领域，但这可能会减少人类潜水深度对潜水员服务的需求，尤其是在高风险情况下。

2025 未来实验室的另一项活动是“海床 2030：绘制地球看不见的海洋”，该项目体现了日本财团-GEBCO 海床 2030 项目，该项目将在未来五年内利用深水 AUV、多波束声纳、遥传感器、人工智能和众包数据绘制整个海床地图。

- 速度节 据说每年都会吸引超过200,000万游客前往西萨塞克斯郡奇切斯特附近的古德伍德庄园。成人门票75英镑，儿童免费。

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