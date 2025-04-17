这些鱿鱼不只是体型大，它们体型巨大！

尽管距该物种被命名已有整整100年，但直到现在才有人在其自然环境——深海中拍摄到活体巨型乌贼的视频片段。

这一突破得益于施密特海洋研究所研究船上的国际科学团队 法尔科尔（也），探索南大西洋偏远的南桑威奇群岛。

这种物种的成年个体过去只在网中被发现死亡或濒临死亡，它们名副其实，身长估计可达7米，体重达500公斤，被认为是地球上最重的无脊椎动物。

这些鱿鱼不仅体型巨大，而且体型巨大！4

一切顺利， 中爪螨 相机捕捉到的鱼体长将达到这个尺寸，但目前它只有一条30厘米长的幼鱼。研究所的ROV发现它时，它正在600米深的水下游动。 苏巴斯蒂安.

刚刚披露的目击事件发生在 9 月 XNUMX 日，而 法尔科尔（也） 为期 35 天 海洋普查 由日本基金会和 Nekton 运营的寻找新海洋生物的旗舰探险队。

玻璃鱿鱼家族

巨型乌贼属于玻璃乌贼（蟹科) 家族，并且在 25 月 XNUMX 日的上一次海洋普查探险中已经取得了重要的观察成果。这是第一段确认的另一次活体 蟹科 物种，冰川玻璃鱿鱼（冰川海鞘），拍摄于 法尔科尔（也） 位于南极洲附近的别林斯高晋海，深687米。

透明的 G glacialis 将其触手松散地置于头顶，这是在其他玻璃鱿鱼中常见的“凤头鹦鹉姿势”（ROV SuBastian / 施密特海洋研究所）

此次最新探险活动由施密特海洋研究所、日本财团-Nekton海洋普查和GoSouth合作开展，后者是英国普利茅斯大学、德国GEOMAR亥姆霍兹海洋研究中心和英国南极调查局的联合项目。

“很高兴看到第一个 原位 “看到幼年海马体型巨大、令人谦卑地想到它们竟然不知道人类的存在，”奥克兰理工大学的凯特·博尔斯塔德博士说道。她是参与核实视频的独立专家之一。“一百年来，我们主要在鲸鱼和海鸟的胃里发现它们的残骸，以及它们是捕捞的齿鱼的捕食者。”

人们对玻璃鱿鱼的生命周期知之甚少，但幼年巨型鱿鱼的外观是透明的，之后会逐渐消失。该物种可以与 冰川绿藻 它们八条腕足的中间都有钩子，但幼体时，两条较长的触手末端都有锋利的钩子。

法尔科 (Falkor) 和南大洋的冰山（施密特海洋研究所）

连续成功

“在连续的探险中首次发现两种不同的鱿鱼，这非常了不起，这表明我们对南大洋的这些壮丽生物了解甚少。” 施密特海洋研究所 执行董事 Jyotika Virmani 博士。

“幸运的是，我们拍摄到了足够多的这些生物的高分辨率图像，使得不在船上的全球专家能够识别这两个物种。”

巨型乌贼（ROV SuBastian / 施密特海洋研究所）

苏巴斯蒂安 此前，它曾拍摄到至少四种野生鱿鱼的首批确认镜头，其中包括 螺旋藻 （羊角鱿鱼）在2020年和 原马乌贼 2024 年，两份报告均显示 网际网路，还有一次首次目击事件正在等待确认。

维尔马尼说：“这些令人难忘的时刻不断提醒我们，海洋中充满了尚未解开的谜团。”

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