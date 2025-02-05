说服老板资助你的蝠鲼潜水之旅！

Manta Trust 正在鼓励一种新的企业团队建设方式——要求有远见的雇主允许员工将办公桌换成世界各地的优质潜水地点。这些临时潜水或浮潜团队在继续赚取薪水的同时，也为海洋保护做出了贡献。

这家在英国注册的海洋保护慈善机构表示，其志愿者休假 (VTO) 计划为公司提供了将企业社会责任与提高员工士气和改变生活的经历结合起来的机会。

马尔代夫的团队建设练习（Jasmine Corbett）

为期一周的旅行旨在将参与者培养成公民科学家，直接为蝠鲼和魔鬼鱼的保护做出贡献，这两种物种由于过度捕捞、栖息地破坏和气候变化而被列为濒危或易危物种。

在蝠鲼信托海洋科学家的带领下，VTO 探险队提供了亲身实践的研究机会：拍摄蝠鲼以建立识别数据库，勘测栖息地并收集数据以制定保护策略。他们还包括海滩清理、当地社区外展和海洋保护研讨会。

马尔代夫的蝠鲼在飓风中觅食（西蒙·希尔伯恩）

该计划涵盖的标志性蝠鲼栖息地包括马尔代夫、印度尼西亚的拉贾安帕特群岛和科莫多岛、厄瓜多尔的拉普拉塔岛和墨西哥的雷维利亚希赫多群岛。

已有 200 多名员工参加了 10 次试点探险，因此平均有 20 人的大型团队参与其中，有时还包括高级管理代表。

典型的筹资模式是员工为旅行捐款，然后由雇主匹配捐款。与海洋保护相结合展示了公司对可持续发展的承诺及其社会责任感，并保持了信任。

报告称，“反馈非常积极”，参与者称，他们的经历不仅丰富了职业生活，也带来了个人转变。

软件公司 Salesforce 的客户主管 Rainbow Cheung 表示：“我们公司与 Manta Trust 合作，提供志愿探险活动，我们的员工可以抽出时间参加世界各地项目地点的蝠鲼研究。这一独特机会让我们团结起来，为保护工作做出有意义的贡献。”

“我们有来自世界各地的一百多名工作人员参加了我们的八次探险，收集了宝贵的数据，并为蝠鲼信托基金做出了重大的资金贡献。”

蝠鲼飞越（Jasmine Corbett）

在参加 Manta Trust VTO 团体旅行后，Salesforce 员工 Hideyuki Komaki 表示：“参加蝠鲼研究探险不仅让我们学习了新技能、收集了重要数据，还加强了我们同事之间的联系。

“一起走出办公室环境进行这些探险是一次真正具有变革性的体验。”

企业可以参加预定的旅行，也可以为团队量身定制探险活动，员工可以使用 VTO 天数或 节日 参加。该信托表示，这些旅行适合所有经验水平，如果需要，还可以为初学者提供水肺认证机会。

VTO 远征四王岛 (Ken Chew)

“与这些雄伟的生物一起游泳不仅是一次不可思议的经历，也是一次真正有所作为的机会，” 曼塔信托 首席执行官兼联合创始人 Guy Stevens 博士。“通过将保护与冒险相结合，我们的探险活动激发了人们对海洋挑战和集体行动力量的更深入理解。”

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