令人窒息的海洋

低氧水平正在成为 第三 海洋变暖和酸化后热带珊瑚礁面临的主要威胁——这是诺瓦东南大学的詹妮弗·马龙、格拉斯哥大学的阿德里安·迈克尔·巴斯和阿卜杜拉国王科技大学的玛吉·约翰逊的观点

珊瑚礁研究主要集中在 双重邪恶 其根源在于创纪录的高温室气体排放：海洋变暖和海水酸化。

这些全球威胁都是海水吸收化石燃料燃烧向大气中排放的多余热量和二氧化碳造成的。但还有一个很少被讨论的后果。

全球范围内，海洋氧气正在枯竭，因为海水升温导致含氧量减少。在热带珊瑚礁生长的温暖沿海水域，低氧浓度的直接影响可能是灾难性的。

越来越多的报道称，短期缺氧事件指的是溶解氧水平突然下降——通常是由于陆地流失的化学污染物（如营养丰富的肥料）引发或加剧的——这种现象可以在几天内杀死整个珊瑚群落并摧毁珊瑚礁。

珊瑚是动物，与其他水生动物一样，它们从水中吸入氧气来促进新陈代谢。由于与微藻的共生关系，珊瑚还将太阳能转化为食物——氧气是副产品。

珊瑚礁中的氧气含量会随着日照时间自然波动，溶解氧在中午时分达到峰值，随着日照时间的变短逐渐下降。到了晚上，当光合作用停止时，珊瑚会继续呼吸（消耗氧气），海水中的氧气就会耗尽。

氧气含量的这种周期性上升和下降意味着一些珊瑚已经进化出了抵抗溶解氧变化的策略。

当珊瑚可用的氧气量低于这个自然范围时，珊瑚就会受到压力，其正常的生物过程就会受到干扰，在许多情况下会导致死亡。

就像我们一样，珊瑚需要氧气才能生存。但我（Jennifer Mallon）发现，低氧对珊瑚的影响并不总是肉眼可见的，幼年珊瑚可能特别脆弱。

目录 目录 难以发现的迹象 幼年珊瑚面临危险 静谧水域中的珊瑚保护

难以发现的迹象

为了了解低氧水平对珊瑚的影响，我前往佛罗里达州的史密森尼海洋站，这是由佛罗里达大学的 Andrew Altieri 和史密森尼学会的 Maggie Johnson 和 Valerie Paul 领导的一项研究项目的一部分。

在史密森尼博物馆，24 个气候控制海水箱模拟了世界各地珊瑚礁中已经存在的不同程度的缺氧，从严重缺氧（我们的研究观察到的）到 巴拿马加勒比海岸，恢复到正常状态，例如世界各地水族馆中复制的条件。

研究人员在实验室中重现了珊瑚的环境条件（Jennifer Mallon）

虽然有些珊瑚，比如加勒比海鹿角珊瑚（鹿角珊瑚（Acropora cervicornis）)，在严重缺氧的几天内死亡，其他重要的造礁物种，如山星珊瑚(Orbicella faveolata）存活下来，表明对低氧的耐受性 不同物种之间存在差异.

当我们研究在缺氧环境中幸存下来的珊瑚时，我们发现缺氧压力可能并不总是可见的。即使暴露在缺氧环境中两周，一些珊瑚也没有出现白化的迹象，也就是五颜六色的藻类消失，珊瑚变成幽灵般的白色。

更详细的测量结果揭示了一些令人担忧的事情：尽管表面上如此， 低氧暴露 损害了珊瑚的新陈代谢，可能阻碍它们的生长和造礁能力。

目前，实地测量珊瑚健康状况的方法主要是视觉方法，包括由受过训练的潜水员寻找珊瑚变白或白化的迹象。我们在实验中观察到的缺氧应激反应可能被忽视了。

幼年珊瑚面临危险

我们还想知道缺氧如何影响珊瑚的繁殖能力。

珊瑚的有性生殖本来就是一件棘手的事情。每年只有几个晚上才会发生产卵事件，即珊瑚将卵束释放到水中，而产下的幼虫非常脆弱。很少有幼虫能存活数天，游到珊瑚礁中定居并变态为幼年珊瑚。

在现代加勒比海的珊瑚礁中，野生幼年珊瑚很少见。参与修复珊瑚礁的人们帮助珊瑚在实验室中进行有性繁殖， 抚养青少年 以便稍后将它们移植到珊瑚礁上。

幼年珊瑚通常栖息在礁石缝隙中，在那里它们暴露在较低氧气水平下的时间比在 开放水域，因为流经这些区域的水较少。

当我们 孵化珊瑚幼虫 在整个定居过程中，在脱氧水中，我们发现幼虫存活率和定居的初始率没有受到显著影响。

幼虫定居下来并开始形成幼年珊瑚后，情况发生了变化。早期的幼年珊瑚被称为初级珊瑚虫，缺乏共生藻类来帮助它们通过光合作用满足营养需求，因此依靠呼吸来获取能量。

没有足够的氧气，它们就无法正常呼吸并开始死亡。

珊瑚产卵事件（Mikaela Nordborg / AIMS）

静谧水域中的珊瑚保护

我们的研究可以帮助那些参与修复珊瑚礁的人了解珊瑚的氧气需求，并强调以前被忽视的威胁。

即使在缺氧环境中幸存下来的珊瑚也表现出新陈代谢较弱的迹象，这将使保护健康的珊瑚礁变得更加困难，因为修复依赖于健康的珊瑚生长来再生受损的部分。

接下来， 珊瑚代谢的现场测量 将在佛罗里达州的堡礁区域进行实验，预计在温暖的夏季氧气水平会下降，以了解缺氧对珊瑚健康的真正影响。

溶解氧数据并不总是作为珊瑚礁监测的一部分来收集，即使在氧气含量低的温水白化事件期间也是如此。

随着气候危机的加剧，在热带沿海水域进行更多此类监测势在必行。进一步研究不同珊瑚物种对缺氧的反应对于制定有针对性的保护策略也至关重要。

通过正面应对缺氧这一无声威胁，我们可以保护珊瑚礁和依赖它们生存的无数海洋生物的未来。

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