鲨鱼和鳐鱼列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》名录

一项新的独立研究表明，将鲨鱼和鳐鱼列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》名录似乎正在以“前所未有的速度和规模”改善贸易和渔业管理。

该研究由佛罗里达国际大学、野生动物保护协会 (WCS) 及其合作伙伴领导，发表于 海洋政策 这份报告揭示了在实施《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）下的国际贸易保护方面取得了令人鼓舞的进展，但也强调了在保护最濒危物种方面亟需改进的领域。

黑鳍礁鲨（© Kimberly Jeffries）

据称，保护势头的增强尤其体现在全球热带地区等生物多样性地区。48%的《濒危野生动植物种国际贸易公约》缔约国已实施监管改革，以落实列入名录的措施。这些改革措施涵盖全面禁止所有物种的捕捞和贸易，以及针对特定物种的国家保护和基于科学的配额。

持续令人担忧的领域包括蝠鲼。蝠鲼于2016年被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录二，其鳃板贸易至今仍十分猖獗。许多出口蝠鲼制品的国家仍然缺乏《濒危野生动植物种国际贸易公约》所要求的科学评估，这引发了人们对其可持续性的担忧。

研究表明，鲸鲨现在受到了更强有力的保护，尽管一些国家在监测活体捕获和水族馆贸易方面仍然存在漏洞。远洋白鳍鲨虽然是受保护程度最高的物种之一，但仍然受到 鳍 非法交易，且交易量不可持续。

菲律宾的鲸鲨（© Steve De Neef / 图巴塔哈礁探险鲨鱼 2015）

持续的挑战

研究人员分析了183个CITES缔约国的国家执行情况。印度尼西亚是最大的鲨鱼产品出口国之一，在物种识别工具和监管框架方面投入了大量资金。莫桑比克也通过实施国家立法、提高执法能力并采取切实措施减少非法贸易，成为该公约的领导者。

在被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》之前，据称孟加拉国、哥伦比亚、香港特别行政区、印度和秘鲁等新的“亮点”几乎没有或根本没有实施鲨鱼管理，而加蓬则表现出了推动法律改革的强烈政治意愿。

然而，包括毛里塔尼亚、墨西哥、纳米比亚、阿曼和特立尼达和多巴哥在内的其他已正式承诺加入《濒危野生动植物种国际贸易公约》的国家在执法和可追溯性方面“面临持续的挑战”。

“好消息是，我们知道下一步该采取什么措施，”野生动物保护协会鲨鱼和鳐鱼保护主任卢克·沃里克评论道。

“这项研究表明，《濒危野生动植物种国际贸易公约》的鲨鱼和鳐鱼名录已经产生了真正的动力，在适当的支持下，我们可以确保这些国际规则能够在国家层面产生我们需要的措施，以妥善保护一些最具代表性和濒危的海洋物种。”

然而，鲨鱼保护基金会执行董事李·克罗克特警告说，“最近的科学研究表明，37% 的鲨鱼和鳐鱼物种受到威胁，而对于国际贸易中常见的物种，这一数字甚至上升到 70% 以上。

他说：“过去半个世纪以来，远洋鲨鱼数量下降了 70% 以上，在调查的五分之一的珊瑚礁中，礁鲨已经功能性灭绝，临界点已经临近。”

远洋白鳍鲨（© WCS）

接下来的关键步骤包括扩大港口物种识别工具的使用、加强海关官员的培训、改进贸易量和来源的数据收集、以及促进渔业和野生动物机构​​之间的跨境合作。

CoP20提案

与此同时，《濒危野生动植物种国际贸易公约》发布了进一步保护最濒危鲨鱼和鳐鱼物种的提案，称包括鲸鲨、远洋白鳍鲨、楔头鲛和蝠鲼在内的一些物种“正走向灭绝”。

这些提议反映出这样一个事实：可持续贸易对于这些物种来说是不可行的，它们独特的生物学特性需要像鲸鱼和海龟那样的高水平保护。

各国在 CITES CoP20 11 月在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行的活动将被要求考虑将鲸鲨、远洋白鳍鲨、蝠鲼和魔鬼鱼列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录一，通过禁止商业贸易提供最强有力的保护。

此外，针对极度濒危的楔头鲼和鳐鱼，WCS 还提出了通过零配额提案实施临时贸易禁令的提案，WCS 表示此举将产生与列入附录 I 相同的影响。

新的名单将有助于弥补执法漏洞，制止非法贸易，并允许政府和社区保护关键海洋物种免遭过度开发和出口。

巨型吉他鱼（海洋图像库 © Jake Wilton）

另外两项提案旨在为鲨鱼和鳐鱼物种提供《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录二级别的保护，目前鲨鱼和鳐鱼的贸易量已减少 鳍 比石油和肉类更

“过去十年，《濒危野生动植物种国际贸易公约》的行动重点是鲨鱼-结束 “鲨鱼贸易是全球性的，现在 90% 的贸易都受到监管，我们必须把焦点转移到鲨鱼过度捕捞的其他驱动因素上，”WCS 强调道，并赞扬了巴拿马、厄瓜多尔、巴西、塞内加尔、贝宁、欧盟和英国在领导新提案方面发挥的领导作用。

这些提案呼吁加强对生长缓慢的深海吞噬鲨的保护，以确保其用于高端化妆品的珍贵鱼肝油的贸易合法且可持续；并呼吁加强对因过度捕捞和国际贸易而获取其肉的滑猎鲨的保护。

在第 70 届 CITES 缔约国大会上，总共有 20 多种鲨鱼和鳐鱼被提议列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》名录，已有 50 多个政府将其列入 XNUMX 项列入名录的提案中。

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