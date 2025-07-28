卫星/人工智能将“受保护”的物种放入海洋保护区

一项首创的研究表明，海洋保护区（MPA）在遏制工业捕鱼活动方面取得了成功，但只有那些世界上执行最严格、并充分利用卫星跟踪和人工智能等辅助手段的保护区才能取得成功。

经过同行评审的研究被自信地命名为 在受到全面和高度保护的海洋区域，几乎没有工业捕鱼活动。报告指出，卫星图像与人工智能技术相结合，可以探测到那些此前无法追踪的非法捕鱼船只，这不禁让人质疑，为什么在 21 世纪被指定为海洋保护区的区域仍将是“纸上公园”。

报告显示，在被选为研究对象的78.5个海洋保护区中，1,380%没有商业捕鱼活动。在卫星图像检测到非法捕鱼活动的海洋保护区中，82%的保护区每年平均捕鱼时间不足24小时。

雷维利亚吉赫多群岛罗卡帕蒂达的杰克（Enric Sala，国家地理原始海洋）

受到严格保护的海洋保护区每平方公里的渔船数量平均比未受保护的沿海地区少九倍。

被指定为严格保护但有大量捕鱼活动的海洋保护区包括查戈斯海洋保护区、南乔治亚和南桑威奇群岛以及大堡礁海洋公园（与大堡礁海岸海洋公园合并），每个海洋保护区每年的捕鱼时间约为 900 小时。

“由于受到严格保护的海洋区域阻止了非法捕捞，因此其边界内的鱼类更加丰富；它们繁殖更多的幼崽，并帮助补充周边地区的鱼类资源，”该研究的合著者、国家地理驻地探险家兼创始人恩里克·萨拉 (Enric Sala) 指出。 原始海洋“换句话说，遵守规则对渔业有利。”

大龙虾，Roca Partida，Revillaggedo 群岛（Enric Sala，国家地理原始海洋）

鱼类溢出

其他研究表明，海洋保护区内鱼类和无脊椎动物的溢出可以使其边界外的捕捞量增加 12% 至 18%。

萨拉说：“非法捕鱼发生在划定保护区的海域，但我们利用卫星首次发现，保护程度决定了工业渔民愿意承担多大的风险。”

研究表明，非法捕捞不仅危害海洋生态系统的健康，也危及渔业的经济稳定。受到严格保护的海洋保护区能够恢复其边界内的海洋生物，改善当地渔业，提供就业机会和经济效益，并增强抵御海洋变暖的能力。

而在那些仅受到最低限度或轻度保护的海洋保护区中，这些好处实际上消失了。

帕劳普洛安娜的鱼类和珊瑚礁（《Manu San Félix》，《国家地理原始海洋》）

“海洋不再大到难以观察。借助尖端卫星和人工智能，我们可以让非法捕捞变得显而易见，并证明强有力的海洋保护措施是有效的。”该研究的共同作者、原始海洋科学家胡安·马约加说道。

为了得出结论，研究人员分析了自动识别系统（AIS）中的 50 亿个船只位置信息，AIS 是由许多工业渔船发送的基于 GPS 的安全信号。

他们将这些数据与合成孔径雷达 (SAR) 生成的卫星图像配对，无论天气或光照条件如何，SAR 都可以探测船只。

将数据集与由 全球捕鱼观察 这使得研究人员能够探测到大多数长度超过 15 米的渔船，包括避免广播其位置的“暗”船。

马绍尔群岛比卡尔环礁的梭鱼（Enric Sala，国家地理原始海洋）

完整的图片

“没有任何一个数据集能够解决监测海上渔业活动的难题；每个数据集都有其盲点，”马约加说。“但当我们将它们结合起来时，它们的力量就显现出来了。”

“通过将 AIS 跟踪与卫星雷达图像和人工智能相融合，我们现在可以更接近全面了解海洋上的人类活动。

“这对于海洋中的瑰宝——世界上保护区最严密的区域——尤其重要，因为这里的执法和生物多样性风险最高。”

神仙鱼，圣贝内迪克托，雷维拉吉赫多群岛（Enric Sala，国家地理原始海洋）

作者表示，AIS 数据遗漏了 MPA 内近 90% 的基于 SAR 的渔船检测，而新方法提供了一种评估捕鱼合规性和弥补当前监测方法盲点的有效方法。

该研究的主要作者、威斯康星大学麦迪逊分校的詹妮弗·雷纳教授总结道：“通过使用卫星追踪渔船，各国可以预测非法活动的地点并有针对性地进行巡逻，从而节省人力和金钱。” 研究论文发表 在杂志 科学.

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