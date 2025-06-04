罗马 – 瓦卡托比岛潜水点 #42

对于水下摄影师来说，罗马瓦卡托比的壮丽珊瑚和独特鱼类生活可能会让他们面临一个艰难的选择——用微距还是广角。

罗马是私人海洋保护区内最受欢迎和最著名的潜水地点之一，由 瓦卡托比潜水度假村。众多出版物、博客和客人评论都将其列为世界顶级潜水胜地之一。这座细长的海山位于托米亚岛西北角的近海，低潮时从深水升起，距离水面不到两米。该地点因环绕地层顶部的马铃薯珊瑚边缘环而得名，其图案让人想起罗马斗兽场。

- 顶峰 浅峰经常被一群群飞鱼、金字塔蝴蝶鱼、军士长鱼、鲷鱼和红齿鳞鲀所笼罩，让浮潜者欣喜不已，他们欢迎潜水员陪同前往该地点。清澈的海水和充足的阳光，让浮潜者可以在罗马繁衍生息的众多珊瑚物种中寻找海洋生物。这一层是众多海葵及其小丑鱼的家园，该地点以其带状海蛇种群而闻名，经常可以看到它们在海床的褶皱和缝隙中偷偷溜走。

当潜水员从山峰下降时，他们可能会沉浸在一大群黑鳍金枪鱼和大眼梭鱼之中，或游进成群的鲷鱼和杰克鲹鱼中。

在 20 米处，该地点丰富的珊瑚群落与一大片桶状海绵共享空间。瞥一眼这些超大滤食性动物的内部凹陷处，可能会发现许多微小的甲壳类动物

Turbinaria mesenterina 珊瑚通常被称为盘状珊瑚或卷轴珊瑚，巨大的 Turbinaria mesenterina 珊瑚群落通常呈现出类似巨型玫瑰的形状。罗马岛就有两种这样的珊瑚群落，其中最大的一个跨度约为 6 米（20 英尺）。

如果不停下来观赏一下被称为“玫瑰”的标志性构造，那么罗马之旅就不算圆满。这个圆形的圆盘珊瑚群落直径约为 6 米（20 英尺）。从上方看，这些雕刻的叶状褶皱组合在一起，给人一种巨大的玫瑰花的感觉。根据这个珊瑚群落的大小，估计它至少有 300 年的历史。

观赏完玫瑰之后，潜水员通常会开始缓慢上升，这样可以进行一个多小时的多层剖面观察。当他们爬上海山的山脊状表面时，他们可以选择两种截然不同的景观。在左边，尖峰变成了一堵几乎垂直的墙，上面覆盖着一层密集的硬珊瑚和海绵。海百合栖息在分枝珊瑚的外缘，伸出褶边、多色的触手来捕捉水流带来的食物碎片。仔细观察可能会发现鳄鱼鱼埋伏在露头的边缘。

山的另一边是一片较为平缓的斜坡，上面覆盖着 pavona 珊瑚和一簇簇色彩斑斓的海绵，它们散布在一片片白色的沙滩之间。珊瑚的莴苣状臂为各种小型珊瑚鱼提供了庇护所。乌贼和 章鱼 在这一地区，这些生物的出现频率是可以预见的。仔细观察，你会发现五颜六色的裸鳃类动物在缓慢地滑行，螳螂虾在捕食，黄带颌鱼在沙地上挖洞。

点击此处获取更多信息 瓦卡托比潜水度假村

直接进入 Wakatobi 的预订查询页面 了解更多