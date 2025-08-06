“不顾安全”：报告抨击泰坦飞行员拉什

灾难性的损失 泰坦 潜水器及其五名乘员下潜至 3.8 公里深的海底 泰坦尼克号 美国海岸警卫队海事调查委员会 (MBI) 周二在一份关于致命事故背景的报告中表示，2023 年 XNUMX 月发生的沉船事故是可以避免的。

这些事件在 网际网路 当时的报道和 事件发生后。“始发事件”是结构完整性的丧失，导致了灾难性的内爆 泰坦的船体，可能的故障点是其钛制前穹顶和钛制部分或碳纤维船体之间的粘合接头。

该潜水器的设计和建造缺陷削弱了其结构完整性，并且可能随着时间的推移而恶化。根据MBI的报告，导致内爆的主要原因是运营商OceanGate在设计、认证、维护和检查流程方面存在缺陷。 泰坦.

海洋安全工程师调查泰坦号回收的船尾钛端盖（美国国家运输安全委员会）

除了其他许多细节之外， 327页的报告 指的是销售过程中涉及的欺骗程度 泰坦尼克号 探险队将前往“任务专家”那里，这是一个专门为规避监管而付费的潜水员，而这艘潜水器在开始将这些乘客带到深海之前，只进行了 11 次试潜，并且没有超过水肺潜水的深度。 泰坦尼克号.

目录 目录 夸大的数字 “内爆几乎已成定局” 保障未来 加强监督

夸大的数字

报告揭露了“OceanGate 在运营过程中存在令人不安的虚假陈述和对安全的不顾后果的模式”。 泰坦 OceanGate 首席执行官斯托克顿·拉什（他是事故中丧生的五名乘客之一）表示，“似乎使用夸大的数字来增强最终潜水器的安全性和潜水次数”。 泰坦 船体。

MBI 表示：“这种故意操纵的数据造成了人们对潜水器可靠性和安全性的错误印象，而且至关重要的是，这种虚假陈述给任务专家提供了一种夸大的安全感。”“最终的有限测试 泰坦 赫尔直接与任何严格验证的说法相矛盾。”

作为拉什“蔑视传统潜水器安全协议”的一个例子，报告指出，2021 年，他选择只使用 18 个螺栓而不是规定的 XNUMX 个螺栓来固定 泰坦的前部穹顶与潜水器的其余部分融为一体，“因为这样花费的时间更少”。

泰坦号潜水器及其平台（OceanGate）

工程总监的反对意见被驳回，尽管 泰坦 正在吊装到母舰上时，螺栓断裂，导致穹顶脱落并坠落到潜水平台上。据称，这凸显了“OceanGate倾向于不彻底评估运营风险，往往优先考虑运营效率而非安全”。

据称，该公司未能妥善调查并解决 2022 年之后已知的船体异常问题 泰坦尼克号 远征。 泰坦的实时监控系统生成的数据本应进行分析和处理，但 OceanGate 并未进行预防性维护，也没有妥善存储 泰坦 在 2023 年远征之前的长期停工期间。

“内爆几乎已成定局”

MBI 指出 OceanGate 存在“有害的工作环境”，员工，尤其是技术和运营岗位的员工，“因为表达担忧而被劝阻和贬低，从而形成了一种忽视安全的环境，相关员工要么辞职，要么被解雇”。

报告称，拉什身兼联合创始人、首席执行官、董事会秘书、首席飞行员和主要投资者等多重角色，“使他能够逐步巩固对 OceanGate 所有决策和运营的集中和主导控制权”。

斯托克顿·拉什：“蔑视传统的潜水器安全协议”

“这种公司结构，加上缺乏有效的外部监督，以及管理层对安全问题的漠视态度，创造了一种环境，使得 泰坦 继续运营，而其最终崩溃的威胁几乎已成定局。”

与拉什一起遇难的四名男子分别是法国潜水老兵和 泰坦尼克号 专家保罗-亨利·纳尔格奥莱特（Paul-Henri Nargeolet）、英国公民哈米什·哈丁（Hamish Harding）、沙赫扎达·达伍德（Shahzada Dawood）及其19岁的儿子苏莱曼（Suleman）出席了此次活动。2023年的探险计划被宣传为五次独立的、每次8至10天的任务，而“88号潜水”号任务专家为此次潜水支付了650,000万英镑的费用。

据称，由于赞助商的担忧，OceanGate 面临着越来越大的资金短缺。

报告称，任务专家签署责任豁免书的时间通常只在预定潜水任务开始前不久。到那时，尽管之前承诺过“74小时内部培训课程”，但他们会发现培训水平参差不齐，往往远远达不到要求，而且医疗筛查要么不足，要么根本不存在。

保障未来

报告指出，美国国内和国际对潜水器作业和“新型设计船舶”的监管框架不完善，而且美国《海员保护法》下的举报程序无效。

因此，它包括 17 项安全建议，旨在加强对潜水器作业的监督，改善美国联邦机构之间的协调，并缩小国际海事政策的差距。

这些建议包括限制潜水器的“海洋研究船”称号；将联邦和国际要求扩大到所有进行科学或商业潜水的潜水器；并要求所有美国潜水器提供海岸警卫队文件。

土卫六事件可能预示着对潜水器的新监管（OceanGate）

海岸警卫队 MBI 报告还建议加强海岸警卫队人员，以支持对潜水器和“新型设计船舶”建造的新监督，包括现场检查。

进一步的建议包括要求潜水器操作员向当地海岸警卫队官员提交潜水和应急响应计划；评估海岸警卫队的海底搜救能力；并与国际海事组织合作 （海事组织） 定义载客潜水器并扩大其在公海上航行时的国际安全要求。

加强监督

该报告还呼吁成立新的职业安全与健康管理局（OSHA) 与海岸警卫队达成协议，以澄清举报人调查协议并改善美国的机构间协调。

评论说：“经过两年的调查，确定了导致这起悲剧的多种因素，为防止未来再次发生提供了宝贵的经验教训。” 泰坦 MBI 主席 Jason Neubauer 表示：“我们需要对那些在现有监管框架之外探索新概念的运营商进行更强有力的监管，并为他们提供明确的选择。”

诺伊鲍尔表示，他乐观地认为，这些调查结果和建议将“有助于提高人们对风险和适当监督重要性的认识，同时为创新提供途径”。

海岸警卫队司令现在必须审查该报告，然后才能发布“最终行动备忘录”。