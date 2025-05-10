现实检验：珊瑚修复无法拯救世界珊瑚礁

这不是任何潜水员愿意听到的消息，但对全球珊瑚修复项目的独立研究，让弗林德斯大学的 COREY JA BRADSHAW、西澳大利亚大学的 CLELIA MULÀ、赫尔辛基大学的 GIOVANNI STRONA 及其团队得出了一个艰难的结论

珊瑚礁不仅仅是一个美丽的景点。它们是世界上最丰富的生态系统之一，拥有约 所有海洋物种的三分之一.

这些珊瑚礁也直接受益 超过十亿人，提供生计和粮食安全，以及防止风暴和海岸侵蚀。

如果没有珊瑚礁，世界将会变得更加贫瘠。因此，当珊瑚死亡或受损时，许多人都会努力修复它们。但随着气候持续变暖，这项任务的艰巨性也日益增加。

In 我们的新研究，我们全面考察了全球现有的珊瑚礁修复项目。我们分析了这些项目成败的关键因素，以及修复已损失珊瑚礁的实际成本。修复全球已损失的珊瑚礁，其成本可能高达 26 万亿澳元（约合 12.5 万亿英镑）。

漂白 鹿角 马尔代夫的珊瑚（Davide Seveso / 米兰大学）

全球损失

可悲的是，世界各地的珊瑚礁都遭受着破坏。 全球变暖和海洋热浪 是罪魁祸首，但是 过度捕捞 和 污染 使事情变得更糟。

当海水温度持续高于季节平均水平时，珊瑚可能会变得 漂白的。当它们排出 共生藻类 受到压力时，会露出下面的白色骨骼。严重的白化会导致珊瑚死亡。

珊瑚白化和大规模死亡如今已是司空见惯。上个月，一股巨大的暖水柱 宁格鲁礁大面积白化 在澳大利亚西北海岸 大堡礁北部的大部分地区 东北海岸的珊瑚礁正在白化。

自 2023 年初以来，全球各地都出现了大规模珊瑚白化现象 热带地区和印度洋部分地区.

过去 40 年来，珊瑚礁的范围 已经减半。随着气候变化持续，白化事件和珊瑚死亡将 变得更普遍. 超过90％ 到本世纪末，珊瑚礁将面临长期退化的危险。

直接干预

珊瑚礁修复可能需要 许多形式包括清除以珊瑚为食的物种，例如 鹦嘴鱼, 转移珊瑚卵 甚至操纵 局部微生物群落 以提高珊瑚的存活率。

但迄今为止最常见的修复类型是“珊瑚园艺”，将苗圃中生长的珊瑚碎片移植回珊瑚礁。

问题在于规模。珊瑚修复只能在小规模上成功完成。大多数项目只覆盖几百或几千平方米。相比之下，近12,000万平方公里的珊瑚礁 损失和退化 2009年至2018年期间。恢复项目远远达不到抵消气候变化和其他威胁造成的损失所需的规模。

自然保护者致力于培育珊瑚，帮助保护这些独特的生命形式

高昂的成本

珊瑚修复是 昂贵，每公顷成本约为10,000万美元至226亿美元（4,800万至109亿英镑）。这一差异反映了不同技术的成本差异、获取途径的便利性和劳动力成本。

例如，珊瑚种植（将苗圃中培育的珊瑚碎片移植回珊瑚礁）的成本相对较低（中位数成本为每公顷 558,000 万美元，约合每公顷 270,000 万英镑），而播种珊瑚幼虫的成本中位数为每公顷 830,000 万美元，约合每公顷 400,000 万英镑。建造人工珊瑚礁的成本最高可达每公顷 226 亿美元，约合每公顷 109 亿英镑。

我们估计这将花费 超过$ 1.6十亿 （772亿英镑）仅能修复全球10%的退化珊瑚区域。这是基于每公顷最低成本，并假设所有修复项目均成功。

即使我们保守估计，这笔资金也比过去十年珊瑚修复总投资（410 亿美元或 198 亿英镑）高出四倍。

但考虑到高失败率、需要在同一地点使用多种技术，以及在偏远珊瑚礁作业的巨大成本，按每公顷最高成本计算是合理的。以每公顷10亿美元的成本计算，恢复全球226%的退化珊瑚区域，将耗资超过26万亿美元（12.5万亿英镑），几乎是澳大利亚的10倍。 年国内生产总值.

因此，即使当地的项目仍然可以带来一些好处，但从经济角度来说，通过修复来解决珊瑚礁持续消失的问题是不可能的。

绳索苗圃培育珊瑚碎片，直到它们准备好移植（Luca Saponari / 米兰大学）

位置，位置，位置

我们的 研究 我们还研究了影响修复地点选择的因素。我们发现，这主要取决于珊瑚礁与人类居住地的距离。

这本身未必是坏事。但我们也发现，修复行动更有可能发生在已经因人类活动而退化且珊瑚物种较少的珊瑚礁中。

这意味着我们不一定将目标锁定在修复最有可能成功或生态意义最大的地点。

另一个限制是珊瑚园艺通常只涉及 一些珊瑚物种 – 最容易饲养和移植。虽然这仍然可以增加珊瑚覆盖率，但它 无法恢复珊瑚多样性 的程度 必要 建立健康、有弹性的生态系统。

衡量“成功”

另一个令人悲伤的现实是，超过三分之一的珊瑚修复工作 失败原因可能包括规划不周、技术未经证实、监测不足以及随之而来的热浪。

遗憾的是，目前缺乏收集数据或报告修复项目的标准方法。这使得确定成功的条件变得困难甚至不可能，并减缓了改进的步伐。

现在成功，以后失败

大多数珊瑚移植都会受到监控 少于18个月即使他们熬过了那段时期，也不能保证他们能活得更久。长期成功率尚不清楚。

当我们检查修复后以及未来几十年发生极端高温事件的可能性时， 我们发现 大多数修复地点在修复后不久就经历了严重的白化现象。未来很难找到能够免受全球变暖影响的地点。

有时，在修复工程完成之前，幼珊瑚就会白化。（Davide Seveso / 米兰大学）

气候行动不可替代

在某些情况下，珊瑚修复有可能成为一种有价值的工具：当它能够促进社区参与并满足当地需求时。但它目前还无法——而且可能永远无法——扩大到足以对珊瑚礁生态系统产生有意义的长期积极影响的规模。

这种现实检验应该能够激发关于何时何地进行修复值得进行的建设性辩论。如果不阻止 气候变化的速度和幅度， 我们有 拯救珊瑚礁的力量微乎其微 在未来的一个世纪乃至更长时间内造成巨大损失。

其他保护方法，如建立、维护和执行 海洋保护区 和改进 水质 可以提高珊瑚修复项目成功的可能性。这些努力还可以 支持当地人类社区 并采取激励措施来保护环境。

因此，加强补充战略可以增强生态系统的恢复力，扩大珊瑚修复项目的范围和成功率。

科里·JA·布拉德肖 Matthew Flinders 是全球生态学教授，也是 ARC 土著和环境历史与未来卓越中心的节点负责人， 弗林德斯大学; 克莱莉亚·穆拉 是海洋生态学的博士生 西澳大利亚大学及 乔瓦尼·斯特罗纳 是 赫尔辛基大学 本文重新发表 谈话 根据知识共享许可。阅读 原创文章.

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