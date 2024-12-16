南安普顿大学的弗雷泽·斯图尔特说，它们潜伏在我们的海洋底部

海底埋藏着 8,500 多艘两次世界大战中沉没的沉船。据估计，这些沉船中含有多达 6亿加仑（22.7亿升）石油以及 弹药， 有毒的 重金属 甚至化学武器。

几十年来，这些沉船残骸基本上无人问津。但一直以来，它们的 结构不断退化，无情地增加了有毒物质突然释放到海洋的可能性 环境.

在全球部分地区，气候变化加剧了这种风险。海洋温度升高、酸化和风暴增多加速了这些沉船的崩塌。

当然，海底沉没的不仅仅是世界大战的残骸，还有许多其他残骸加剧了这一问题。解决这一全球问题的成本估计为 340亿美元（261亿英镑）.

这些沉船中有多少对人们的安全、沿海社区和环境构成威胁？我们可以做些什么——为什么我们没有早点采取行动？

映射问题

美元的原始数字和地图上的沉船数量理所当然地引起了人们的担忧。研究人员的研究成果包括 保罗·赫辛克 已经汇总了不同的数据集，以帮助直观地了解挑战的规模。然而，这些数字以及地图上点的位置也可能给人一种虚假的确定感。

事实是，世界海洋的地图绘制并不像我们希望的那样完善，约有 23% 的海洋地图已被详细描述和绘制。即使是这种详细程度也往往不足以让我们准确识别沉船，更不用说确定它可能带来的风险了。

缓慢泄漏的珍珠港沉船仍然吸引着海洋生物（吉尔·德维托）

在 海底2030项目该公司希望实现 100 x 100 米的通用分辨率。这意味着一个“像素”的信息相当于大约两个足球场。

这将彻底改变我们对海底的理解，但不会揭示出隐藏在两个足球场面积内的所有东西（其中包括不少沉船残骸）的细节。

许多可能造成最大问题的沉船都位于较浅的沿海水域，政府的测绘举措和工业界的工作提供了更高的分辨率，但识别的挑战仍然存在。

那么档案记录呢？历史记录，例如 劳埃德注册基金会 伦敦的海事局已发布多份报告，这些报告对于确定此次海难的规模和性质至关重要。报告包含船舶结构、所载货物以及沉船前最后已知位置的详细信息。

然而，这些位置的准确性是可变的，这意味着要确切知道沉船可能位于海底的哪个位置，以及如何勘测它并评估其风险，并不是一件容易的事。英国海洋考古学家的工作凸显了这一点 伊内斯·麦卡特尼 和海洋学家 迈克·罗伯茨，其在爱尔兰海进行的详细地球物理和档案调查表明，历史上的沉船经常被错误归类和定位。这意味着地图上的点经常位于错误的位置，高达 60% 的点可能位于海底的未知位置。

沉船（图片来源：Pascal Ingelrest / Pexels）

与时间赛跑

最令人担忧的沉船大多是金属或金属和木材结构。这些沉船中的钢材正在慢慢劣化，增加了货物泄漏和部件损坏的可能性。然而，这只是风险的一部分。

随着我们进行更密集的捕捞活动，并加快建设海上风电场和其他能源设施以实现净零排放承诺，海洋正变得越来越繁忙。这些都会影响海床，并可能从物理上扰乱或改变沉船地点的动态。

有 提高全球认可度 认识到解决这个问题的必要性。由于它所带来的复杂的国际和跨学科挑战，这个问题至今仍未得到解决。

许多沉船位于 与船的原主人无关那么，我们如何确定谁应该负责？谁应该为清理工作买单——尤其是当原所有者受益于主权豁免的法律漏洞时？

根据这一概念，船旗国（船舶注册的国家）不能根据国际法承担责任，因此没有法律义务赔偿。

除了这些基本的责任问题之外，还有技术挑战。很难确切知道有多少艘令人担忧的沉船以及如何找到它们。那么我们如何评估它们的状况并确定是否需要干预？如果需要，我们如何干预？

每一个问题都是一个复杂的挑战，解决这些问题需要历史学家、考古学家、工程师、生物学家、地球物理学家、地球化学家、水文测量员、地理空间数据分析师和工程师的共同贡献。

这已经发生了，区域项目取得了重大进展，并展示了可以取得的成果。然而，问题的巨大规模超过了迄今为止所做的工作量。

新技术显然至关重要，新态度也同样重要。问题的核心是知识和确定性问题——这是否如我们所想的那样糟糕？这是否会带来问题？如果会带来问题，会持续多久？

水下无人驾驶飞机（又称自主水下航行器 (AUV)）的进步，这种机器配备了一系列传感器，可以测量海床并检测污染物， 有帮助 增强我们对沉船位置、船上载有物品及其损坏状况的了解。AUV 可以提供相对便宜的高分辨率数据，产生的排放量比大型研究船进行的同类调查活动要少。

部署 AUV（MBARI）

但我们还需要共享这些信息，并将其与档案中的数据进行比较，以帮助生成知识和更高水平的确定性。水下勘测和调查往往是各自为政，数据由各个机构或公司掌握，这阻碍了快速和累积地加深理解。

海底沉船造成的环境和安全风险的严重程度，以及随着时间的推移会如何变化，目前尚不完全清楚。但这个问题我们可以解决。

现在需要采取行动，由强有力的监管和资金框架以及补救技术标准推动。全球伙伴关系—— 代号为“Tangaroa 项目” —— 已经召开会议来推动这一框架的实施——但要使其成为现实，需要政治意愿和资金。

通过有针对性的档案和调查工作，通过共享数据和想法，我们可以规划出一条通向未来的道路，在那里，海洋不再是一个我们今天忽视明天会威胁我们的东西的地方。

弗雷泽斯图尔特 是 南安普敦大学. 本文转载自 谈话 根据知识共享许可。阅读 原创文章.

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