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虎鲸邀请人类共进午餐并分享按摩

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虎鲸总是充满惊喜（虎鲸研究基金会）
虎鲸总是充满惊喜（虎鲸研究基金会）

今天（30月30日）发表的一项研究报告，探讨了XNUMX多起野生虎鲸试图与人类分享猎物的案例。这些事件遍布四大洋，已有二十多年的记录，其中虎鲸会向人类提供各种新鲜捕获的鱼类、哺乳动物和无脊椎动物。 

据亲眼目睹这种行为并花时间试图解释它的科学家称，虎鲸会接近人类，扔下物品并等待回应。 

新西兰的一头虎鲸为一名潜水员提供了一块鹰鳐肝脏（虎鲸研究基金会）
新西兰的一头虎鲸为一名潜水员提供了一块鹰鳐肝脏（虎鲸研究基金会）
墨西哥海岸附近，一头虎鲸正在向船上的一位游客献上一整条蝠鲼，这是从水面下拍摄的画面（Lucia Corral / Leonardo Gonzalez）
在墨西哥海岸附近的一艘船上，一头虎鲸正在向一位游客献上一整条蝠鲼，这是从水面下拍摄的画面（Lucia Corral / Leonardo Gonzalez）

他们得出的结论是，虎鲸正在利用机会练习习得的文化行为、探索或玩耍，试图了解并可能发展与人类的关系。 

“虎鲸非常具有社会性，我们经常看到它们分享食物，”该研究的第二作者英格丽德·维瑟博士说道。“记录并描述它们在世界各地试图与人类分享食物的行为非常有趣。”

第三作者 Vanessa Prigollini 补充道：“虎鲸是顶级捕食者，经常吃其他大型哺乳动物，但当面对人类时，它们偶尔更愿意分享，这表明它们有兴趣在同类之外建立关系。”

虎鲸乐于与人类互动（虎鲸研究基金会）
虎鲸乐于与人类互动（虎鲸研究基金会）

主要作者贾里德·托尔斯 (Jared Towers) 表示：“这些案例中似乎存在亲社会因素，表明存在种间广义的互惠，这在任何非人类动物中都极为罕见，并暗示着虎鲸与人类之间存在进化趋同。”

目录
目录

心理理论

生态学家兼作家卡尔·萨菲纳博士（未参与这项研究）评论道：“在海洋中种类繁多、思维方式各异的生物中，虎鲸的智慧或许最为卓越。关于它们近乎超现实的智慧，流传着许多不为人知的故事。” 

但这些科学家系统地收集了大量令人印象深刻的案例，证明自由生活的虎鲸拥有“心智理论”，这意味着它们能够理解人类也有心智。心理学家经常坚称，“心智理论”只属于人类。

虎鲸可不这么认为。虎鲸曾多次尝试与我们互动，它们对我们很好奇。在海里生活了数百万年，对它们来说，我们这些坐在船上的人肯定就像来访的外星人一样。 

“事实上，我们身处一个几乎不了解的陌生地方，对它几乎一无所知，我们还有很多东西需要学习。” 这项研究由海湾鲸类学、虎鲸研究信托基金和 Marea 等机构参与， 该研究发表 开放获取 比较心理学杂志.

虎鲸分享食物（Jared Towers）
虎鲸分享食物（Jared Towers）

你帮我挠痒痒，我也帮你挠痒痒

与此同时，一群虎鲸因意外地倾向于使用海带互相按摩而登上新闻头条——据说这是在海洋哺乳动物中记录到的第一个制造工具的证据。  

无人机拍摄的华盛顿州内陆水域萨利希海的南方居留型虎鲸的影像揭示了这种行为。虎鲸会咬掉海带茎的末端，将其放在自己和同伴的身体之间，并在它们之间滚动很长时间。

尽管人们对该种群进行了 50 年的正式研究，并称其为“地球上研究最深入的虎鲸”，但由于清晰度相对较差，过去从飞机上拍摄的镜头中并未发现这种行为。 

已知有几种鲸鱼喜欢“移动海藻”，即用头部移动海藻， 以及用于玩耍或保持皮肤健康的躯体。然而，在如今被称为“allokelping”的海带挑选、修剪和操作过程中，两头虎鲸需要齐心协力。

两只虎鲸在互相嬉戏——它们的身体之间隐约可见海藻（鲸鱼研究中心）
两只虎鲸在互相嬉戏——它们的身体之间隐约可见海藻（鲸鱼研究中心）

这项研究由鲸鱼研究中心与英国埃克塞特大学合作开展。“我们第一次注意到这种行为时非常惊讶，” 压水堆 研究主任迈克尔·韦斯博士说：“巨藻茎秆坚硬而柔韧，就像灌满水的花园水管，外表面光滑。我猜想这些特性使它成为一种理想的梳理工具。”

“我发现这种行为的非凡之处在于它在种群中如此普遍。所有生命阶段的雄性和雌性，以及所有三个南部留居群，都被发现以这种方式利用海带。所有证据都表明，这是它们社会生活的重要组成部分。”

无法停止 allokelking

研究团队在研究涵盖的12天中，有XNUMX天观察到了异性恋行为，并认为这可能是该种群的普遍行为。虎鲸最有可能选择近亲以及年龄相仿的虎鲸作为异性恋伴侣。

埃克塞特大学教授兼 CWR 执行董事达伦·克罗夫特 (Darren Croft) 评论道：“对于包括人类在内的灵长类动物来说，触摸可以缓解压力并有助于建立关系。”

“我们知道虎鲸经常与群体中的其他成员接触——用身体触碰， – 但像这样使用海带可能会增强这种体验。

左侧虎鲸嘴里可见一片海带（鲸鱼研究中心）
左侧虎鲸嘴里可见一片海带（鲸鱼研究中心）

“这可能对皮肤健康也很重要。鲸鱼和海豚有各种各样的策略来帮助它们脱落死皮，这可能是为了达到这个目的而采取的另一种适应性措施。

像巨藻这样的褐藻也具有抗菌和抗炎特性，这可能为鲸鱼带来更多益处。我们目前正在开展更多研究，以证实这些初步发现，并探究这种行为的社会效益和皮肤健康效益。

人们观察到一些种群的虎鲸在光滑的石滩上摩擦身体，可能是为了去除死皮和寄生虫，但南部的虎鲸种群不在其中。

YouTube视频

黯淡的未来

根据CWR在2024年的最新统计，南方居民仅剩下73人，数量极其稀少。韦斯表示，他们面临着“非常黯淡”的未来，低出生率更是雪上加霜。 

它们的主要猎物——奇努克鲑鱼——由于过度捕捞、气候变化和产卵栖息地的破坏而数量不断减少，而虎鲸赖以梳理毛发的工具——海带森林也在减少。人类活动产生的污染和噪音也进一步扰乱了虎鲸的生存。

“阿洛克尔平遗址是南方居民独特性的又一证据，”韦斯说。“如果我们失去它们，我们失去的远不止73只动物或一个遗传谱系。我们失去了一个复杂的社会，以及一套深厚而独特的文化传统。”

波士顿东北大学也参与了这项研究， 发表 in 当代生物学.

也在 Divernet 上： DNA 证明：虎鲸捕杀白鲨是为了获取肝脏, 丧命的虎鲸带着新生幼崽浮出水面, “愚蠢”的虎鲸撞击者被罚款, 孤独的虎鲸在两分钟内杀死了大白鲨

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