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房屋内 – 瓦卡托比的房屋礁

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大绿海龟在瓦卡托比岛的珊瑚礁墙上打盹。|在瓦卡托比岛的珊瑚礁浅滩处浮潜。|瓦卡托比岛的码头一直延伸到珊瑚礁悬崖的边缘。|瓦卡托比岛的浅滩与悬崖的交汇处。|瓦卡托比岛珊瑚礁码头下的生活。|一对白叶蝎子鱼。|鹦鹉鱼裹着保护茧，在夜间安睡。|在夜晚的荧光灯下，流苏蝎子鱼 (Scorpaenopsis oxycephala) 发出有趣的绿色和橙色荧光。|珊瑚寄居蟹 (Paguritta 属) 是一种不同的寄居蟹，它们并不使用废弃的蜗牛壳作为自己的家
大绿海龟在瓦卡托比岛的珊瑚礁墙上打盹。|在瓦卡托比岛的珊瑚礁浅滩处浮潜。|瓦卡托比岛的码头一直延伸到珊瑚礁悬崖的边缘。|瓦卡托比岛的珊瑚礁悬崖与浅滩的交汇处。|瓦卡托比岛珊瑚礁码头下的生活。|一对白叶鲉。|鹦鹉鱼裹着保护茧，在夜间安睡。|在夜晚的荧光灯下，流苏鲉（Scorpaenopsis oxycephala）发出有趣的绿色和橙色荧光。|珊瑚寄居蟹（Paguritta 属）是一种不同的寄居蟹，它们并不使用废弃的蜗牛壳作为自己的家
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瓦卡托比的房屋礁究竟为何值得获得这么多赞誉？ 

它是多种因素的结合，包括便捷的交通、栖息地的健康、生态系统的多样性、丰富的独特海洋生物和场地的庞大规模。

在瓦卡托比的珊瑚礁上，你会发现不同种类的寄居珊瑚。珊瑚寄居珊瑚（属 Paguritta）并不使用废弃的蜗牛壳作为住所，而是住在珊瑚中的一个小洞里。这些寄居珊瑚需要敏锐的眼光才能发现，因为它们很少比葵花籽大。
在瓦卡托比的珊瑚礁上，你会发现不同种类的寄居珊瑚。珊瑚寄居珊瑚（属 Paguritta）并不使用废弃的蜗牛壳作为住所，而是住在珊瑚中的一个小洞里。这些寄居珊瑚需要敏锐的眼光才能发现，因为它们很少比葵花籽大。

因此，游客们会花上一整天甚至整夜的时间在度假村前的岸上潜水，而且许多人年复一年地回来重复这种体验。 

浅水游乐场   

海滩和深水区之间是一片广阔的浅滩，浅滩上长满了草床、沙滩、五颜六色的软珊瑚和散落的硬珊瑚，这些珊瑚都非常健康，有些地方还相当密集。这是你不会想到在度假村附近会有的景象。这不仅仅是海岸和珊瑚礁之间的游泳区，这里还是丰富海洋生物的聚集地，包括躄鱼、石鱼、华丽的、健壮的和海龙鱼、海鳗、蓝点黄貂鱼、各种头足类动物（章鱼、鱿鱼、乌贼）、颌鱼、虾和虾虎鱼对，大量的裸鳃类动物、乌贼、在一年中的某些时间翱翔的鹰鳐等等。

在瓦卡托比岛的环岛礁浅水区浮潜。
在 House Reef 的浅水区浮潜。

屋礁这一区域的水深较浅，充足的阳光可以照射到海底，呈现出在更深处会消失的鲜艳色彩。充足的环境光加上丰富的拍摄对象，为摄影师提供了理想的水下工作室。浅水区对浮潜者也具有特殊的吸引力，他们无需远离海岸就可以近距离观察海底。

边缘潜水

瓦卡托比的码头一直延伸到 House Reef 的悬崖边缘。
瓦卡托比的码头一直延伸到 House Reef 的悬崖边缘。

距离海滩约 70 米（80 码）处，屋礁的轮廓从浅水区突然转变。一道令人惊叹的墙壁从瓦卡托比码头的尽头向北和向南呈扇形展开。在这里，礁顶从水面仅两米处开始，一直延伸到 70 多米的深处。这种戏剧性的地形为多层潜水提供了绝佳的机会。这个水下壁垒上布满了悬垂物和裂缝。大量海绵、硬珊瑚和软珊瑚为各种无脊椎动物和鱼类提供了庇护，物种的混合随着深度的增加而变化。

浅滩与瓦卡托比岛珊瑚礁的深渊交汇处。
浅滩与瓦卡托比岛房礁的深渊交汇之处。

30 多米深的水质清澈度让充足的环境光可以渗透到深处，为墙壁和斜坡增添了视觉效果。这种多样化的景观为在珊瑚和阴影笼罩的斜坡之间寻找生物提供了无限的机会。潜水员可以按照自己的兴趣潜到选定的深度，然后慢慢回到水面，形成一个可以在水下停留一个多小时的剖面图，最后在充满活力的珊瑚群中安全停留。经常可以看到绿海龟和玳瑁在水边游弋或在墙壁的悬垂部分下打盹。 

靠近码头

瓦卡托比屋礁码头下方的海洋生物。
瓦卡托比屋礁码头下方的海洋生物。

瓦卡托比的防波堤一直延伸到 House Reef 的外缘，为不想从岸边游泳的潜水者提供了方便的通道。防波堤本身也是一个值得注意的潜水点。防波堤的支撑桩提供了庇护和阴凉，可以容纳大量的鱼群。近距离观察可以发现丰富的微距拍摄对象。防波堤的大型混凝土柱和横梁是各种虾、螃蟹和鳄鱼鱼的家园，周边地区以众多海葵群以及随之而来的小丑鱼和雀鲷而闻名。在宿主的触须中可以找到超过六种这种上镜的小鱼，为最具标志性的水下图像之一提供了轻松的机会。

这对白叶蝎子鱼是在瓦卡托比码头底部发现的。
这对白叶蝎子鱼是在瓦卡托比码头底部发现的。

码头下方和周围还潜伏着更多奇异生物，包括经常成对出现的叶蝎鱼、幽灵海龙、乌贼，以及眼尖的人可能看到的飞马海蛾。游到浅水区还可能遇到一些喜欢在此地捕猎的当地环纹海蛇。  

出租船和漂流

一名潜水员在珊瑚礁中巡游时，发现了一座巨大的樱花珊瑚
潜水员在珊瑚礁墙上巡游时，发现了一座巨大的樱花珊瑚

码头只是 House Reef 的中心点，它延伸到度假村北部和南部的其他指定潜水地点。这片广阔的珊瑚礁和浅滩提供了近乎无限的探索机会。为了帮助潜水员到达更远的珊瑚礁区域，Wakatobi 拥有一支出租船队，用于从码头上岸。根据水流的方向，出租船会将潜水员送到度假村北部或南部，进行长时间的漂流潜水，最后到达码头楼梯。这些 5 到 7 米长的船只采用电力驱动，对环境的影响最小，可以舒适地将五名潜水员或浮潜者运送到选定的地点。出租船每天从黎明到黄昏运营，客人可以预订船只，也可以直接在潜水中心询问并等待下一艘可用的船只。这样就可以沿着珊瑚礁漂流回到码头，景色令人惊叹。请向潜水中心查询潮汐变化。

瓦卡托比的环礁可以发现一些非常罕见的生物，例如这种白帽虾虎鱼 (Lotilia graciliosa) 及其室友阿尔菲斯虾 (Alpheus rubromaculatus)。
瓦卡托比的环礁可以发现一些非常罕见的生物，例如这种白帽虾虎鱼 (Lotilia graciliosa) 及其室友阿尔菲斯虾 (Alpheus rubromaculatus)。

为了使漂流时间延长 90 分钟，潜水员可以向潜水中心索要大容量气瓶，以确保充足的气体供应。这种漂流也深受循环呼吸器潜水员的喜爱，他们能够将潜水时间延长到几个小时。目前，在 House Reef 上，循环呼吸器漂流潜水的记录是超过六个小时！

房子的阴暗面

瓦卡托比的客人可全天候使用 House Reef。对于一些人来说， 日落是游览的最佳时间。随着光线变暗，白天活动的生物开始寻找庇护所，而其他生物则从巢穴出来在黑暗中觅食。狡猾的变色头足类动物，如乌贼和鱿鱼，可以呈现出一系列鲜艳的粉红色、紫色、红色和黄色色调和图案，可用于伪装、交流，甚至催眠潜在的猎物。

鹦嘴鱼裹着自己的保护茧，安然入睡。
鹦嘴鱼裹着自己的保护茧，安然入睡。

潜水灯照亮了鳗鱼，它们在珊瑚中穿梭，海龟则将头埋在墙壁的突出部分中打盹。细心的潜水员可能会发现刺尾鱼和其他白班成员深深地藏在珊瑚礁的凹陷处和缝隙中。由于鱼没有眼睑可以闭上，它们可能看起来并没有睡着，但实际上它们正在享受它们的夜间休息。有些鱼不仅仅是在晚上睡觉。鹦嘴鱼在珊瑚礁上执行着最著名的睡前仪式之一，分泌出一种果冻状的粘液泡，包裹着它们的整个身体。

在 House Reef 的夜间潜水中，一条流苏蝎子鱼 (Scorpaenopsis oxycephala) 在荧光灯下发出有趣的绿色和橙色荧光。
在 House Reef 的夜间潜水中，一条流苏蝎子鱼 (Scorpaenopsis oxycephala) 在荧光灯下发出有趣的绿色和橙色荧光。

夜间潜水也为游客提供了一个独特的机会，游客可以通过度假村的荧光潜水项目来见证海洋荧光现象。荧光潜水员和荧光浮潜者不用传统的潜水灯，而是使用特殊的蓝光，以及安装在潜水灯上的黄色滤光片。 潜水面罩。当这些光束扫过珊瑚礁时，某些珊瑚和动物会发出怪异的彩色光芒，把夜晚变成一场奇异的灯光秀。

想将环岛礁加入您的潜水计划吗？瓦卡托比现在接受 2024 年及以后的预订。但由于时间段快满了，最好 联系瓦卡托比代表 如果您正在考虑旅行，那么瓦卡托比珊瑚礁和珊瑚墙以及珊瑚礁系统绝对值得一游。事实上，游客们每年都会回到这个神奇的地方，有些人甚至已经来过这里六次以上。 

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18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞尔多夫国际游艇展
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：欧洲潜水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：马来西亚潜水度假旅游 (DRT) 展会
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO 潜水展（英国潜水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋节 / OZTek 澳大利亚
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2025 年即将举行的潜水表演 #scubadiving #diveshow

美国潜水员巴林顿·斯科特创造了一项经过核实的吉尼斯世界纪录，以最快的速度潜水穿越七大洲。卡塔赫纳市议会表示，在 37 月 18 日一名 7 岁的女性潜水员在西班牙南部的 Cueva del Agua（水洞）系统死亡后，该市正准备收紧对该系统的访问。而一名水下栖息地建造者刚刚延长了最长潜水时间的纪录。 https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-299289964-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article120.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-XNUMX-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水，水下摄影、提示和建议、水肺装备评论网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容，包括文本、图形、图像和信息仅供一般参考，不能取代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

美国潜水员巴林顿·斯科特创造了一项经过核实的吉尼斯世界纪录，以最快的速度潜水穿越七大洲。卡塔赫纳市议会表示，在 37 月 18 日一名 XNUMX 岁的女性潜水员在西班牙南部的 Cueva del Agua（水洞）系统死亡后，该市正准备收紧对该系统的访问。而一名水下栖息地建造者刚刚延长了最长潜水时间的纪录。

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