黄砖路通往丹麦奴隶船 ID

1970 世纪 1700 年代在哥斯达黎加浅水区发现的两艘沉船，最终通过树木年轮测定年代和一些颜色鲜明的砖块鉴定，被确认为 XNUMX 世纪早期的丹麦奴隶船。

长期以来，人们一直认为这些沉船是海盗船，直到 2015 年美国海洋考古学家在卡维塔国家公园利蒙港附近的一处遗址发现黄砖后，这一观点才受到质疑。

2023 年，来自丹麦的考古潜水员 国家博物馆 维京船博物馆及其附属机构在约4米深的沉船遗址进行了挖掘。他们从货物中提取了木材和砖块样本，并发现了一些陶土管，但直到现在他们的结论才公布。

沉船现场的挖掘孔（John Fhær Engedal Nissen，丹麦国家博物馆）

经国家博物馆和 南丹麦大学，这些样本证实了历史资料中关于臭名昭著的丹麦船只失踪的描述 弗里德里库斯·夸图斯 和 克里斯蒂安努斯·昆图斯 。

这些船只于 1708 年 700 月从哥本哈根出发，前往丹麦西印度群岛，沿途装载着布料、金属制品和武器，打算在西非与近 XNUMX 名奴隶进行交易。

1710 年，由于航行失误，两艘船在哥斯达黎加的礁石上沉没。 弗里德里库斯·夸图斯 据报道，它被点燃了，而 克里斯蒂安努斯·昆图斯 它的锚绳被剪断，然后被海浪冲毁。

根据历史记录，许多奴隶逃脱，但有100名奴隶被重新抓获并被送往可可种植园工作。沉船地点没有记录。

乘坐航空公司（丹麦国家博物馆）

“分析结果非常有说服力，我们不再怀疑这是两艘丹麦奴隶船的残骸，”国家博物馆研究教授、海洋考古学家大卫·格雷戈里说，他领导着国家博物馆的新 峡湾 海事研究中心。他与博物馆海洋考古学家安德烈亚斯·卡尔迈耶·布洛赫（Andreas Kallmeyer Bloch）共同领导了水下发掘工作。

“砖块是丹麦的，木材也是丹麦的，而且因为火灾而烧焦了，沾满了烟灰，”格雷戈里说。“这与历史记载中其中一艘船被烧毁的情况完全吻合。”

大卫·格雷戈里（右）与当地潜水员皮特·史蒂文斯（丹麦国家博物馆）在现场工作

“这是一个漫长的过程，我几乎一度想要放弃，但这无疑是我参与过的最疯狂的考古发掘，”布洛赫评论道。“不仅因为它对当地居民意义重大，更因为它是丹麦历史上最惊心动魄的沉船事件之一，现在我们终于知道了它的确切位置。”

“这补充了丹麦历史上缺失的两部分。”

对其中一艘沉船上烧焦的橡木进行年轮测定表明，这棵树是在 1690 年至 1695 年间在波罗的海西部被砍伐的，该地区包括德国梅克伦堡省、石勒苏益格-荷尔斯泰因州、丹麦和斯堪尼亚。

大卫·格雷戈里 (David Gregory) 记录并采集海底砖块样本（John Fhær Engedal Nissen，丹麦国家博物馆）

这些砖块的尺寸与“弗伦斯堡”黄砖相同。粘土分析表明，它们产自丹麦弗伦斯堡峡湾的伊勒斯特兰德（Iller Strand）或埃根松（Egernsund）。18和19世纪，那里大量生产砖块，供丹麦及其殖民地使用。当时，欧洲其他地区的建筑并未使用这种砖块。

这些陶土烟斗是荷兰制造的标准烟斗，可能用于丹麦船只。其尺寸、形状和图案表明，它们产于1710年之前。陶土烟斗的使用寿命很少超过五年。

格雷戈里和布洛赫在哥斯达黎加挖掘出土的木材。（图片来源：丹麦国家博物馆，约翰·费尔·恩格达尔·尼森）

参与沉船调查的还有 哥斯达黎加国家博物馆、哥斯达黎加考古委员会和其他哥斯达黎加机构共同参与了该项目。该项目标志着该国首次水下考古发掘。

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