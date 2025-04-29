杂志订阅
每月 3 英镑即可移除广告
登录

黄砖路通往丹麦奴隶船 ID

在 Google 新闻上关注我们
订阅我们的每周通讯
丹麦国家博物馆的 David Gregory 教授与堆砌的砖块（Jakob Olling）
丹麦国家博物馆的 David Gregory 教授与堆砌的砖块（Jakob Olling）

1970 世纪 1700 年代在哥斯达黎加浅水区发现的两艘沉船，最终通过树木年轮测定年代和一些颜色鲜明的砖块鉴定，被确认为 XNUMX 世纪早期的丹麦奴隶船。

长期以来，人们一直认为这些沉船是海盗船，直到 2015 年美国海洋考古学家在卡维塔国家公园利蒙港附近的一处遗址发现黄砖后，这一观点才受到质疑。

2023 年，来自丹麦的考古潜水员 国家博物馆 维京船博物馆及其附属机构在约4米深的沉船遗址进行了挖掘。他们从货物中提取了木材和砖块样本，并发现了一些陶土管，但直到现在他们的结论才公布。

布洛赫在哥斯达黎加的一个挖掘洞中（John Fhær Engedal Nissen，丹麦国家博物馆）
沉船现场的挖掘孔（John Fhær Engedal Nissen，丹麦国家博物馆）

经国家博物馆和 南丹麦大学，这些样本证实了历史资料中关于臭名昭著的丹麦船只失踪的描述 弗里德里库斯·夸图斯克里斯蒂安努斯·昆图斯

这些船只于 1708 年 700 月从哥本哈根出发，前往丹麦西印度群岛，沿途装载着布料、金属制品和武器，打算在西非与近 XNUMX 名奴隶进行交易。 

1710 年，由于航行失误，两艘船在哥斯达黎加的礁石上沉没。 弗里德里库斯·夸图斯 据报道，它被点燃了，而 克里斯蒂安努斯·昆图斯 它的锚绳被剪断，然后被海浪冲毁。

根据历史记录，许多奴隶逃脱，但有100名奴隶被重新抓获并被送往可可种植园工作。沉船地点没有记录。

布洛赫记录了这次挖掘（丹麦国家博物馆）
乘坐航空公司（丹麦国家博物馆）

“分析结果非常有说服力，我们不再怀疑这是两艘丹麦奴隶船的残骸，”国家博物馆研究教授、海洋考古学家大卫·格雷戈里说，他领导着国家博物馆的新 峡湾 海事研究中心。他与博物馆海洋考古学家安德烈亚斯·卡尔迈耶·布洛赫（Andreas Kallmeyer Bloch）共同领导了水下发掘工作。

“砖块是丹麦的，木材也是丹麦的，而且因为火灾而烧焦了，沾满了烟灰，”格雷戈里说。“这与历史记载中其中一艘船被烧毁的情况完全吻合。”

大卫·格雷戈里（右）与当地潜水员皮特·史蒂文斯（丹麦国家博物馆）一起参与挖掘工作。
大卫·格雷戈里（右）与当地潜水员皮特·史蒂文斯（丹麦国家博物馆）在现场工作

“这是一个漫长的过程，我几乎一度想要放弃，但这无疑是我参与过的最疯狂的考古发掘，”布洛赫评论道。“不仅因为它对当地居民意义重大，更因为它是丹麦历史上最惊心动魄的沉船事件之一，现在我们终于知道了它的确切位置。”

“这补充了丹麦历史上缺失的两部分。”

对其中一艘沉船上烧焦的橡木进行年轮测定表明，这棵树是在 1690 年至 1695 年间在波罗的海西部被砍伐的，该地区包括德国梅克伦堡省、石勒苏益格-荷尔斯泰因州、丹麦和斯堪尼亚。

大卫·格雷戈里 (David Gregory) 记录并采集海底砖块样本（John Fhær Engedal Nissen，丹麦国家博物馆）
大卫·格雷戈里 (David Gregory) 记录并采集海底砖块样本（John Fhær Engedal Nissen，丹麦国家博物馆）

这些砖块的尺寸与“弗伦斯堡”黄砖相同。粘土分析表明，它们产自丹麦弗伦斯堡峡湾的伊勒斯特兰德（Iller Strand）或埃根松（Egernsund）。18和19世纪，那里大量生产砖块，供丹麦及其殖民地使用。当时，欧洲其他地区的建筑并未使用这种砖块。

这些陶土烟斗是荷兰制造的标准烟斗，可能用于丹麦船只。其尺寸、形状和图案表明，它们产于1710年之前。陶土烟斗的使用寿命很少超过五年。

格雷戈里和布洛赫在哥斯达黎加沉船中挖掘出木材。（图片来源：丹麦国家博物馆，约翰·费尔·恩格达尔·尼森）
格雷戈里和布洛赫在哥斯达黎加挖掘出土的木材。（图片来源：丹麦国家博物馆，约翰·费尔·恩格达尔·尼森）

参与沉船调查的还有 哥斯达黎加国家博物馆、哥斯达黎加考古委员会和其他哥斯达黎加机构共同参与了该项目。该项目标志着该国首次水下考古发掘。 

也在 Divernet 上： 潜水员揭示 1495 艘沉船的辛辣秘密, “梦幻般的”波罗的海幽灵船在 150m 处揭晓, 15世纪“漂浮城堡”发现更多枪支, 沉船中的大炮“像金子一样闪闪发光”

最新动态 水肺潜水员杂志的播客片段
访问瓦卡托比度假村网站：https://www.scubadivermag.com/affiliate/agv0 #scuba #scubadiving #scubadiver 国际 eSIM 优惠 15% 折扣使用代码：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。考虑使用上面的附属链接来支持该频道。 本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容，包括文本、图形、图像和信息，仅供一般参考，不能取代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

访问瓦卡托比度假村网站：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/agv0

#水肺 #scubadiving #scubadiver

国际 eSIM 优惠 15% 使用代码：SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join

装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业水肺培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RkJGOTAwRDhCOEQ1RjIy

这是有史以来最好的潜水中心吗？W\@wakatobidiveresort

@sennacher #askmark 你好，关于 DSMB。 我根本不是专家，但通常我都能正确部署它。 这个周末，我们在非常强劲的水流中潜水，当我展开它（用嘴充气）时，我几乎喘不过气来，因为它有点缠在我的调节器上。 这真是把我吓坏了。 是否有任何“小圆柱体”之类的东西可以将调节器放在嘴里，以便更安全地使用它？ 我还没有尝试用我的 LPI 来做这件事……但假设它也会缠结。 谢谢请访问我们的网站以获取更多水肺新闻、水下摄影、提示和建议以及旅行报告：https://divernet.com/ ✅ 值得关注的重要附属链接 🔗 获得 15% 的国际 eSIM 优惠折扣！ 使用代码：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 在这里购买水肺装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞真可惜。 https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook：https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/ Threads：https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X)：https://x.com/DiverNetUK/ TikTok：https://www.tiktok.com/@scubadivermag 网站：https://divernet.com/ 网站：https://godivingshow.com/ 网站：https://rorkmedia.com/ 📩 业务咨询：info@scubadivermag.com ================================ 🎬为您推荐的视频： ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ 关于《Scuba Diver》杂志。 欢迎阅读《水肺潜水员》杂志！ 我们对与水下世界相关的一切都充满热情。 作为在欧洲、澳大利亚和新西兰以及北美免费发行的杂志，我们为您带来最新的水肺潜水资讯，从史诗般的潜水旅行目的地和诚实的装备评论到专家建议、新闻和鼓舞人心的水下故事。 无论您是经验丰富的潜水员还是刚刚开始水下之旅，我们的内容旨在让您了解最新信息、获得启发并为下一次潜水做好准备。 与我们一起进入、探索并保持与水肺潜水世界的联系！ 加入我们，不再错过任何冒险！ 如有业务咨询，请使用以下联系信息：📩 电子邮件：info@scubadivermag.com 🔔 喜欢水肺潜水吗？ 立即订阅潜水旅行提示、装备评论、水肺建议、史诗般的潜水、潜水新闻和水下故事！

@森纳赫
#askmark 大家好，关于DSMB。我根本不是专家，通常我都能正确部署。这周末我们潜水时水流非常急，部署的时候（用嘴充气）我差点喘不过气来，因为它缠在了我的调节器上。我当时吓得魂飞魄散。有没有什么“小圆筒”之类的东西，能把我的调节器含在嘴里，这样部署起来更安全？我还没试过用LPI（潜水呼吸器）部署……但我猜它也会缠住。
谢谢
请访问我们的网站获取更多水肺新闻、水下摄影、提示和建议以及旅行报告：https://divernet.com/

✅ 值得关注的重要联盟链接

🔗 国际 eSIM 卡享 15% 优惠！使用优惠码：SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

🔗 在这里购买潜水装备：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 是教育系最受欢迎的男生。
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

🔗 与我们保持联系。

脸书：https://www.facebook.com/DivernetUK/
Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/
主题：https://www.threads.net/@diver_magazine
推特 (X)：https://x.com/DiverNetUK/
抖音：https://www.tiktok.com/@scubadivermag

网站：https://divernet.com/
网站：https://godivingshow.com/
网站：https://rorkmedia.com/

📩 业务​​咨询：info@scubadivermag.com

=============================

🎬为您推荐的视频：

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ 关于《Scuba Diver》杂志。

欢迎阅读《潜水员》杂志！我们对一切与水下世界相关的事物都充满热情。作为一本在欧洲、澳新银行和北美免费发行的杂志，我们为您带来最新的潜水资讯，从精彩绝伦的潜水胜地、真诚可靠的装备评测，到专家建议、精彩新闻以及鼓舞人心的水下故事。

无论您是经验丰富的潜水员，还是刚刚开启水下探险之旅，我们的内容都能让您随时掌握最新资讯、激发灵感，并为下一次潜水做好准备。加入我们，探索水肺潜水的世界，并保持联系！加入我们，不错过任何冒险！

如有业务咨询，请使用以下联系信息：

📩邮箱：info@scubadivermag.com

🔔 喜欢水肺潜水？立即订阅，获取潜水旅行贴士、装备评测、水肺潜水建议、精彩潜水、潜水新闻和水下故事！
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

=================================

🔎 相关短语：



＃标签

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RDFFNUM4NkUwRDhEMjRD

有没有更简单的方法来部署 dSMB？

双联阀在水肺潜水中的工作原理 | 关闭演习和隔离器技巧讲解 #scubadiving #askmark #twinset 对如何使用双联阀或执行正确的阀门关闭演习感到困惑？ 您并不孤独。 在本期 AskMark 节目中，Mark 解释了双缸阀门的工作原理，包括如何安全地打开和关闭它们、隔离阀如何工作，以及为什么阀门钻孔（也称为关闭钻孔或 V 型钻孔）对于诊断技术和休闲潜水期间的泄漏至关重要。 请访问我们的网站以获取更多水肺新闻、水下摄影、提示和建议以及旅行报告：https://divernet.com/ Mark 还分享了有关肌肉记忆以到达左侧和右侧柱子的技巧、隔离器优先与隔离器最后的逻辑，以及如何防止过度拧紧或不安全的阀门定位。 本指南非常适合过渡到双挂式潜水器的潜水员、对歧管设置感兴趣的侧挂式潜水员或任何想要提高气体管理技能的人。 请在评论中告诉我们您的教练如何教授阀门练习，并且不要忘记使用#AskMark 留下您的问题，以便在未来的视频中展示。 @mostafametwally1 ✅ 值得关注的重要附属链接 🔗 获得国际 eSIM 优惠 15% 折扣！ 使用代码：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 在这里购买水肺装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 我们的网站 - 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 - 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 - 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于在我们的品牌内做广告 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，提供您所有必需的装备。 考虑使用上面的附属链接来支持该频道。 🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 是教育系最受欢迎的男生。 https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook（DiverNet）：https://www.facebook.com/DivernetUK/ Facebook（潜水员杂志）：https://www.facebook.com/scubadivermag Instagram（DiverNet）：https://www.instagram.com/diver_magazine/ Instagram（潜水员杂志）：https://www.instagram.com/scubadivermagazine/ 主题：https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter（X）（DiverNet）：https://x.com/DiverNetUK/ Twitter（X）（潜水员杂志）：https://twitter.com/scubadivermag 网站：https://divernet.com/ 📩 业务咨询：info@scubadivermag.com ============================== 🎬为您推荐的视频：▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 =================================== 免责声明：本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训。 该视频的内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能取代合格潜水教练的培训。

双缸上的阀门如何工作？#askmark
@mostafametwally1
#askmark 嗨，马克。你能做一个关于如何处理双缸上的阀门和歧管的视频吗？记住打开阀门的方式很令人困惑，而且很容易出错，尤其是在紧急情况下。谢谢
#水肺 #scubadiving #scubadiver

国际 eSIM 优惠 15% 使用代码：SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join

装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业水肺培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5EQkEyODM0NTk2MUFEQkYz

双联阀在水肺潜水中的工作原理 | 关机演练和隔离器提示说明

订阅

让我们保持联系！

获取所有 Divernet 新闻和文章的每周综述 潜水面具
我们不是垃圾邮件！ 阅读我们的 私隐政策 获取更多信息。
订阅
通知
客人

0 留言
最投票
最新 最老的
内联反馈
查看所有评论
最新评论
史蒂夫·温曼: 首次发现跨物种海豚杀婴事件
艾丹·卡利: 首次发现跨物种海豚杀婴事件
吉姆·戴夫斯: 维维安采石场成为水下博物馆的核心，年仅十岁的探险者也可以进入
柏拉图·阿莱克西亚德斯: 据报道突尼斯附近有二战地下墓地
格雷格小号: 隆重推出 Shearwater Peregrine TX：终极空气集成潜水电脑
最新资讯
潜水店老板解释儿子死亡原因 + 安大略省第二起死亡事件 潜水店老板解释儿子死亡原因 + 安大略省第二起死亡事件
特朗普深海“海盗采矿”令遭批评 特朗普深海“海盗采矿”令遭批评
菲律宾英国潜水员搜寻行动停止 菲律宾英国潜水员搜寻行动停止
泰国禁止新手潜水员使用水下相机 泰国禁止新手潜水员使用水下相机
潜水员在地中海遭遇鲨鱼后失踪 潜水员在地中海遭遇鲨鱼后失踪
维维安采石场成为水下博物馆的核心，年仅十岁的探险者也可以进入 维维安采石场成为水下博物馆的核心，年仅十岁的探险者也可以进入
关注我们.
Facebook X-推特 Instagram Youtube Threads TikTok
本网站上未注明出处的图片版权归摄影师所有。
联系潜水员杂志 了解详情。
Facebook X-推特 Instagram Youtube Threads TikTok
版权所有2025年 洛克传媒有限公司 版权所有。
赠送订阅
每月 3 英镑订阅