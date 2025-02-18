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科尔特斯海南部的沉船

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Christopher P Weaver 探索 C-59
Christopher Weaver 探索 C-59

MICHAEL SALVAREZZA 和 CHRISTOPHER P WEAVER 表示，墨西哥太平洋沿岸的这片水域拥有壮观的海洋生物，但其沉船不容忽视。虽然许多沉船是故意沉没作为人工鱼礁，但这并不意味着它们没有辉煌的职业生涯，通常可以追溯到第二次世界大战

科尔特斯海，有时也称为 加州是潜水爱好者的最爱。这里有好奇的海狮、迁徙的鲸鱼、成群的锤头鲨、旋转的鱼饵球和各种海洋生物，这些生物如此令人着迷，以至于雅克·库斯托将其水域称为“世界水族馆”。

这里有许多陆地和船上潜水的机会。从南部城市卡波圣卢卡斯出发的潜水员可以在附近享受精彩的潜水，然后返回享用午餐，或者进一步前往传说中的戈多海滩。

色彩斑斓的岩石坡
色彩斑斓的岩石坡

在那里，营养丰富的海水流经一系列海山，吸引了成群的鲨鱼、蝠鲼、金枪鱼、鲯鳅和马林鱼。

在拉巴斯，潜水员和浮潜者有机会遇到鲸鲨，同时 卡波普尔莫国家公园，牛鲨是潜水员的猎物。最近，人们发现了虎鲸群，一些船上的潜水员正在调整他们的冒险方向，希望能够遇到这些真正的顶级捕食者。

科尔特斯海的海底通常都是岩石
科尔特斯海的海底通常都是岩石

为了探索科尔特斯海南部的水域，我们从卡波圣卢卡斯出发，乘坐 Nautilus Adventures 船宿向北行驶 勇敢的女士

一条鲜红色的红雀鱼藏在岩石废墟中
一条鲜红色的红雀鱼藏在岩石废墟中
鱼类利用沉船残骸作为庇护所
鱼类利用沉船残骸作为庇护所

大多数可航行水域的表面之下都隐藏着船只的秘密，科尔特斯海也不例外。虽然大多数游客都被该地区的海洋生物所吸引，但我们想探索这些沉没的遗迹并了解它们的故事。

目录
目录

C-54

第一艘沉船是 C-54 阿古斯丁梅尔加这是一艘老式扫雷舰，于 2000 年在埃斯孔迪多港南部沉没。该船长 56 米，宽 11 米，是科尔特斯海最不为人知、最被低估的沉船潜水点之一。

Mike Salvarezza 探索 C-54
Mike Salvarezza 探索 C-54

这艘船于 1944 年在佛罗里达州坦帕建造，并以相当不浪漫的名字 USS 下水 设备 (AM-220的）。最初被分配到巴拿马运河区后，她转而前往珍珠港护送其他船只和护航队。 

54 年 1944 月，坦帕的 C-XNUMX（国家档案馆：John H Costello 通过 navsource.org）
54 年 1944 月，坦帕的伪装 C-XNUMX（国家档案馆/John H Costello 通过 navsource.org）

1944 年底，她在密克罗尼西亚帕劳周围海域巡逻，随后返回太平洋，执行护航任务，包括科索尔路、马努斯岛、乌利西环礁、关岛、塞班岛、菲律宾，最后在冲绳岛护送多艘战争货船和攻击舰。

6 年 1945 月 XNUMX 日， AM-220的 被要求援助美国军舰 穆拉尼号，该舰曾遭受日本神风特攻队的袭击，并救出了 16 名幸存者。她继续扫荡远东各地的水雷，并支援美国第三舰队对日作战。该舰因其在二战中的出色表现而荣获三颗战斗之星。

美国海军设备号 (AM-220)，又名 C-54 阿古斯汀·梅尔加号 (国家档案馆：John H Costello 通过 navsource.org)
美国海军设备号（AM-220），更广为人知的名字是 C-54（国家档案馆/John H Costello 通过 navsource.org）

1950 年，她被重新委任为 测试 在美国东海岸、加拿大和加勒比地区运营的船只，后来成为 MSF-220 1955 年，1962 年被卖给墨西哥政府。她的浮出水面的故事直到 2000 年才结束，当时她被故意沉没，在洛雷托湾国家公园内建造了一个人工礁石。

这个舱室通向 C-54 的甲板下方
C-54 上的这个舱室通向甲板下面

今天作为 C - 54 沉船为沉船探险者提供了绝佳的潜水机会。当我们穿过一艘船的幽灵残骸或触摸其上层建筑的金属时，我们总会反思它的历史，因为每艘船都有一段历史。在 C - 54当我们游过她那长长的、寂静的走廊时，我们脑海中浮现的是第二次世界大战期间可怕的战斗。 

小型珊瑚鱼在 C-54 内安家
小型珊瑚鱼在 C-54 内安家
珊瑚鹰鱼经常栖息在珊瑚尖端，一览无余
珊瑚鹰鱼经常栖息在珊瑚尖端

沉船位于 21 米深的海底，表面覆盖着海洋生物。亮黄色的柳珊瑚和红色的海绵装饰着船体，各种各样的鱼都利用这艘船作为栖身之所。 

由于该船在沉没前做好了充分的准备，因此潜水非常容易，在整个潜水过程中可以看到许多游过的地方和方便的出口，这对科尔特斯海南部沉船的探索来说是一个理想的介绍。

方明

科尔特斯海有绿色海鳗
科尔特斯海有绿色海鳗

在埃尔巴霍海山附近， 方明 有着更黑暗的历史。18 年 1995 月 88 日，这艘中国渔船因试图偷运移民工人到美国而被墨西哥当局扣押。他们发现船上有 XNUMX 名男子和 XNUMX 名女子被关在密闭空间内。

一名潜水员正在探索方明
一名潜水员正在探索方明

四年后，政府决定不再使用这艘被扣押的船只，并于 18 年 1999 月 56 日将这艘 XNUMX 米长的 方明 位于巴耶纳岛 (Isla Ballena) 附近，是拉丁美洲第一座人工鱼礁。 

这个受欢迎的潜水点位于圣埃斯皮里图岛西海岸，El Corralito 前方，水深 23 米。这里生活着大量海洋生物，包括大型绿海龟，它们似乎喜欢在甲板上安静地休息。 

潜水员探索埃尔巴霍海山
潜水员探索埃尔巴霍海山

潜水时，我们在 18 米左右的地方遇到了温跃层，水温从 24°C 降至 21°C，低于这个温度时，水会变得浑浊很多。这给这艘曾经用于走私人口的船只残骸增添了一份神秘感。

C-59

科尔特斯海南部的另一个沉没秘密是通常所说的 C - 59 残骸，尽管它实际上是美国海军 大专文凭 (AM221），这是一艘海军上将级扫雷舰，因在太平洋二战中的出色表现而被授予三颗战斗之星。  

USS 文凭 (AM221) 又名 C-59（卡洛斯·皮萨诺，来自 navsource.org）
USS 文凭 (AM221) 又名 C-59（卡洛斯·皮萨诺，来自 navsource.org）

1962 年，她被卖给墨西哥海军，改名为 ARM DM-17 1994 年，ARM 学员弗朗西斯科·马尔克斯 (C - 59）。到 2004 年，她已经过时了，并作为人工鱼礁沉没在拉巴斯附近。 

沉船左侧沉没，水深 21 至 9 米，这是一艘经历过激烈战斗的船只的又一例证，目前它正沉没在科尔特斯海的波涛之下。

和其他故意沉没的船只一样，大型切口便于穿透。在下午晚些时候的潜水中，我们正忙着探索内部，这时，一个巨大的 加州 海狮迅速冲破沉船，深入货舱，然后以同样快的速度射出。 

雄性海狮会挑战距离雌性太近的潜水员
雄性海狮会挑战距离雌性太近的潜水员

看到这只海洋哺乳动物探索沉船，我们脸上露出了笑容。要是我们能像海狮一样敏捷地四处游动就好了！

里面，生锈的 C - 59 船体单调而泥泞，黑暗给潜水员营造出一种阴郁的气氛。我们花点时间思考这艘船曾经是如何成为战胜邪恶力量的一部分的。

萨尔瓦提拉

97m 萨尔瓦铁拉 建造于二战期间，作为渡轮运送船厂工人横跨切萨皮克湾前往弗吉尼亚州纽波特纽斯。她从未参加过战斗，但对战争的贡献，无论大小，都是必要的。 

Salvatierra 螺旋桨
Salvatierra 螺旋桨

战后，这艘船被拍卖，因为 萨尔瓦铁拉 以该名称命名并悬挂墨西哥国旗，作为往返于拉巴斯和托波洛班波（锡那罗亚州洛斯莫奇斯附近）之间的渡轮。 

1976年6月 萨尔瓦铁拉 船在漆黑的夜晚撞上苏瓦尼礁后沉没。由于船上载有汽油、航空燃料、丁烷和柴油等易燃货物，因此船上没有乘客。 

她沉没在 18 米深处，但几个月后的 30 月 120 日，飓风丽莎以每小时 XNUMX 英里的速度移至拉巴斯，其威力足以将 萨尔瓦铁拉 船身沉入海底，海浪将整个船体从甲板上掀起。尽管船身已伤痕累累，但如今仍能沉入海底。

破碎的残骸讲述了萨尔瓦提拉号沉没和随后的飓风的故事
破碎的残骸讲述了萨尔瓦提拉号沉没和随后的飓风的故事

我们探索了这艘黑暗而浑浊的沉船。沿着扭曲的船体游动，我们可以看到轮胎、卡车零件、桶和集装箱。在船尾，螺旋桨上覆盖着海洋生物。 萨尔瓦铁拉，背部断裂，金属侧面被刺穿并撕开，呈现出受折磨的姿势。

Salvatierra 号沉船内有桶和各种残骸
Salvatierra 号沉船内有桶和各种残骸
Salvatierra 内部的机器
Salvatierra 内部的机器

进入内部，游过昏暗的走廊，我们回到了那悲惨的一天，当时这艘船被附近的珊瑚礁击中，伤痕累累。这不是一艘为潜水员“准备”的沉船，所以他们在内部航行时需要小心谨慎。

我们浮出水面，发现了一条巨大的南方刺鳐，从鼻子到尾巴足有 3 米长，还有蝎子鱼和领地意识很强的军士长鱼，它们正在认真地保护自己的卵块。 萨尔瓦铁拉如今，这里已经成为一片欣欣向荣的珊瑚礁，正享受着作为海洋生物天堂的最后时光。

一只大型南方黄貂鱼藏在沙子里
一只大型南方黄貂鱼藏在沙子里

参观时 科尔特斯海，尽情欣赏海洋生物的奇观，但也不要忽视下面的沉船——它们的故事值得学习、体验和分享。

也在 Divernet 上： 神圣的灵魂, 巨型鱿鱼笼夜, 成为冠军！——小海狮, 科尔特斯海和巴哈半岛

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2025 年即将举行的潜水表演 #scubadiving #diveshow

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