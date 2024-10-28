飓风推迟了潜水员的气候人工礁石

英国潜水雕塑家杰森·德凯雷斯·泰勒（Jason deCaires Taylor）希望通过他的最新作品强调气候变化的影响——而加勒比海水下装置已经做到了这一点，因为灾难性的天气条件导致该项目从 7 月一直搁置至今。

今年夏天，五级飓风贝丽尔 (Beryl) 造成的严重破坏，使卡里亚库岛和小马提尼克岛的艺术品遭到破坏。这两个小岛位于格林纳达北部，新的 4 米深的艺术装置原定安装在这里。

现在 漂流的世界 然而，禁令最终还是生效了，而这些戏剧性的情况让潜水员和浮潜者要考虑的事情比最初预见的还要多。

准备下潜（Jason deCaires Taylor）

下行 (Jason deCaires Taylor)

这位英国水下雕塑家和摄影师于 2023 年启动了该项目，他意识到“小岛屿发展中国家”（SIDS）容易受到海平面上升、海洋变暖、海岸侵蚀和极端天气事件日益加剧的威胁。

Jason deCaires Taylor 在现场

“不幸的是，随着气候变化的影响在项目进行到一半时实时展现，该装置现在已成为这些主题的活生生的见证，”泰勒说。

漂泊的世界（杰森·德凯雷斯·泰勒）

折纸船队（Jason deCaires Taylor）

脆弱的舰队

漂流的世界 由 30 艘折纸形小船组成，规模庞大但脆弱不堪，驾驶小船的都是以当地学童为原型的人物——这些学童在风暴中无家可归，一度成为气候难民。

深度仅 4 米，无需水肺 (Jason deCaires Taylor)

这些船只和船上的乘客由海洋级不锈钢和 pH 值中性的绿色水泥制成，旨在充当人工礁石，为各种海洋生物提供栖息地。船帆还携带全球温度数据，而索具则兼作珊瑚和海绵苗圃，帮助物种恢复。

风帆携带全球温度数据（Jason deCaires Taylor）

船只的索具是珊瑚和海绵的苗圃（Jason deCaires Taylor）

该装置是泰勒为格林纳达创作的第二个作品——2006 年，他凭借莫利内尔水下雕塑公园在格林纳达开启了他的成功职业生涯，去年 添加了新系列 该遗址上有 25 座以格林纳达文化遗产为基础的雕塑。

在莫利内尔之后，泰勒继续在世界各地安装艺术品，包括墨西哥、澳大利亚、塞浦路斯和加那利群岛。他拍摄雕塑沉没前后的照片，后来又记录了海洋生物定居的各个美丽阶段。

泰勒现在的希望是，卡里亚库设施将 鼓励潜水员 并吸引潜水爱好者重返该地区，该地区拥有许多潜水地点，有助于推动其经济复苏并为海洋生物创造新的庇护所。

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