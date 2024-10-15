我们如何发现开曼群岛的新生物

英国著名潜水员、作家兼摄影师 LAWSON WOOD 和 LISA COLLINS 在合作绘制新书时遇到了意想不到的事情。Lawson 解释道

我在开曼布拉克岛生活了很多年，后来回到了苏格兰，并写了几本关于开曼群岛的书。布鲁姆斯伯里出版社 (Bloomsbury Publishing) 找到我，希望我写一本新书，并配上照片： 加勒比海、佛罗里达、海湾群岛和西大西洋海洋生物识别指南.

这是我为该公司制作的一系列 ID 书中的第三本，其范围向东延伸至百慕大和巴巴多斯（第一本是关于地中海的，第二本是关于北海和英吉利海峡的）。

新的海洋生物识别书正在筹备中

这看起来是一项艰巨的任务，但根据我在开曼群岛的经历，我知道它们是探索加勒比其他地区的完美基地。

我已经出版了百慕大、特立尼达和多巴哥、美属和英属维尔京群岛、科苏梅尔岛、尤卡坦群岛和巴哈马群岛的潜水指南，在此过程中积累了大量关于硬骨鱼、鲨鱼和鳐鱼、海草、藻类和无脊椎动物（甲壳类动物、棘皮动物、软体动物、海绵动物和蠕虫）的摄影资料。

我非常要好的好友、德克萨斯农工大学的 Mary Wicksten 教授过去曾帮助我识别奇怪的甲壳类动物，因此，为了使新书尽可能全面，我自然而然地应该再次向她寻求专业知识。

我还打电话给了另一位好朋友，来自 Capture Cayman 的 Lisa Collins，询问她是否有一些她不确定的动物的照片。事实上，我问她要的是一些奇怪的东西的照片！

丽莎竭尽全力，尽管工作日程非常繁忙，她还是寄给我各种各样的鱼类和无脊椎动物，其中很多我从未见过。

丽莎·柯林斯的另一张不明“虾”照片

她挑选的鱼种包括梭子鱼、蒙面小鱼、几种 爱丽西亚 海蛞蝓、虾、蜗牛——还有一种非常奇特的小动物，它形似虾，显然是甲壳类动物超家族的成员。

误认为是虾

丽莎拍摄的照片被及​​时寄给了威克斯滕教授，后者成功辨认了这种生物。她还非常兴奋地发现，这种物种此前从未在加勒比地区被拍摄或记录过，更不用说在开曼群岛了。

它最初被误认为是一种虾，这并不奇怪，因为它的外观很像虾，但你可能会注意到，最大的螯足（爪子）末端有一个明显的钩子。

威克斯滕教授进行了进一步的研究，发现她的一位同事实际上早在很短的时间之前就在古巴记录到了这种物种。

同一物种中还有另外两种 帕古罗塔纳斯 家庭组： 宝莱坞 和 P 吉他， 尽管此前只在西北大西洋发现过这种生物。它们的形状与丽莎在开曼群岛发现的生物非常相似，因此可能存在误认的可能性，但威克斯滕教授表示，它主要是通过爪子来识别的。

然而，加勒比地区没有关于它的记录，所以丽莎拍摄到的对开曼群岛来说是一个新物种。这种生物被确认为一种管居等足动物， 松鼠.

近距离观察 Pagurotanais largoensis

攻击性

这种海洋等足动物之前仅在东北太平洋近海有记录，后来也在佛罗里达近海发现，它们栖息在旧的管虫管和小的腹足类壳中。

人们对该物种的了解甚少，丽莎的照片足以向海洋科学界证实该物种确实存在于开曼群岛水域。

她在开曼群岛周围潜水点的沙地上寻找海藻叶中的裸鳃类动物时偶然发现了这些小动物。她还注意到它们具有攻击性，因为它们会互相争斗，而且会大量进食。

由于它们游动速度太快，体型又如此之小，给它们拍照成了难题。丽莎原本以为它们是一种虾类，但当得知它们是开曼群岛水域以前从未描述过的等足动物时，她大吃一惊。

对于任何有兴趣寻找这些生物的潜水员，Lisa 都可以提供岸潜指导，带你了解它们的所在位置。作为 水下摄影 讲师，她还可以帮你拍照。欲了解更多信息，请访问 开曼捕获.

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