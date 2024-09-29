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地狱之钟和其他尤卡坦洞穴特色景点

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《地狱钟声》中的麦克斯，El Zapote
《地狱钟声》中的麦克斯，El Zapote

PIERRE CONSTANT 一直在墨西哥，始终热衷于深入探究其 半岛 ——尤其是在至少其中一些可能受到威胁的时候。他写了报告并拍了所有照片……

尤卡坦半岛是一片迷人的土地，不仅因为它的文化、独特的自然风光和野生动物以及玛雅人的古代考古遗址，还因为它是洞穴潜水者的天堂。

这是我过去五年来的第五次来这里。2017 年，我参加了普拉亚德尔卡曼的 TDI 侧挂洞穴潜水课程。2018 年，我潜入了 半岛 在梅里达周边，并于次年再次返回。 

2020 年，我的洞穴测试 在 Playa 和 DPV 的分阶段课程中更进一步 测试 在图卢姆。这更令人兴奋，但更具挑战性——在这个级别，你不能使用水下相机，因为你需要双手来操作设备。 

艾略特在里贾纳的咸水亚历克西斯通道深处
艾略特在里贾纳的咸水亚历克西斯通道深处

你很难在一次旅行后就假装游览了尤卡坦半岛。 开放水域 潜水员 灰岩坑 只允许进行洞穴潜水，并且始终能看到日光。任何在头顶环境中进行的活动都需要特定的洞穴 测试 其次是高级洞穴 测试，所有这些都是在达到完全洞穴侧挂水平之前完成的，等等。 

大多数潜水员经历 半岛 首次参观者只能享受有限的机会，并了解大多数游客潜入的经典景点。成千上万的 半岛 要从中挑选出最适合自己的，需要用一生去探索。

最专注、最铁杆的常驻洞穴潜水员将继续探索新的 半岛 或者进一步深入现有洞穴系统的未知范围。 

托尔图加的柱子之间的埃利奥特
托尔图加的柱子之间的埃利奥特
目录

冈瓦纳

在古代冈瓦纳大陆（包括北美洲、南美洲和非洲大陆）分裂之前，尤卡坦半岛曾暂时与后来成为委内瑞拉的地区相连。140 亿年前，当原始大西洋和墨西哥湾开始形成时，尤卡坦半岛就脱离了原来的大陆，成为一个孤立的板块。 

此后50万年，尤卡坦半岛逆时针旋转，向西漂移，与墨西哥相撞，半岛东部出现断裂带，形成尤卡坦盆地。

尤卡坦高原由白垩纪石灰岩构成，地表上没有河流，但有地下土壤，水从地下渗出。陨石撞击在尤卡坦半岛留下了一个巨大的陨石坑，并导致了世界上第二次大规模灭绝，同时还在地下形成了大量裂缝，数百万年来，雨水进一步溶解了石灰岩，形成了地下水流和落水洞。 

世界上最长的地下河位于尤卡坦州东部金塔纳罗奥州的沿海地区，被归类为“系统”。 

马克斯在 Chulo 的柱子上打光
Max 正在用灯光照亮 Xulo 的一组柱子

距今 150,000 万至 20,000 万年前，冰河时代影响了半岛。最后一次冰河时代，亚洲人通过白令海峡上的陆桥抵达。在极寒条件下，他们被迫居住在地下。当时的海平面比现在低 65 米。

熊、大地懒和剑齿虎等史前动物生活在洞穴中，而地面上则有猛犸象、乳齿象、雕齿兽、骆驼、骆驼和马等。

大约 8,000 年前，在上一个冰河时代末期，海平面上升，大部分洞穴被海水淹没。雨水带来的淡水上升到顶部形成一个独特的层，形成了模糊的盐跃层，盐水和淡水在此混合。 

马克斯面对 Chulo 的钟乳石和柱子
马克斯面对 Xulo 的钟乳石和柱子

后来，洞穴在玛雅文化中扮演了重要角色。 灰岩坑 源自玛雅 佐诺特，意思是充满水的深渊或洞穴，象征着通往西巴尔巴（Xibalba）的入口，西巴尔巴是死者的地下世界，也是生命起源的肥沃之地——是地球与地下世界之间的象征性通道。 

大卫城，亚斯奇兰
大卫城，亚斯奇兰

在天坑里发现了陶器，还有年轻女孩等祭祀品的遗骸。 天然井 有时为老年人或政要提供墓地。如今，玛雅人认为 半岛 令人尊敬的是，这里是洞穴精灵的栖息之地。

我的复习

法航航班于晚上抵达坎昆。我安排好租车，尽管高速公路上还下着雨，一小时后还是抵达了普拉亚德尔卡曼的酒店，深夜后才上床睡觉。 

我必须安排一天过渡时间，准备潜水设备和水下相机。第二天我要去见我的洞穴潜水向导马克斯。四年前我们在梅里达之旅中认识。 

洞穴潜水员马克斯在 Maravilla 天然井的木制楼梯上
洞穴潜水员马克斯

Max 非常专业地对我的装备进行了彻底的检查，并抱怨了一些方面，例如我的第二件装备没有长软管 调节器、切线钳和线轴。

我已经两年没进行过洞穴潜水了，所以需要复习一下。一想到再次处于高空环境中，我就感到有点紧张，我知道我需要全神贯注。如果不经常练习，事情就会被遗忘，而这种活动是容不得半点差错的。 

我已经做了 25 半岛 / 洞穴现在已经不存在了，正在寻找一些新的、令人兴奋的、如果可能的话，“特别的”东西。

我们首先向北行驶到莫雷洛斯港，然后从那里向西行驶到 Ruta de los Cenotes。尤卡坦丛林相当干燥，树木最高高度为 15 米，这里栖息着令人惊叹的鸟类和美洲虎、美洲狮等迷人的动物，马克斯喜欢用放置在偏远地区的红外相机拍摄它们。

Zapote：树和铃铛

萨波特天然井的标牌
Zapote 的招牌 灰岩坑
阳光下的 Zapote 天然井
萨波特 灰岩坑 在阳光下

我们计划潜入萨波特水潭，这是一个沙漏形的天坑，潜入水下后，水面漆黑一片，30-35 米深处有一层有毒的硫化氢。从这里，一棵 4,500 年历史的萨波特树的树干像幽灵一样从 54 米深的河床中冒出来。 

马克斯和萨波特的倒置蘑菇钟乳石
马克斯和萨波特的倒置蘑菇钟乳石

萨波特的独特之处在于悬挂在墙上的“地狱钟声”，即倒置的蘑菇形钟乳石。这些钟乳石是在水中通过生物地球化学机制形成的，但形成钟乳石的却是困在硫化氢层中的细菌。

这些细菌被称为“极端微生物”，它们在极端环境中茁壮成长，处理硫磺并提高水的 pH 值，从而在盐跃层上方形成独特的结构。因此，钟形藻在外部是活的，而以硫磺为动力的微生物则有助于钙的积累。 

地狱之钟特写
地狱之钟关闭
蘑菇钟乳石中的潜水员
蘑菇钟乳石中的潜水员

钟状结构需要低光环境，并且只在 35 米深的深层附近形成。2020 年，一位研究人员提出理论，它们之所以形成，是因为二氧化碳气泡从深层升起，并被困在几乎水平的天花板上。 

一些钟的放射性测年表明它们形成于中晚全新世时期。其中一些有趣的 CO2食人蘑菇可长至 1-2 米长、80 厘米宽，邻近的天坑也有类似的结构。金合欢树本身长有“小铃铛”。

潜水员潜入 Zapote 树干
潜水员潜入 Zapote 树干
马克斯在 Zapote 的安全停留处
马克斯在 Zapote 的安全停留处

马拉维拉穹顶

附近有一个 Maravilla 天然井，这是一个圆形的天坑，部分被井主炸毁，有一条陡峭的木制楼梯通往天坑。一旦沉入水中，显眼的圆顶形状便显露出来。

虽然没有什么值得一提的构造，但能见度极佳，还有一道壮丽的午后阳光刺入深处。 

该网站提供了氛围 水下摄影 以及 测试 自由潜水者的理想地点。水温为 25°C。

马拉维拉自由潜水员训练
马拉维拉自由潜水员训练
马拉维拉墙上的蛤蜊化石
马拉维拉墙上的蛤蜊化石

接下来的几天，我们向南行驶，到达 Dos Ojos 和 Sac Actun 系统附近。这是 在2018成立 是世界上已知最长的水下洞穴系统，连接 187 半岛 以及令人难以置信的365公里长度。

2008 年 60 月，图卢姆考古项目 (Proyecto Espeleogico de Tulum) 的三名成员对 Hoyo Negro 坑进行了勘探，在 43 米深处发现了一具乳齿象的遗骸。在 12 米深处发现了一名玛雅少女的头骨和骨骼，这名少女是古美洲人，现被称为 Naia，其年代可追溯到 13,000 至 XNUMX 年前。

进入德巴哈天然井的平台
进入Tak Be Ha的平台 灰岩坑

秘水

在 Cenote Tak Be Ha（秘密之水），我们的水箱通过绳子穿过天花板上的烟囱孔，到达水位。沿着陡峭的石阶可以走下宽敞的房间，里面装饰精美，还有人造灯光。

漫步在塔贝哈的石笋间
漫步在塔贝哈的石笋间
塔贝哈的石柱
塔贝哈的石柱
警告标牌，Tak Be Ha
警告标牌，Tak Be Ha
在钟乳石和螺旋石的映衬下，塔贝哈
在钟乳石和螺旋石的映衬下，塔贝哈

更远的地方，一条 8 公里长的坑坑洼洼的土路穿过森林，通向 Concha 遗址，那里是一个半塌陷的天坑，一棵巨大的阿拉莫树伸出它的根，就像爬行动物的触手 章鱼。丛林的感觉令人难以抗拒。 

Concha 的柱子和钟乳石
Concha 的柱子和钟乳石
在 Concha 的螺旋石下
在 Concha 的螺旋石下
马克斯进入 Concha 的隧道
马克斯进入 Concha 的隧道
洞穴潜水员从 Concha 天然井潜水回来
洞穴潜水员从 Concha 天然井潜水回来

白色的沙滩上，水很浅。洞穴外是高大的茂密树木，美丽的翠鸟飞过。我们偷偷穿过石灰岩上的一个狭窄通道，立即下降到 14 米深的水下，继续潜水。能见度极高。 

在第一个 T 型路口，我们沿着左边的线路蜿蜒穿过各种洞室，洞内有柱子、石笋、钟乳石和螺旋石，像飞镖一样悬挂在洞顶。 

30 分钟后，我的仪表显示 140 巴，马克斯指着洞穴地面上方的一个悬崖。令我惊讶的是，我看到了一只巨型地懒的完整骨架， 西巴尔巴它就位于一万多年前上一次冰河时期死亡的地方。 

康查 (Concha) 的巨型地懒的骨骼
康查 (Concha) 的巨型地懒的骨骼
巨型地懒（史前博物馆）
巨型地懒（史前博物馆）

回去的路上，马克斯把我拉到旁边的一个小房间里。一块小牌子上写着“285”的数字，上面标着一只小嵌齿象的骨头， 热带居维树蜂，一种令人印象深刻的乳齿象，长有直直的向前的獠牙。

当我扛着坦克沿着狭窄的丛林小路回到车上时，我惊奇地发现一条小蛇盘绕在一块岩石上，于是我赶紧跑回去拍了一张照片。 

“要非常小心，这是一个 哎呀！”一位路过的墨西哥洞穴潜水员警告道。终极毒蛇 苋菜 是一种剧毒蛇，也被称为 铁枪 毒液喷射距离可达 2 米。“我的一个朋友被咬了，在重症监护室待了四天……”。 

康查 (Concha) 岩石上休息的终极毒蛇
康查 (Concha) 岩石上休息的终极毒蛇

我拍照时距离不超过 50 厘米。不久之后，马克斯遇到了一只毛茸茸的尤卡坦狼蛛， 短尾藻，在森林的地面上。它全身呈黑色，腹部微红，迅速躲进洞里。

单宁惊人

在我洞穴潜水的第四天，马克斯带我去了他最喜欢的地方之一，距离图卢姆 20 公里，内陆 8 公里。当我们准备装备和水箱时，另一只狼蛛在停车场迎接了我们，在去锦鲤的 50 米散步途中 灰岩坑 一条 60 厘米长的尤卡坦半岛南部变色珊瑚蛇， 小黑鱼 滑过森林地面。 

毛茸茸的狼蛛过来观察锦鲤
毛茸茸的狼蛛过来观察锦鲤

深红色，带有黑色条纹，边缘有狭窄的黄色条纹，这是一种美丽的生物，相当害羞但有毒。 

一条生锈的铁楼梯盘旋而下， 灰岩坑的小开口，直达地下水位。在浅水中放置水箱时，水泥块很有帮助。有一个宽阔的圆顶，一个低矮的天花板，上面有钟乳石和几只蝙蝠——地板是由黑色、易挥发的蝙蝠粪制成的，而墙壁则是白色的石灰石。 

锦鲤溶井的双重光折射
锦鲤的双光折射 灰岩坑

在10-14米的深度，Max带我潜入水下，来到了旭溪 塞诺特e.“我将给你看一件特别的东西，”他说，现在我被眼前的景象惊呆了。 

马克斯近距离观察徐溪天然井中的单宁
马克斯近距离观察徐溪天然井中的单宁

在雨季，土壤和树叶的存在会产生大量的单宁，渗入地下水。这转化为水柱中令人惊叹的红色、橙色、黄色和绿色——一种世界末日般的景象。我们进一步深入了各个房间。

野餐后 玉米饼，我们又回到了 Koi，但这次我们先左跳，然后右跳，游了 30 分钟后，我们到达了一堆模糊的大象骨头。小白色 INAH（国家人类学和历史研究所）锥体被放置在那里，作为科学研究的指标。

这些标记表明这是大象的化石骨骼
这些标记表明这是大象的化石骨骼

前往 Xulo

图卢姆以南，穆伊尔不远处是乌库库扎姆，也被称为 Xulo，以当地玛雅人的主人命名。它最初由阿尔瓦罗·罗尔丹于 2013 年探索，现在与 Systema Caterpillar 相连，位于其下游。“五星级 灰岩坑！”马克斯惊呼道。 

通往 Xulo 天然井的楼梯
通往 Xulo 的楼梯 灰岩坑

一位名叫埃米利奥的老人是这里的看护人，还有他的两条狗。付了 300 比索的入场费（11.60 英镑）后，我们走下台阶，进入了低洼的 灰岩坑。水位很暗，我必须打开头盔灯才能进行设置。 

很快，队伍就下降到 10 米深处，出现了非常华丽的洞室，里面有令人敬畏的柱子、大量钟乳石、手指或枝形吊灯形状的石笋，还有帷幔和螺旋石的墙壁。 

魔法很快就消失了。马克斯突然向右跳去，进入了一条低矮天花板下的禁区走廊。转身简直不可想象，我需要将带有伸出的闪光灯臂的相机侧放才能继续前进。感觉相当不舒服。 

最终，我们追上了穿过侧隧道的主线。再跳一次，从那里回到基地，潜水 56 分钟。闪光灯不再正常工作，我怀疑是电池电量不足。我决定把相机留在原地，等到下一次潜水。

事实证明这是一个明智的决定，因为我的潜水向导在第三次双箭头之后向左跳了一步，带我穿过屋顶下的限制和非常狭窄的通道，不停地向侧面蜿蜒前进。他甚至在关键时刻示意我停下来，这样他就可以用他的 GoPro 拍下我的视频。

马克斯从 Xulo 的山洞中走出来
马克斯从 Xulo 的山洞中走出来

67 分钟后，马克斯对我的表现和状态感到满意，在离开前积极地与我握手。 

埃米利奥安静地坐在他的小木屋前，手里拿着 卡瓜马，一瓶 1 升的啤酒，他的狗平躺在地上。几只巨嘴鸟从头顶飞过，落在树枝上偷看我们，我一拿起相机，它们就飞走了。

Emilio 在 Chulo 的家门前喝啤酒
Emilio 在 Chulo 的家门前喝啤酒

亚历克西斯通道

接下来的三个晚上我都待在图卢姆，最后一天我和 Elliot 一起潜水，来到了 Cenote Regina。它最初由 Robbie Schmittner 于 2004 年探索，现在与 Sistema Ox Bel Ha 相连（通过 Mayan Blue），但鲜为人知，只有幸运儿才能发现！ 

进入里贾纳钟乳石屋顶下的主隧道
进入里贾纳钟乳石屋顶下的主隧道

一大片水池四周环绕着棕榈树，池子四周是木板甲板。浑浊的入口洞口开始进入一个禁区，然后通向一个相当黑暗的洞穴，洞穴内有一条宽阔的隧道。计划是左转，左转，直到我们深入 25 米深的峡谷。

突然间，亚历克西斯通道（Alexis Passage）像变魔术一样亮了起来，这是一条白色和浅蓝色的地下河床，盐跃层就在这里，一切都模糊了 30 秒。这是一个令人着迷的环境——但我已经该转身了。

浅蓝色隧道前进，Chulo
淡蓝色隧道向前
里贾纳的石柱和石笋
里贾纳的石柱和石笋

下一次潜水，行动计划是 T-右、T-左、T-右。我们再次潜入 18 米以外的深海通道。 

当我凝视着艾略特消失在盐跃层雾霭中时，我的右耳在压力下疼痛难忍，我意识到我不能再往下潜了，否则会面临严重的麻烦。这可能在几秒钟内变成一场噩梦。 

我疯狂地向艾略特挥舞着手电筒，直到他明白我的信号是叫停潜水。小心为上。

Pierre Constant 在 Concha 天然井潜水后
Pierre Constant 在 Concha 潜水后 灰岩坑

玛雅火车

2018 年 1,525 月，墨西哥当选总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔宣布了围绕尤卡坦半岛修建长达 XNUMX 公里的“玛雅列车”项目。该项目由墨西哥武装部队所有，将连接帕伦克、埃斯卡塞加、梅里达、坎昆、图卢姆和巴卡拉尔等城市。

在城市举行的全民公投中，92% 的人表示支持，此前政府承诺将发展旅游业并带来其他好处，而 321 亿比索（约 16 亿美元）的资金主要来自地区旅游税。建设于 2020 年 XNUMX 月开始，预计今年完工。 

鹦鹉

环境和土著权利活动家反对在丛林中修建新的轨道，并预测这将给自然带来灾难。 

随着项目的推进，他们声称丛林被砍伐，却没有进行任何环境研究。但 2021 年 XNUMX 月，内政部免除了玛雅列车和其他基础设施项目的环境审查。 

2021 年 8,000 月，挖掘人员在挖掘过程中发现了 XNUMX 多件古代文物和建筑。 

洞穴潜水界预测，该项目将引发许多 半岛 和洞穴，不幸的是，据说这种情况已经至少在 100 点发生了。 

在金塔纳罗奥州，人们曾对这项工程提出抗议，1,800 公里长的洞穴和地下河呼吸着数千 半岛 玛雅列车会破坏这一进程。美洲虎、美洲狮、蜘蛛猴、豹猫、刺豚鼠和鸟类等野生动物从 半岛 但玛雅含水层现在面临着极高的污染风险。 

蜘蛛猴

最初的计划包括使用电力机车牵引列车，但政府后来宣布改用柴油以降低成本。2020 年，政府表示梅里达-坎昆-切图马尔路线的一半仍将采用电气化。 

但该项目的负面影响似乎被精心向公众隐瞒，墨西哥总统奥夫拉多尔决心在其任期结束前完成这项工作。 

在我去往各个 半岛 我看到宽阔的毁灭之路穿过尤卡坦半岛的丛林——森林砍伐的程度令人震惊。 

PIERRE CONSTANT 运行 卡劳生活体验. Divernet 上作者的其他功能包括 瓦努阿图超越柯立芝潜水之旅：穆桑达姆至马斯喀特

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