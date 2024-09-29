地狱之钟和其他尤卡坦洞穴特色景点

PIERRE CONSTANT 一直在墨西哥，始终热衷于深入探究其 半岛 ——尤其是在至少其中一些可能受到威胁的时候。他写了报告并拍了所有照片……

尤卡坦半岛是一片迷人的土地，不仅因为它的文化、独特的自然风光和野生动物以及玛雅人的古代考古遗址，还因为它是洞穴潜水者的天堂。

这是我过去五年来的第五次来这里。2017 年，我参加了普拉亚德尔卡曼的 TDI 侧挂洞穴潜水课程。2018 年，我潜入了 半岛 在梅里达周边，并于次年再次返回。

2020 年，我的洞穴测试 在 Playa 和 DPV 的分阶段课程中更进一步 测试 在图卢姆。这更令人兴奋，但更具挑战性——在这个级别，你不能使用水下相机，因为你需要双手来操作设备。

艾略特在里贾纳的咸水亚历克西斯通道深处

你很难在一次旅行后就假装游览了尤卡坦半岛。 开放水域 潜水员 灰岩坑 只允许进行洞穴潜水，并且始终能看到日光。任何在头顶环境中进行的活动都需要特定的洞穴 测试 其次是高级洞穴 测试，所有这些都是在达到完全洞穴侧挂水平之前完成的，等等。

大多数潜水员经历 半岛 首次参观者只能享受有限的机会，并了解大多数游客潜入的经典景点。成千上万的 半岛 要从中挑选出最适合自己的，需要用一生去探索。

最专注、最铁杆的常驻洞穴潜水员将继续探索新的 半岛 或者进一步深入现有洞穴系统的未知范围。

托尔图加的柱子之间的埃利奥特

冈瓦纳

在古代冈瓦纳大陆（包括北美洲、南美洲和非洲大陆）分裂之前，尤卡坦半岛曾暂时与后来成为委内瑞拉的地区相连。140 亿年前，当原始大西洋和墨西哥湾开始形成时，尤卡坦半岛就脱离了原来的大陆，成为一个孤立的板块。

此后50万年，尤卡坦半岛逆时针旋转，向西漂移，与墨西哥相撞，半岛东部出现断裂带，形成尤卡坦盆地。

尤卡坦高原由白垩纪石灰岩构成，地表上没有河流，但有地下土壤，水从地下渗出。陨石撞击在尤卡坦半岛留下了一个巨大的陨石坑，并导致了世界上第二次大规模灭绝，同时还在地下形成了大量裂缝，数百万年来，雨水进一步溶解了石灰岩，形成了地下水流和落水洞。

世界上最长的地下河位于尤卡坦州东部金塔纳罗奥州的沿海地区，被归类为“系统”。

Max 正在用灯光照亮 Xulo 的一组柱子

距今 150,000 万至 20,000 万年前，冰河时代影响了半岛。最后一次冰河时代，亚洲人通过白令海峡上的陆桥抵达。在极寒条件下，他们被迫居住在地下。当时的海平面比现在低 65 米。

熊、大地懒和剑齿虎等史前动物生活在洞穴中，而地面上则有猛犸象、乳齿象、雕齿兽、骆驼、骆驼和马等。

大约 8,000 年前，在上一个冰河时代末期，海平面上升，大部分洞穴被海水淹没。雨水带来的淡水上升到顶部形成一个独特的层，形成了模糊的盐跃层，盐水和淡水在此混合。

马克斯面对 Xulo 的钟乳石和柱子

后来，洞穴在玛雅文化中扮演了重要角色。 灰岩坑 源自玛雅 佐诺特，意思是充满水的深渊或洞穴，象征着通往西巴尔巴（Xibalba）的入口，西巴尔巴是死者的地下世界，也是生命起源的肥沃之地——是地球与地下世界之间的象征性通道。

大卫城，亚斯奇兰

在天坑里发现了陶器，还有年轻女孩等祭祀品的遗骸。 天然井 有时为老年人或政要提供墓地。如今，玛雅人认为 半岛 令人尊敬的是，这里是洞穴精灵的栖息之地。

我的复习

法航航班于晚上抵达坎昆。我安排好租车，尽管高速公路上还下着雨，一小时后还是抵达了普拉亚德尔卡曼的酒店，深夜后才上床睡觉。

我必须安排一天过渡时间，准备潜水设备和水下相机。第二天我要去见我的洞穴潜水向导马克斯。四年前我们在梅里达之旅中认识。

洞穴潜水员马克斯

Max 非常专业地对我的装备进行了彻底的检查，并抱怨了一些方面，例如我的第二件装备没有长软管 调节器、切线钳和线轴。

我已经两年没进行过洞穴潜水了，所以需要复习一下。一想到再次处于高空环境中，我就感到有点紧张，我知道我需要全神贯注。如果不经常练习，事情就会被遗忘，而这种活动是容不得半点差错的。

我已经做了 25 半岛 / 洞穴现在已经不存在了，正在寻找一些新的、令人兴奋的、如果可能的话，“特别的”东西。

我们首先向北行驶到莫雷洛斯港，然后从那里向西行驶到 Ruta de los Cenotes。尤卡坦丛林相当干燥，树木最高高度为 15 米，这里栖息着令人惊叹的鸟类和美洲虎、美洲狮等迷人的动物，马克斯喜欢用放置在偏远地区的红外相机拍摄它们。

Zapote：树和铃铛

Zapote 的招牌 灰岩坑

萨波特 灰岩坑 在阳光下

我们计划潜入萨波特水潭，这是一个沙漏形的天坑，潜入水下后，水面漆黑一片，30-35 米深处有一层有毒的硫化氢。从这里，一棵 4,500 年历史的萨波特树的树干像幽灵一样从 54 米深的河床中冒出来。

马克斯和萨波特的倒置蘑菇钟乳石

萨波特的独特之处在于悬挂在墙上的“地狱钟声”，即倒置的蘑菇形钟乳石。这些钟乳石是在水中通过生物地球化学机制形成的，但形成钟乳石的却是困在硫化氢层中的细菌。

这些细菌被称为“极端微生物”，它们在极端环境中茁壮成长，处理硫磺并提高水的 pH 值，从而在盐跃层上方形成独特的结构。因此，钟形藻在外部是活的，而以硫磺为动力的微生物则有助于钙的积累。

地狱之钟关闭

蘑菇钟乳石中的潜水员

钟状结构需要低光环境，并且只在 35 米深的深层附近形成。2020 年，一位研究人员提出理论，它们之所以形成，是因为二氧化碳气泡从深层升起，并被困在几乎水平的天花板上。

一些钟的放射性测年表明它们形成于中晚全新世时期。其中一些有趣的 CO 2 食人蘑菇可长至 1-2 米长、80 厘米宽，邻近的天坑也有类似的结构。金合欢树本身长有“小铃铛”。

潜水员潜入 Zapote 树干

马克斯在 Zapote 的安全停留处

马拉维拉穹顶

附近有一个 Maravilla 天然井，这是一个圆形的天坑，部分被井主炸毁，有一条陡峭的木制楼梯通往天坑。一旦沉入水中，显眼的圆顶形状便显露出来。

虽然没有什么值得一提的构造，但能见度极佳，还有一道壮丽的午后阳光刺入深处。

该网站提供了氛围 水下摄影 以及 测试 自由潜水者的理想地点。水温为 25°C。

马拉维拉自由潜水员训练

马拉维拉墙上的蛤蜊化石

接下来的几天，我们向南行驶，到达 Dos Ojos 和 Sac Actun 系统附近。这是 在2018成立 是世界上已知最长的水下洞穴系统，连接 187 半岛 以及令人难以置信的365公里长度。

2008 年 60 月，图卢姆考古项目 (Proyecto Espeleogico de Tulum) 的三名成员对 Hoyo Negro 坑进行了勘探，在 43 米深处发现了一具乳齿象的遗骸。在 12 米深处发现了一名玛雅少女的头骨和骨骼，这名少女是古美洲人，现被称为 Naia，其年代可追溯到 13,000 至 XNUMX 年前。

进入Tak Be Ha的平台 灰岩坑

秘水

在 Cenote Tak Be Ha（秘密之水），我们的水箱通过绳子穿过天花板上的烟囱孔，到达水位。沿着陡峭的石阶可以走下宽敞的房间，里面装饰精美，还有人造灯光。

漫步在塔贝哈的石笋间

塔贝哈的石柱

警告标牌，Tak Be Ha

在钟乳石和螺旋石的映衬下，塔贝哈

更远的地方，一条 8 公里长的坑坑洼洼的土路穿过森林，通向 Concha 遗址，那里是一个半塌陷的天坑，一棵巨大的阿拉莫树伸出它的根，就像爬行动物的触手 章鱼。丛林的感觉令人难以抗拒。

Concha 的柱子和钟乳石

在 Concha 的螺旋石下

马克斯进入 Concha 的隧道

洞穴潜水员从 Concha 天然井潜水回来

白色的沙滩上，水很浅。洞穴外是高大的茂密树木，美丽的翠鸟飞过。我们偷偷穿过石灰岩上的一个狭窄通道，立即下降到 14 米深的水下，继续潜水。能见度极高。

在第一个 T 型路口，我们沿着左边的线路蜿蜒穿过各种洞室，洞内有柱子、石笋、钟乳石和螺旋石，像飞镖一样悬挂在洞顶。

30 分钟后，我的仪表显示 140 巴，马克斯指着洞穴地面上方的一个悬崖。令我惊讶的是，我看到了一只巨型地懒的完整骨架， 西巴尔巴它就位于一万多年前上一次冰河时期死亡的地方。

康查 (Concha) 的巨型地懒的骨骼

巨型地懒（史前博物馆）

回去的路上，马克斯把我拉到旁边的一个小房间里。一块小牌子上写着“285”的数字，上面标着一只小嵌齿象的骨头， 热带居维树蜂，一种令人印象深刻的乳齿象，长有直直的向前的獠牙。

当我扛着坦克沿着狭窄的丛林小路回到车上时，我惊奇地发现一条小蛇盘绕在一块岩石上，于是我赶紧跑回去拍了一张照片。

“要非常小心，这是一个 哎呀！”一位路过的墨西哥洞穴潜水员警告道。终极毒蛇 苋菜 是一种剧毒蛇，也被称为 铁枪 毒液喷射距离可达 2 米。“我的一个朋友被咬了，在重症监护室待了四天……”。

康查 (Concha) 岩石上休息的终极毒蛇

我拍照时距离不超过 50 厘米。不久之后，马克斯遇到了一只毛茸茸的尤卡坦狼蛛， 短尾藻，在森林的地面上。它全身呈黑色，腹部微红，迅速躲进洞里。

单宁惊人

在我洞穴潜水的第四天，马克斯带我去了他最喜欢的地方之一，距离图卢姆 20 公里，内陆 8 公里。当我们准备装备和水箱时，另一只狼蛛在停车场迎接了我们，在去锦鲤的 50 米散步途中 灰岩坑 一条 60 厘米长的尤卡坦半岛南部变色珊瑚蛇， 小黑鱼 滑过森林地面。

毛茸茸的狼蛛过来观察锦鲤

深红色，带有黑色条纹，边缘有狭窄的黄色条纹，这是一种美丽的生物，相当害羞但有毒。

一条生锈的铁楼梯盘旋而下， 灰岩坑的小开口，直达地下水位。在浅水中放置水箱时，水泥块很有帮助。有一个宽阔的圆顶，一个低矮的天花板，上面有钟乳石和几只蝙蝠——地板是由黑色、易挥发的蝙蝠粪制成的，而墙壁则是白色的石灰石。

锦鲤的双光折射 灰岩坑

在10-14米的深度，Max带我潜入水下，来到了旭溪 塞诺特e.“我将给你看一件特别的东西，”他说，现在我被眼前的景象惊呆了。

马克斯近距离观察徐溪天然井中的单宁

在雨季，土壤和树叶的存在会产生大量的单宁，渗入地下水。这转化为水柱中令人惊叹的红色、橙色、黄色和绿色——一种世界末日般的景象。我们进一步深入了各个房间。

野餐后 玉米饼，我们又回到了 Koi，但这次我们先左跳，然后右跳，游了 30 分钟后，我们到达了一堆模糊的大象骨头。小白色 INAH（国家人类学和历史研究所）锥体被放置在那里，作为科学研究的指标。

这些标记表明这是大象的化石骨骼

前往 Xulo

图卢姆以南，穆伊尔不远处是乌库库扎姆，也被称为 Xulo，以当地玛雅人的主人命名。它最初由阿尔瓦罗·罗尔丹于 2013 年探索，现在与 Systema Caterpillar 相连，位于其下游。“五星级 灰岩坑！”马克斯惊呼道。

通往 Xulo 的楼梯 灰岩坑

一位名叫埃米利奥的老人是这里的看护人，还有他的两条狗。付了 300 比索的入场费（11.60 英镑）后，我们走下台阶，进入了低洼的 灰岩坑。水位很暗，我必须打开头盔灯才能进行设置。

很快，队伍就下降到 10 米深处，出现了非常华丽的洞室，里面有令人敬畏的柱子、大量钟乳石、手指或枝形吊灯形状的石笋，还有帷幔和螺旋石的墙壁。

魔法很快就消失了。马克斯突然向右跳去，进入了一条低矮天花板下的禁区走廊。转身简直不可想象，我需要将带有伸出的闪光灯臂的相机侧放才能继续前进。感觉相当不舒服。

最终，我们追上了穿过侧隧道的主线。再跳一次，从那里回到基地，潜水 56 分钟。闪光灯不再正常工作，我怀疑是电池电量不足。我决定把相机留在原地，等到下一次潜水。

事实证明这是一个明智的决定，因为我的潜水向导在第三次双箭头之后向左跳了一步，带我穿过屋顶下的限制和非常狭窄的通道，不停地向侧面蜿蜒前进。他甚至在关键时刻示意我停下来，这样他就可以用他的 GoPro 拍下我的视频。

马克斯从 Xulo 的山洞中走出来

67 分钟后，马克斯对我的表现和状态感到满意，在离开前积极地与我握手。

埃米利奥安静地坐在他的小木屋前，手里拿着 卡瓜马，一瓶 1 升的啤酒，他的狗平躺在地上。几只巨嘴鸟从头顶飞过，落在树枝上偷看我们，我一拿起相机，它们就飞走了。

Emilio 在 Chulo 的家门前喝啤酒

亚历克西斯通道

接下来的三个晚上我都待在图卢姆，最后一天我和 Elliot 一起潜水，来到了 Cenote Regina。它最初由 Robbie Schmittner 于 2004 年探索，现在与 Sistema Ox Bel Ha 相连（通过 Mayan Blue），但鲜为人知，只有幸运儿才能发现！

进入里贾纳钟乳石屋顶下的主隧道

一大片水池四周环绕着棕榈树，池子四周是木板甲板。浑浊的入口洞口开始进入一个禁区，然后通向一个相当黑暗的洞穴，洞穴内有一条宽阔的隧道。计划是左转，左转，直到我们深入 25 米深的峡谷。

突然间，亚历克西斯通道（Alexis Passage）像变魔术一样亮了起来，这是一条白色和浅蓝色的地下河床，盐跃层就在这里，一切都模糊了 30 秒。这是一个令人着迷的环境——但我已经该转身了。

淡蓝色隧道向前

里贾纳的石柱和石笋

下一次潜水，行动计划是 T-右、T-左、T-右。我们再次潜入 18 米以外的深海通道。

当我凝视着艾略特消失在盐跃层雾霭中时，我的右耳在压力下疼痛难忍，我意识到我不能再往下潜了，否则会面临严重的麻烦。这可能在几秒钟内变成一场噩梦。

我疯狂地向艾略特挥舞着手电筒，直到他明白我的信号是叫停潜水。小心为上。

Pierre Constant 在 Concha 潜水后 灰岩坑

玛雅火车 2018 年 1,525 月，墨西哥当选总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔宣布了围绕尤卡坦半岛修建长达 XNUMX 公里的“玛雅列车”项目。该项目由墨西哥武装部队所有，将连接帕伦克、埃斯卡塞加、梅里达、坎昆、图卢姆和巴卡拉尔等城市。 在城市举行的全民公投中，92% 的人表示支持，此前政府承诺将发展旅游业并带来其他好处，而 321 亿比索（约 16 亿美元）的资金主要来自地区旅游税。建设于 2020 年 XNUMX 月开始，预计今年完工。 环境和土著权利活动家反对在丛林中修建新的轨道，并预测这将给自然带来灾难。 随着项目的推进，他们声称丛林被砍伐，却没有进行任何环境研究。但 2021 年 XNUMX 月，内政部免除了玛雅列车和其他基础设施项目的环境审查。 2021 年 8,000 月，挖掘人员在挖掘过程中发现了 XNUMX 多件古代文物和建筑。 洞穴潜水界预测，该项目将引发许多 半岛 和洞穴，不幸的是，据说这种情况已经至少在 100 点发生了。 在金塔纳罗奥州，人们曾对这项工程提出抗议，1,800 公里长的洞穴和地下河呼吸着数千 半岛 玛雅列车会破坏这一进程。美洲虎、美洲狮、蜘蛛猴、豹猫、刺豚鼠和鸟类等野生动物从 半岛 但玛雅含水层现在面临着极高的污染风险。 最初的计划包括使用电力机车牵引列车，但政府后来宣布改用柴油以降低成本。2020 年，政府表示梅里达-坎昆-切图马尔路线的一半仍将采用电气化。 但该项目的负面影响似乎被精心向公众隐瞒，墨西哥总统奥夫拉多尔决心在其任期结束前完成这项工作。 在我去往各个 半岛 我看到宽阔的毁灭之路穿过尤卡坦半岛的丛林——森林砍伐的程度令人震惊。

PIERRE CONSTANT 运行 卡劳生活体验. Divernet 上作者的其他功能包括 瓦努阿图超越柯立芝 和 潜水之旅：穆桑达姆至马斯喀特

也在 Divernet 上： 深入墨西哥的诱人地下世界, 潜水员发现美洲最早的赭石矿, 潜水员在黑洞中发现灭绝的哺乳动物, 成为冠军！– 天然井的形成