深入古巴西部

皮埃尔·康斯坦特又一次踏上了史诗般的潜水之旅，前往意想不到的地方——这一次，他遇到了人迹罕至的海洋、陆地和空中的生物，从古巴西部一直到猪湾

古巴位于墨西哥湾和大西洋的交汇处，是加勒比海北部的一个群岛，由 4,195 个岛屿和珊瑚礁组成。

基韦斯特位于西北方向，隔着佛罗里达海峡与该岛相望，距此 150 公里；隔着尤卡坦海峡与巴哈马相望，距此 22 公里；隔着尤卡坦海峡与海地相望，距此 77 公里；隔着尤卡坦海峡与牙买加相望，距此 140 公里；隔着尤卡坦海峡与墨西哥相望，距此 210 公里。

古巴是加勒比海最大的岛屿，长 1,250 公里，地势平坦，但也有起伏的平原。其最高点位于东南部的马埃斯特腊山脉。古巴人口 11.3 万，主要讲西班牙语、海地克里奥尔语和英语。

加勒比海暖流从赤道带来暖水，古巴属热带气候，一年中大部分时间吹东北信风。旱季从 21 月持续到 27 月，XNUMX 月平均气温为 XNUMX°C，XNUMX 月平均气温为 XNUMX°C。

古巴西部和中部是一条“造山带”，即白垩纪时期形成的隆升山脉。侏罗纪和白垩纪石灰岩在西部以巨大的山脉和露头形式显眼可见。

科连特斯湾隆起的珊瑚礁

活跃的断层系统每年都会引发几次地震，上一次大地震（震级为 7 级或以上）发生在 2020 年 XNUMX 月。

从哈瓦那出发的旅程

Viazul 的宇通中国客车从哈瓦那开往比那尔德里奥仅用了三个小时。从那里出发，沿着蜿蜒的山路行驶到维纳莱斯需要 45 分钟。

这座小镇坐落在郁郁葱葱的绿色山景之中，是任何旅游地图上的亮点。我租了一辆车继续前往遥远西部的玛丽亚拉戈尔达，当天下午就来到代理处，检查车子是否能在第二天早上准备好。

“我们现在没法在电脑上签订合同，因为我们没电了，”他们告诉我，“电脑开机 6 小时，关机 XNUMX 小时。请在下午 XNUMX 点前回来。”那人态度很不友好。

“欢迎古巴，革命万岁！”我心想。

电力恢复后，我花了一个多小时才安排好合同。那个人很霸道，我当时很焦躁。我花了高价买的现代 Grand i10 到处都是撞痕和划痕。这可不是一个好兆头。

玛丽亚拉戈达海滩酒店

第二天一早我就出发了。经过一条坑坑洼洼的糟糕道路，我花了三个半小时才到达玛丽亚拉戈尔达和科连特斯湾的一家政府酒店。

它西临尤卡坦海峡，南临加勒比海，有白色的沙滩和一排椰子树，周围是碧绿的海水。太阳高高挂起，周围几乎一个人也没有。

我在黄色水泥旧楼上的房间还不错。在参观了海滩酒吧和餐厅旁边的悠闲潜水中心后，我感觉就像在家一样。在忙碌的哈瓦那之后，一切都让我感到放松。

码头上停泊着两艘大型钢壳潜水船，还有新的铝制水箱。潜水经理拉斐尔手里拿着古巴雪茄，长着一张理查德·基尔那样冷酷的脸。

玛丽亚拉戈尔达 (Maria La Gorda) 的潜水船

6,000多年的历史

瓜纳哈塔贝人是来自南美洲东北部的狩猎采集者，6,000 年前他们在古巴定居，在此过程中导致了树懒等当地动物的灭绝。

1,700 年前，讲阿拉瓦卡语的泰诺人祖先来到这里。他们耕种，制作陶器。向西迁移后，瓜纳哈塔贝人的后代在古巴西部游荡，而泰诺人则种植木薯、棉花和烟草。

克里斯托弗·哥伦布于 1492 年探索了东北海岸，两年后探索了南海岸。塞巴斯蒂安·德奥坎波于 1508 年绘制了古巴的完整地图。

1514 年，西班牙人击败了凶猛的泰诺人，占领了该岛，并在南海岸建立了定居点。当地居民可能很友好，但他们仍然遭到侵略者的屠杀或奴役。

1519 年，埃尔南·科尔特斯从古巴圣地亚哥经尤卡坦半岛开始征服阿兹特克帝国。1550 年后，当地居民被麻疹和天花等疾病严重摧残，而入侵者则学会了种植烟草和用烟草制作雪茄。

西班牙殖民者与当地女性拥有相同的 DNA。他们建立了甘蔗和烟草种植园，并从非洲进口奴隶。殖民地古巴经常成为海盗和法国海盗的目标。

蓝条纹和法国咕噜鸟，Alejo de Moro

1741 年，英国占领了关塔那摩湾，随后又占领了哈瓦那，控制了西部，开启了与北美和加勒比殖民地的贸易。随后，英国用古巴交换了佛罗里达。

西班牙跟随英国于 1820 年正式废除奴隶贸易，但古巴在整个 19 世纪仍坚持奴隶制，到 XNUMX 世纪末，古巴糖业蓬勃发展。大部分糖都销往美国，用于修建新公路和铁路。

法国大革命成功和海地黑奴起义后，古巴于1868年宣布独立，随后又爆发了独立战争（1895年），并于1898年移交给美国。最终，在1902年，独立的古巴共和国诞生了。

古巴革命发生于1953年至1959年，这一年马克思主义领袖菲德尔·卡斯特罗与切·格瓦拉翻开了古巴历史新的一页。

深入古巴最西部 57

帕拉伊索·佩尔迪多

这是我潜水的第一天，阳光明媚，天空湛蓝，海湾像湖一样，几乎没有一丝微风。一群 12 名美国学生和他们从事保护工作的大学教授一起上了船。由于潜水经验不足，他们花了很长时间才为“复习”做好准备。

乘船 25 分钟即可到达帕拉伊索佩尔迪多，沿着隆起的珊瑚石灰岩海岸线前往卡波科连特斯。水温为 27°C，所以我不需要穿短裤。

水下能见度极佳。离岸礁石被白色沙滩包围。海底充满了棕色的柳珊瑚，还有一些粉红色的花瓶海绵、金黄色的管状海绵和桶状海绵。

黄鳍鲷

海洋生物充满活力。鱼群包括蓝纹石首鱼（松鼠血斑）和法国咕噜声（黄线血草) 带有黄色斜条纹。

克里奥尔濑鱼（帕雷氏镰刀菌）是典型的加勒比海物种，颜色混合了蓝色、黑色、紫色、黄色和白色。蓝头濑鱼（双带海马 非常活跃。

奇迹包括西班牙猪鱼（红蝾螈)，背部一半呈紫粉色，腹部一半呈黄色。雌性红绿灯鹦嘴鱼背部呈黑色，有白色菱形，腹部呈鲜艳的红色（绿色小孢囊线虫) 令人震惊。

雌性红绿灯鹦嘴鱼

紫色普通海扇（海棠) 丰富多彩。一小群银色的条杰克 (红藜) 鱼尾后部有一条黑色条纹，下尾鳍上还有一条黑色条纹，它一闪而过，从我身边飞过。

Paraiso Perdido 的酒吧杰克学校

巡航克里奥尔濑鱼，Paraiso Perdido

Paraiso Perdido 的喇叭鱼

海军上将宫

Acuario 是 8 米深水中真正的水族馆。光滑箱鲀（乳草) 非常精美，还有难以捉摸的法国神仙鱼（罗汉果). 四眼蝴蝶鱼（毛齿鱼）背部有黑点，非常迷人。蓝倒吊（蓝刺尾鱼) 无处不在。

Acuario 的白色咕噜声

阿尔米兰特是一处离岸礁，礁石前方是白色的沙质海底。我滑过一片花园鳗群，然后到达深海的深渊。这里有大量橙色、紫红色或棕色的丝状海绵，我还看到了一大片铜棕色和黑色的珊瑚丛。

一条孤独的大梭鱼和一条鲹鱼（河马）在蓝色中游过。在三十四米深的地方，一条迷人的鳕鱼（维吉尼亚异雀) 蓝白色的脸上有黄色的横条纹和双黑色条纹，让我喘不过气来。

我惊叹于一条女王神仙鱼（纤毛海鞘)，脸部呈蓝色和​​黄色，侧面有波浪状黄边鳞片。克里奥尔濑鱼（帕雷氏镰刀菌)，深蓝色，头部为黑色，成队游动。百慕大鲢鱼 (脊背蝽) 和白咕噜声 (赤霉病) 好奇地观察着潜水员们。

皇后神仙鱼

Patio de Vanessa 潜水很浅。我降落在海扇旁边，上面有两只可爱的火烈鸟舌贝壳（长臂藻）呈黄橙色，背脊上有方形图案。带状蝴蝶鱼（Chaetodon线状）让我想起了加拉帕戈斯群岛。一条灰色的神仙鱼（弓形海葵）看上去就像一位王子。

凡妮莎露台 (Patio de Vanessa) 上的火烈鸟舌头

凡妮莎天井 (Patio de Vanessa) 珊瑚礁上的灰色神仙鱼“像王子”

百慕大鲢鱼，Patio de Vanessa

法国咕噜声，瓦内萨庭院

卡韦索·德·鲁多

距离玛丽亚拉戈尔达不远的地方，一座古老的水泥码头上，一群王燕鸥在晒太阳。海滩向南延伸至卡波科连特斯，尽头是珊瑚碎石。

皇家燕鸥

我走进一片佛罗里达棕榈树林，当地人称之为 Guano de Costa。红头黑鹫在海岸线上空来回飞翔。一条通往棕榈树林的小路勾勒出一片咸水泻湖的边缘，那里栖息着凯门鳄：“它们并不具有攻击性！”有人告诉我。

土耳其兀鹫，Palenque de los Cimarrones

Cabezo de Ludo 位于 Cabo Corrientes 附近，在那里我潜水时遇到了一只体型很大的斑点刺龙虾和一条大虎斑石斑鱼（虎鲈). 岩美人神仙鱼（三色刺花) 的头是金黄色的，身体是黑色的。

一只鹰鳐飞过，在天平的另一端，我惊讶地看到了一只乳白色的莴苣海蛞蝓（卷叶海棠).

斑点龙虾 (Cabezo de Ludo)

墙上的海绵，Cabezo de Ludo

生菜海蛞蝓 (Cabezo de Ludo)

我对玛丽亚拉戈尔达的食物感到厌倦，这里的食物选择不多，几天来只有少量蔬菜和冷冻鱼，因此我出发开车去附近的一个村庄——却发现车子无法启动！

一位路过的机械师确认油泵停止工作，电池没电了。我不得不打电话给比那尔德里奥的租车公司要求更换零件，而卡车直到天黑后才出现。

神秘卡德纳

Cadena Misteriosa 是另一个壁潜点，毗邻内泻湖。一条钻石魟从沙滩上跃起，上面还挂着一条鱼。

黄头濑鱼（海猪鱼）引起了我的注意，红带鹦嘴鱼也是如此（金鳞龟）。当我们返回礁石顶部时，我们遇到了来自南方的强大水流，我们度过了一段艰难的时光，疯狂地抽着空气！

Ancla de François 潜水艇很浅，很安静。潜水领队 Rafael 用双手展示了一条温顺的幼年狮子鱼，并指着一条令人敬畏的幼年斑点鼓鱼（马尾松) 为黑白色，具有精致的新月形状。

潜水长拉斐尔与幼年狮子鱼，Ancla de François

幼年斑鵙鳴

法国神仙鱼 Ancla de François

峡谷中的潜水员，Cuevas de Pedro

四眼蝴蝶鱼（Cuevas de Pedro）

莫比·迪克 (Moby Dick) 的红鹿

丝状海绵和潜水员，莫比·迪克

我的车现在又能开动了，我到 La Bajada 村吃午饭。在 Maité 的 特殊的家，一家古巴住宿加早餐酒店，他们同意如果我愿意等待 90 分钟的话就提供一顿鱼餐。

“沿着海岸边的路走到波萨德阿瓜杜尔塞，”有人告诉我。这是瓜纳阿卡比贝斯国家公园海边附近的一个淡水天坑，非常适合游泳。回到梅特的住处，一顿丰盛的大餐正在等着我：鲷鱼配米饭、黑豆、蔬菜和木瓜作为甜点。

拉巴哈达 (La Bajada) 海滨附近的淡水天坑

在 Casa Private 餐厅享用午餐

在玛丽亚拉戈达潜水结束后，我出发前往卡波圣安东尼奥。古巴的最西端位于瓜纳哈卡比贝斯国家公园的荒野内，车程 75 公里。在拉巴哈达游客中心附近，我在路上遇到了一群红蟹的迁徙。

“有备用轮胎吗？”导游问。

“是的，你为什么要问？”

有人告诉我，“有 50% 的可能性，你的轮胎会被蟹爪刺破。”

瓜纳阿卡比贝斯国家公园游客中心的红蟹正在游动

红蟹

当时正在下雨，我又不想惹麻烦，所以我推迟了行程，而是和当地的护林员一起走进森林。当地特有的鸟类令人着迷：蜂鸟；古巴绿宝石蜂鸟，一种羽毛深绿色的蜂鸟；红海王霸鹟和古巴小霸鹟。在一个浅浅的洞穴里，一条古巴蟒蛇正在捕猎蝙蝠。

古巴翡翠蜂鸟，蓬塔佩迪克斯

维纳莱斯决赛

第二天，我回到了瓜纳阿卡比贝斯国家公园，路边有野猪漫步，还有 Desmarest hutia（一种长着水豚脸的肥胖的棕色啮齿动物）和白尾鹿。

吉隆海滩的 Demarest hutia

一只古巴特有的鬣蜥在树枝上晒太阳，凯门鳄懒洋洋地浮在泻湖的水面上。卡波科连特斯和卡波圣安东尼奥曾是 16 世纪和 17 世纪英国、荷兰和法国海盗的避难所。

为了反抗西班牙的统治和塞维利亚港的商业垄断，他们走私货物在当时是常态。该地区曾发现多艘沉船。

我回到车上，担心在到达比那尔德里奥之前会耗尽燃料。在维纳莱斯的几天非常适合自然漫步，参观烟草种植园，品尝用微小的番石榴果实酿制的独特朗姆酒。石灰岩洞穴包括惊心动魄的 Cueva de Palmarito，这是一条地下河流和湖泊。

帕尔马里托洞穴 (Cueva de Palmarito) 的湖泊和流石

圣托马斯洞 (Caverna de Santo Tomas), 维纳莱斯

在维纳莱斯制作古巴雪茄

普拉亚吉隆

南海岸的巴伊亚科奇诺斯（猪湾）的吉隆海滩是我此行的第二站。需要乘坐几趟途经哈瓦那的 Viazul 巴士才能到达那里。

一个 特殊的家 经营着自己的潜水中心，潜水员老板 Julio 因提供个性化服务而享有盛誉。

胡里奥的助手胡安·卡洛斯开着他那辆哑光银色的老式汽车，拉着一辆自制拖车。他宣称：“这是一辆俄罗斯伏尔加，1989 年款，来自世界上最好的国家。”这辆 35 年车龄的汽车已经过时了，但“它配备了新的现代发动机，运行良好”。

胡安卡洛斯和他的俄罗斯伏尔加

我们到达了 Punta Perdix，在一群被称为僵尸蟹的红陆蟹之间曲折穿行。这些螃蟹有四种颜色：黑色、红色、黄色和绿色，它们游向大海产卵，但许多螃蟹在产卵过程中被压死，为红头美洲鹫提供了一顿免费的美餐。

产下的卵在海里孵化，幼虫在海里以浮游生物的形式生活，然后返回陆地 大眼幼体 幼虫。

在吉隆滩，潜水活动是在岸上进行的。潜水员在隆起的石灰岩架上穿戴装备，跳入海中，游过 100-150 米的浅滩。水面条件通常很完美，但如果刮风，情况可能会变得很恶劣。

吉隆海滩 (Playa Giron) 的海滨

胡里奥穿着 7 毫米厚的潜水服，直接带我去了悬崖边。能见度很好，斜坡上满是紫蓝红色丝状海绵、橙色海绵、花瓶海绵和经典的黄色管状海绵，不过鱼很少。“你看，人总得活下去，”有人对我说。

我们经过一艘沉没的渔船，船上有两只大三丰蟹（棘刺花）隐藏着令人印象深刻的爪子。当我下沉到 27 米时，一条灰色的神仙鱼游过，还有一条大立方体鲷鱼（蓝鳍笛鲷) 表现出好奇心。

潜水员和沉没的渔船，Alejo de Moro

蓝倒吊（Blue tang）

一只刺龙虾在洞外张望。一只蓝白相间的清洁虾，长着长长的爪子（尤卡坦鲈鱼) 在银莲花中翩翩起舞。

海葵中的清洁虾，Alejo de Moro

根据天气情况，胡里奥带我去了有峡谷和深水游泳通道的潜水点。这是一个认识新代表的机会 下斜龙 属，该属有不少于 18 个物种。这些小村庄与石斑鱼有关，分布在从巴哈马群岛到尤卡坦半岛的地区。

我拍了靛蓝的照片（靛蓝小鳞鲽）; 害羞的 （古氏嗜热菌）; 金的 （胶质母细胞瘤); 禁止（普氏菌) 和黄油村 (单色）品种。

Los Tunneles 潜水点，Punta Perdix

靛蓝村庄，洛斯隧道

大梭鱼，Los Tunneles

洛斯隧道 (Los Tunneles)，阳光下的水母

洛斯隧道 (Los Tunneles) 悬崖上的丝状海绵和潜水员

另一艘渔船沉船，Los Tunneles

鱼洞

Cueva de los Peces 被描述为一个洞穴潜水点。这个水潭距离海岸不到 100 米，上面是淡水，下面是咸水。沿着海岸延伸的构造断层连接着不同的 半岛.

蓝唐鱼学校，Cueva de los Peces

海洋刺尾鱼，Cueva de los Peces

垂直下降至 70 米，这里是笔直的墙壁之间的黑暗深渊，但对于喜欢尤卡坦半岛壮丽洞穴潜水的游客来说，吸引力有限。

佩塞斯洞穴天坑

进入 Cueva de los Peces 的墙之间的断层

离开洞穴

更有意义的是与经验丰富的观鸟者 Leoncio 在森林中漫步。我看到了古巴特有的侏儒猫头鹰、雄伟的古巴咬鹃（国鸟）以及迷人的古巴红脚鹬，它们身披苹果绿、白色和红色的羽毛。

古巴蜥蜴

吉隆海滩森林中的古巴托迪酒

在一个满是牙买加果蝠的洞穴里，一条古巴蟒蛇在黑暗中潜行。对于那些有时间和奉献精神的人来说，古巴充满了自然奇观。

旅程即将结束时，我在西恩富戈斯巴士站等待前往特立尼达的 Viazul 巴士。大厅里挤满了人，人们大声打电话，其他人在后面大喊大叫。一辆当地巴士被取消了，乘客们愤怒地聚集在一位负责人周围。

空荡荡的办公室里，电话铃声不断响个不停，听起来像疯人院一样。一位富有同情心的古巴人突然向我靠过来，低声说：“对不起，先生，这里是古巴……情况很复杂。”

Pierre 与 Lidia 和 Julio 在吉龙海滩的私人住宅中 PIERRE CONSTANT 运行 卡劳生活体验. Divernet 上作者的其他功能包括 诺罗尼亚群岛：大西洋潜水热点, 潜入利富岛，探索化石环礁, 弗洛雷斯岛，通往科莫多岛的门户, 地狱之钟和其他尤卡坦洞穴特色, 瓦努阿图超越柯立芝 和 潜水之旅：穆桑达姆至马斯喀特

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