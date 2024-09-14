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潜水员追踪 1850 世纪 XNUMX 年代“肇事逃逸”沉船事件遇难者

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去年八月参加一次潜水活动（大西洋沉船打捞）
去年八月参加一次潜水活动（大西洋沉船打捞）

168 年前，一艘法国跨大西洋客轮在特殊情况下沉没，船上 132 名乘客和船员大部分遇难，如今这艘船被新泽西州一支潜水队发现，该船位于马萨诸塞州海岸 320 公里处。

相撞船只的船长 里昂人 1856 年，他继续赶路，声称不知道自己的旅程注定要失败。

大西洋沉船打捞潜水员乘坐探险船从新贝德福德出发进行作业 顽强多年来，一直在寻找沉船。其确切的深度和位置尚未透露，但据说它位于“深水”中，大部分埋在沙质海床中。

探索号团队成员包括（后排从左到右）：Andrew Donn、Kurt Mintell、Joe Mazraani、Tom Packer、（前排）Tim Whitehead、Eric Takakjian 和 Jennifer Sellitti。他们正拿着从沉船中打捞出来的舷窗。Francois Merle、Rick Simon 和 Joe St Amand 参加了之前的搜索行动。
团队成员（从左后方）Andrew Donn、Kurt Mintell、Joe Mazraani、Tom Packer；以及（左前) Tim Whitehead、Eric Takakjian 和 Jennifer Sellitti，以及从沉船中打捞出的舷窗（Francois Merle、Rick Simon 和 Joe St Amand 曾参与过之前的搜索行动）（大西洋沉船打捞）
目录

转型

里昂人 于 1855 年（沉没前一年）在英国为法美公司建造，由伯肯黑德的莱尔德父子公司建造。她是六艘用于运送乘客和邮件横渡大西洋的船只之一——在勒阿弗尔和 纽约.

当时，造船业正处于转型期， 里昂人 是用船帆和蒸汽机建造的。

“作为第一艘定期航行的法国客轮之一，
大西洋和早期的过渡轮船 里昂人“这一发现意义重大，”埃里克·塔卡吉安 (Eric Takakjian) 说，他是潜水队中在沉船搜寻工作时间最长的成员。

“她的铁制船体建造方法是已知存在的远洋船舶船体建造类型的最早范例之一。

《伦敦时报》彩色插图描绘的里昂号沉没事件（​​Jennifer Sellitti）
彩色的 伦敦时报画报 绘图的 里昂人 沉没（詹妮弗·塞利蒂收藏）

“同样，她的推进机械也是独一无二的，因为它代表了在远洋蒸汽机出现之前尝试过的几种发动机设计之一。

里昂人“直接作用式水平发动机的出现早于倒置复合发动机，而后者不久后就成为了标准，”Takakjian说道。

“肇事逃逸”沉船事件

里昂人 2 年 1856 月 XNUMX 日，她第一次返回法国时与美国三桅帆船相撞 亚得里亚海，该船从缅因州向南航行至佐治亚州。这艘客轮载着来自美国各地的多名乘客。 纽约 和波士顿的家庭。

亚得里亚海 受损，但能够到达马萨诸塞州港口进行维修。船长认为 里昂人 由于保持航线，所以船只完好无损，没有报告这一事件。 

然而，船体上的小洞 里昂人 最终海水淹没了整艘船，几天后船就沉没了。

Andrew Donn 在 Joe Mazraani 的协助下入场
安德鲁·唐恩 (Andrew Donn) 和 X-CCR 准备潜入沉船，乔·马兹拉尼 (Joe Mazraani) (大西洋沉船打捞公司) 提供帮助

据推测，当船最终沉没时，船上大多数人都有时间乘坐救生艇逃生，但最终只有 18 人获救，他们在海上度过了一周。小说中提到了这场灾难 20,000联盟在海 儒勒·凡尔纳。 

更远的海

大西洋沉船打捞公司的合伙人詹妮弗·塞利蒂 (Jennifer Sellitti) 和乔·马兹拉尼 (Joe Mazraani) 均为刑事辩护律师，他们对这起碰撞事件的不同寻常的故事产生了兴趣，自 2016 年以来一直与塔卡基安合作寻找沉船。

尽管当时的报纸报道表明 里昂人 当沉船最终沉入楠塔基特浅滩东南方时，沉船研究人员发现，幸存者的陈述和法庭文件越来越多地指向更远的海上，即乔治斯浅滩。

沉船地点是一年前探索小组侧视扫描的几个潜在痕迹之一，今年 8 月潜水员再次返回对这些痕迹进行调查。 

这个发动机气缸是识别飞机残骸的关键（安德鲁·唐恩）
这个发动机气缸是识别飞机残骸的关键（安德鲁·唐恩）

查找匹配项

Mazraani、Andrew Donn、Tom Packer 和 Tim Whitehead 潜入沉船 13 次进行测量， 电影 和静态照片。在检查了甲板上的数据后，他们根据船体的大小、位置、铁板、舷窗和蒸汽机做出了初步鉴定。

“其中一个大气缸盖水平放置，距离沙地不太高，”马兹拉尼说。他和帕克确认，气缸盖的长度为 145 厘米——“这正是沙地上气缸的准确尺寸。” 里昂人' 引擎”。

在随后的一次潜水中，他还发现了一个木制的死眼，用于索具，表明这是一艘既有帆船又有蒸汽机的船。“这些线索，加上位置、声纳数据和测量结果，进一步证实了我们正在潜水，这是一艘失踪的法国客轮。”

乔·马兹拉尼 (Joe Mazraani) 被磨平，露出了神射手 (Andrew Donn)
Joe Mazraani 的粉丝们将砂纸磨掉，露出了保存完好的神射手 (Andrew Donn)

后续计划

该团队现在计划投入更多时间探索并全面记录沉船。“我们将尽快返回沉船现场，”詹妮弗·塞利蒂告诉 网际网路.

“我们 2024 年 XNUMX 月的探险重点是识别沉船。后续潜水将重点绘制和记录沉船地点，以及打捞文物。

“北大西洋不适合沉船。风暴、洋流和渔具会掩埋沉船，并将其撕裂。因此，在时间流逝之前记录和打捞一切至关重要。”

大西洋沉船打捞 发现了许多沉船残骸，包括 U-550这是已知最后一艘停泊在北大西洋可潜水水域的德国二战 U 型潜艇。

封面

Sellitti 的精装书将于明年二月上市 亚得里亚海事件：楠塔基特岛附近的海上肇事逃逸事件, 现在已扩展到包括一个章节，其中包含沉船本身的详细描述和照片。

也在 Divernet 上： 安德烈亚·多利亚号沉船已年满 60 岁, 安德烈亚·多利亚的雾号再次响起

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
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@ValTaylor7
#askMark 嗨，Mark，我是一名新认证的潜水员，已经潜水 10 次了（全部使用租用的装备），有几次潜水时我的下巴锁住了。如果长时间浮潜，有时也会发生这种情况，所以我想知道这是由于二级头的重量还是不太舒适的咬嘴造成的。如果是咬嘴，我得到了一个适合我的好咬嘴（有什么建议吗？），潜水中心一般会在我租用装备时更换它们吗？感谢您的任何建议
瓦尔
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