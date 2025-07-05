潜水员在加拉帕戈斯群岛发现“灭绝”的珊瑚依然存活

几十年前被认为已经灭绝的黑色石珊瑚物种，被来自加拉帕戈斯群岛的科学潜水员发现在岛上繁衍生息。 加州科学院.

他们的访问标志着 惠灵顿根霉是该群岛的特有物种，自 2000 年起就被发现，当时它被列为极度濒危（可能灭绝）。 世界自然保护联盟 红名单.

这种珊瑚被加拉帕戈斯群岛相对较低的水温所吸引，1975 年人们首次在浅水区发现了这种珊瑚，但 1982-83 年厄尔尼诺现象导致海洋变暖，这种珊瑚随后突然消失。

与...合作 查尔斯·达尔文基金会 （CDF）和加拉帕戈斯国家公园管理局（GPND）的研究人员在四个珊瑚礁地点记录了超过 250 个小珊瑚群落。

首次观测是在2024年XNUMX月的一次探险中，地点位于伊莎贝拉岛塔霍湾附近，该物种最初就是在那里被发现的。进一步的珊瑚礁调查在伊莎贝拉岛的另外两个地点以及费尔南迪纳岛附近的一个地点发现了该物种。

惠灵顿根霉（CAS）

研究结果表明，2020-23 年较冷的拉尼娜现象可能使珊瑚免受热应力的影响，从而促使其重新出现在较浅的水中。

最近在 100 米以下进行的 ROV 调查证实，该物种也栖息在中光层珊瑚礁中，这表明在热浪期间，它可能在更深、更凉爽的栖息地找到了临时的避难所。

“最令人兴奋的发现”

加拉帕戈斯群岛的伊莎贝拉岛（CAS）

“发现以前被认为已经灭绝的物种是生物学家最激动人心的发现之一，”该研究的共同作者、中国科学院无脊椎动物学和地质学馆长特里·戈斯林纳 (Terry Gosliner) 说道。

“仅仅一次潜水，我们就发现了 100 多个 惠灵顿红细胞 在健康、生物多样性的珊瑚礁上，许多珊瑚礁上都点缀着萌芽的珊瑚虫，这表明它们正在积极繁殖。

“这意义重大：证据表明该物种不仅仅是勉强生存，而是在多个地点和深度蓬勃发展。这一发现是海洋温度上升过程中恢复力的一个充满希望的例子，也深刻地提醒我们，在加拉帕戈斯群岛等生物多样性热点地区持续进行保护和珊瑚礁监测将会带来哪些益处。”

重获新生：Rhizopsammia wellingtoni（CAS）

2025 年是中国科学院首次考察加拉帕戈斯群岛 120 周年，当时一支“水手科学家”团队收集了 70,000 个生物样本——然而，这些样本在 1906 年旧金山地震中几乎全部被摧毁，他们的辛勤劳动付诸东流。

如今，该学院收藏了加拉帕戈斯群岛最大的科学标本，其中包括 惠灵顿红细胞 于 1975 年发现。

该研究刚刚发表在期刊上 海洋生物学。CDF 首席研究员、该研究的主要作者 Inti Keith 评论道，这一发现证明“如果我们保护好正确的栖息地，即使是最脆弱的物种也能生存下来——然而，其微小、分散的群落提醒我们，我们离永远失去它们只有一步之遥，也提醒我们采取积极主动的管理策略的迫切需要。”

研究人员收集的样本目前正在中国科学院珊瑚再生实验室进行研究。

罗阿坦岛的珊瑚培育

（上图和下图）罗阿坦珊瑚养殖实验室将于 2025 年 XNUMX 月开放（Nick Colin © CAS）

此外，中科院于18月XNUMX日在洪都拉斯罗阿坦岛开设了一个珊瑚培育实验室，据称这是该地区首个此类实验室。研究人员将利用该实验室培育幼年珊瑚，度过脆弱的早期生命阶段，然后将最顽强的珊瑚重新引入中美洲珊瑚礁，以增强其遗传多样性和恢复力。

希望这个低成本的试点项目能够成为全球珊瑚礁修复工作的典范。

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