加勒比海珊瑚死亡

海洋生物学家约翰·克里斯托弗·费恩最近几个月在加勒比海的 15 个岛屿上潜水和浮潜。听起来不错——但他检查过的每个地方，都笼罩在令人沮丧的海景阴影之下

“是什么原因造成的？”当我向其他潜水员和浮潜者描述石珊瑚死亡时，他们提出了这个问题。没有固定的答案，也没有快速的解决办法。珊瑚的消亡与太多的人和我们污染海洋的活动直接相关。

解决办法：有人主张将青霉素与粘性物质混合，涂抹在垂死的珊瑚上，以挽救尚未受到消耗性疾病影响的珊瑚。这是一种劳动密集型的补救措施，但对于查明病因没有长期价值。

特克斯和凯科斯群岛的麋鹿角珊瑚死亡

停止加勒比海原始岛屿的疯狂开发？从大笔资金的角度来看，这永远不可能实现。控制人口增长？永远不可能。

高尔夫球场、草地和农田里不施用杀虫剂、农药、除草剂和化肥？那么，除了自然界为热带气候设计的植物外，就没有植物可生长了。这没什么不对。

在没有确切答案的情况下，让我们来看看我在 15 年 2024 月至 2025 年 XNUMX 月期间检查过的 XNUMX 个岛屿的情况。没有确切的统计数据：珊瑚已经死了。一年前，它们在同样的位置还活着。

我们先来听一些好消息。巴哈马群岛的伊柳塞拉岛的浅水区仍然生长着生机勃勃的活脑珊瑚。

伊柳塞拉岛绵长的海岸线上风浪不断。岛上农村发展极少；尽管旅游业很受欢迎，度假村也为游客提供服务，游轮将成千上万的游客送到伊柳塞拉岛的海滩上，但该岛广阔的海洋环境能够应对这种情况，南部半岛的石珊瑚没有出现大规模死亡，正如多年来观察到的那样。

大特克岛则完全没有明显的石珊瑚。鹿角珊瑚和鹿角珊瑚早已枯死，上面长满了藻类。我去过的地区，所有的脑珊瑚和星珊瑚都死了。

特克斯和凯科斯群岛的大特克岛：死脑珊瑚

在曾经繁茂的原始珊瑚、脑珊瑚占主导地位的深层岩架处，观察发现只有死去的珊瑚头。马蹄礁周围的浅水区也只发现了死去的石珊瑚。

那里没有发现一个活的石珊瑚头，在图书馆礁 (Library Reef) 也没有发现，那里的珊瑚墙深入海底。这些珊瑚礁曾经充满生机，到处都是活硬珊瑚。

目录 目录 涂抹防晒霜 沉船珊瑚 无声的证言

涂抹防晒霜

美属维尔京群岛圣托马斯和圣约翰附近的珊瑚礁曾经是原始的，拥有丰富的硬珊瑚，但现在的状况并不比大特克岛好。

浮潜船操作员特意指出，岛上不出售杀死珊瑚的防晒霜，但成千上万的游客仍然用自己带来的任何东西涂抹身体，而其中大部分都是对珊瑚有害的。

如果只有少数人在珊瑚礁上浮潜，刚刚擦完防晒霜，情况可能还不算太糟，但每周这些珊瑚礁都会迎来成千上万的浮潜和游泳者。

使用有害的防晒霜可能是珊瑚死亡的原因之一，而且每天排放的大量有害化学物质肯定会在水面上形成肉眼可见的浮油。

在多米尼加岛外的香槟礁潜水，这座美丽的火山岛，再次发现了死去的石珊瑚以及珊瑚头的白化现象。一年前，这片珊瑚礁上还没有出现过这种情况。

多米尼加的脑珊瑚已经死亡

多米尼加的漂白

整个珊瑚头都死了；其他珊瑚头正在白化。珊瑚死亡是肯定的。地球深处的喷口会产生气泡，吸引潜水员和浮潜者来到海岸附近的岩石礁。在这些受欢迎的潜水区近海区域，珊瑚死亡随处可见。

在雄伟的火山岛马提尼克岛上，珊瑚也出现了死亡的迹象。绿海龟吞食着看似健康的海草，而石珊瑚则被漂白了。

马提尼克岛划定了大片海洋区域作为保护区，这是确保资源保护的重要一步。从佛罗里达到南美洲，珊瑚受到的疾病同样在近海地区盛行。

沉船珊瑚

圣基茨和尼维斯是神奇的岛屿，是一个独立的国家。旅游业在这里非常重要，如果旅游业要可持续发展，那么离岸珊瑚礁是岛民需要珍惜的一笔财富。

死珊瑚的观察很普遍，表明这些岛屿也未能幸免于珊瑚死亡的灾难。

我去年同一时间去过圣马丁岛周围的珊瑚礁，现在那里也有死亡和白化的珊瑚。石珊瑚在支撑活珊瑚的岩石上被白化了。

圣马丁岛的死石珊瑚

这座荷法岛屿风光秀丽，是游客喜爱的旅游胜地。柳珊瑚仍然健康，但硬珊瑚却受到了影响，甚至连一个活珊瑚头都看不到。

我在荷属加勒比海的库拉索岛附近浮潜，库拉索岛是受保护的三个 ABC 岛屿之一，其他三个岛屿是潜水者的天堂博内尔岛和热门旅游胜地阿鲁巴岛。我看到了人工种植的珊瑚，它们已经死了。硬珊瑚已经死了。

一枝美丽的鹿角珊瑚活枝仍留在半岛外部，那里曾受到海水的冲刷。这是一个好兆头，表明在海水能够有效冲刷近海区域的地方，硬珊瑚环境是健康的。

在阿鲁巴岛的两艘著名沉船中潜水发现了更多死去的石珊瑚。沉船及其周围的珊瑚生长 安蒂拉 出现疾病。散落在沉船残骸中的珊瑚 佩德纳利斯 死了。软珊瑚数量丰富且健康。

格林纳达也是一个美丽的岛屿，但它的珊瑚礁同样处于困境之中，巴巴多斯附近的珊瑚礁也是如此。巴巴多斯是加勒比地区最受欢迎的旅游目的地之一，长期以来一直饱受过度捕捞和珊瑚礁破坏之苦。

巴巴多斯沉船上的白化珊瑚

去年，一艘沉没的拖船上载着活珊瑚，但今年珊瑚已经死亡，并褪色成白色。这座以自然美景和海洋环境为支撑的岛屿令人悲伤。

无声的证言

圣卢西亚的情况也好不到哪里去。近海浅礁上的珊瑚死亡无声地证明了这里曾经是一个繁荣的海洋生态系统。在一个受欢迎的浮潜和游泳海滩上只进行了有限的观察，因此无法对该岛整体珊瑚健康状况得出一般结论。

安提瓜岛是另一个吸引游客前往其黄貂鱼城的壮丽岛屿，这是一个离岸沙洲，在那里喂食黄貂鱼可以让它们与游客近距离接触。大多数游客只是游泳，有些则穿着 口罩 并携带相机。

安提瓜的死脑珊瑚

安提瓜的组织消耗性疾病

每周，船只操作员都会将数千名游客带到沙洲，每个团队都会喂食黄貂鱼。游客们会涂上防晒霜，但一旦进入水中，防晒霜就会被洗掉，这些防晒霜对近海珊瑚礁的珊瑚都是有毒的。

沙洲周围的礁石上露出了死珊瑚。一些珊瑚上覆盖着藻类，死珊瑚虫被漂白了。对于这个重要的旅游景点来说，这可不是什么吸引力。

安提瓜的死鹿角珊瑚

仅在一年前对同一地区的快速调查就发现珊瑚数量减少。潜水和浮潜旅游对岛屿经济贡献巨大。如果没有原始的海洋环境，游客是否会开始回避加勒比海度假？

虽然在实验室中培育珊瑚然后将其移植到珊瑚礁上给人带来了有益的希望；虽然好心的研究人员试图通过在患病区域涂抹含抗生素的粘性物质来缓解珊瑚组织消耗性疾病；虽然细菌学家继续试图确定珊瑚组织消耗性疾病发生的确切原因，但可能的原因结合起来已经足够明显了。

过度开发、陆地产生的废物流、倾倒产生的废物流、蒸发的化学物质通过雨水返回海洋：所有这些都是造成环境破坏的原因。这只是世界各地潜水员的众多观察结果中的一份报告：珊瑚礁正处于危险之中。

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