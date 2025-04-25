5公里深的潜水发现了飞机、地图和神秘汽车

上周末，在一艘二战沉船上意外发现了一辆神秘的汽车、第一架在水下发现的中途岛战役战机以及一幅反映水手们对其航空母舰的骄傲的壁画。

就在那时，一艘遥控潜水器潜入了美国海军沉船 5 公里深的残骸中 约克镇， 作为探险的一部分， NOAA 海洋探索 球队。

这些发现是在 19 月 20 日至 XNUMX 日利用 深度发现者 从 NOAA 船上部署的 ROV 奥克诺斯探险家此次潜水是帕帕哈瑙莫夸基亚 ROV 和测绘探险的一部分，地点位于太平洋西北部的夏威夷群岛，距离檀香山约 1,600 公里处。

USS 约克敦 (CV-5）曾参与过多次二战行动，后于中途岛海战后被一艘日本潜艇击沉，船上2人丧生。141年，罗伯特·巴拉德率领的美国海军和国家地理联合探险队发现了这艘船的残骸。

九月2023 网际网路 报告了“特征” 使命 到海洋探索信托基金领导的 250 米长运输船残骸 鹦鹉螺但最近的潜水是首次探索该船的机库甲板。

美国国家海洋和大气管理局表示：“2025 年的潜水工作以之前的工作为基础，为现有问题提供了答案，也为历史学家和科学家带来了新的谜团。”

是伍迪吗？

从 ROV 看到的汽车（NOAA 海洋探索，2025 Beyond the Blue）

当团队从左舷向后机库甲板望去时，他们发现了一辆汽车的模糊轮廓，这让他们大吃一惊。

在岸上专家的帮助下，他们后来初步确认它是一辆黑色的 1940-41 年福特超级豪华“伍迪”车，但他们也邀请其他人告知他们是否有其他想法。

这辆车有矩形后窗、分体式挡风玻璃、位于前照灯上方的停车灯和镀铬保险杠（NOAA 海洋探索，2025 Beyond the Blue）

车头部分铭牌上可见“海军服务”字样。一种说法是，海军少将弗兰克·弗莱彻、上校埃利奥特·巴克马斯特或其他军官在外国港口执行公务时可能曾使用过这辆车。

然而，令人不解的是，当该舰停靠珍珠港 48 小时进行维修后，为什么它仍被存放在机库甲板上，而当时人们都知道该舰正前往中途岛战役。

正面铭牌上写着“船舶服务 - 海军”（NOAA 海洋探索，2025 Beyond the Blue）

这辆四四方方的汽车有帆布顶棚、镀铬保险杠，后部有备用轮胎（美国国家海洋和大气管理局海洋探索，2025 Beyond the Blue）

在战斗中，为了纠正航母的倾斜，不得不拼命地抛弃飞机和枪支，因此团队想知道这辆车是否具有某种意义，可以阻止它也被扔出船外。

修复 41 福特超级豪华“Woody”（Sicnag）

飞机和世界地图

ROV 潜水的另一个成果是首次在中途岛战场上发现沉没在水下的飞机。

尽管存在许多缠绕危险，全球海洋探索基金会的 ROV 飞行员仍然能够进入 约克敦通过3号升降机井，他们进入了机库甲板。在机库右舷后方，他们发现了至少三架道格拉斯SBD“无畏”式俯冲轰炸机的残骸。

深海发现者号正在调查存放在约克城号机库甲板上的受损的 SBD 无畏式俯冲轰炸机（NOAA 海洋探索，2025 Beyond the Blue）

其中一架飞机仍然全副武装，倒置在地上，炸弹挂在投放架上。另一架飞机机身上清晰地标有“B5”字样，据信是 布诺4581，隶属于美国海军第六轰炸中队的 SBD-3 企业版 (CV-6).

在混乱的战斗中， 约克敦 已经恢复了两个 企业版在攻击日本航空母舰时严重受损的飞机 加贺后来，三枚敌方炸弹袭击这些建筑，导致它们被点燃 约克敦.

无畏式俯冲轰炸机，机枪手环形座下方机身上标有“B5”（中间），右翼上表面也标有“5”（底部）。据信它是美国企业号航空母舰上两架降落在约克城的飞机之一（美国国家海洋和大气管理局海洋探索，2025年《超越蓝色》）

3 号后升降机内至少有三架飞机，包括一架翻倒且仍装有武器的 SBD 无畏号（NOAA 海洋探索，2025 Beyond the Blue）

此外，还首次获得了一幅 13 x 3.5 米的壁画图像，该壁画描绘了一幅世界地图，展示了美国海军 约克敦的航行。这幅画是在电梯井内手绘的，但在历史照片中只能部分看到。

深海探索者照亮手绘壁画（NOAA海洋探索，2025 Beyond the Blue）

壁画细节（NOAA 海洋探索，2025 Beyond the Blue）

“它的图案展现了 约克敦水手们对他们的船来说，全球规模的 约克敦美国国家海洋和大气管理局表示：“我们非常重视这艘船的活动，以及它在保卫美国方面发挥的战略作用。”

鲜红色的水母可能是一个新物种（美国国家海洋和大气管理局海洋探索，2025 Beyond the Blue）

美国海军残骸 约克敦 是一艘受保护的沉没军舰，由美国海军历史与遗产司令部管理，并被指定为 非凡之地.

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