诺罗尼亚岛:大西洋潜水热点

PIERRE CONSTANT 访问了巴西东部的费尔南多·迪诺罗尼亚岛,体验了那里独特的氛围,尤其是潜水



如果你是一只南美海鸟,你可以从东北海岸的累西腓飞 525 公里,或从纳塔尔飞 350 公里,然后降落在一些微小的陆地上。费尔南多·迪诺罗尼亚群岛之于巴西,就如同加拉帕戈斯群岛之于大陆另一边的厄瓜多尔。

红脚鲣鸟

这两个群岛在某种程度上非常相似。它们都位于赤道以南,都是由海洋断裂带形成的火山热点,也是海鸟的避难所。在这两个群岛,潜水都是最受欢迎的活动之一。

21 个诺罗尼亚群岛比加拉帕戈斯群岛古老得多。它们位于南美洲板块上,包括罗卡斯环礁在内的一系列火山向西延伸。

该群岛于 24 年 1503 月 XNUMX 日由葡萄牙探险家贡萨洛·科埃略 (Gonçalo Coelho) 发现,资金由费尔南·德·诺罗尼亚群岛 (Fernao de Noronha) 资助,但据传说,该群岛的作者是探险队的意大利成员阿梅里科·韦斯普奇 (Americo Vespucci),他是第一个描述这些岛屿的人。

潜水员在水道中漂流

后来,它被荷兰人占领,随后又被法国人占领,最终于 1737 年被葡萄牙人占领。他们修建了几座防御工事,包括雷梅迪奥斯圣母堡垒,而费尔南多·迪诺罗尼亚群岛则因关押政治犯而臭名昭著。

查尔斯·达尔文登上皇家海军 贝格尔 1832 年,意大利和法国在此建立定居点,进行贸易和铺设海底电缆。Aeropostale 的商业航班将南美洲与欧洲和非洲连接起来,二战期间,诺罗尼亚岛成为美国空军基地。

国家海洋公园

The Brazilian military administered the islands from 1942 to 1988, when the islands were declared a national marine park, and today tourism fuels the economy. Noronha has become a dream 节日 island for wealthy Brazilians.

国家海洋公园入口

费尔南多·迪诺罗尼亚群岛于 2001 年被列为联合国教科文组织世界遗产,由隶属于环境部的奇科·门德斯生物多样性保护研究所 (ICMBio) 管理。罗卡斯岛作为生物保护区单独管理,禁止游客进入。

在当地居民的帮助下,海洋公园制定了可持续发展计划。旅游景点和基础设施受到严格控制。

潜水员在水道中捕捞黄貂鱼

从累西腓乘坐 GOL 航班只需一小时。抵达后,您需要支付 TPA(永久税),每晚收费 76 雷亚尔(约 10 英镑),但停留时间越长,费用就越高。海洋公园办公室向非巴西人收取 222 雷亚尔(30 英镑)的入场费,有效期为 10 天。

大多数住宿都位于 Pousadas 或宾馆。岛上的生活和食物都很昂贵。

位于东北海岸的波尔图拥有三家潜水中心,殖民时期的葡萄牙小镇维拉多斯雷梅迪奥斯也拥有潜水商店,该镇拥有圣米格尔宫和雷梅迪奥斯圣母教堂等历史建筑。

波尔图的码头

从 Nossa Senhora dos Remedios 堡垒看到的 Pico do Meio 海滩

雄伟的雷梅迪奥斯圣母堡垒坐落在俯瞰小镇的悬崖上,从这里可以欣赏到波尔图、Praia do Meio(中滩)和标志性的拇指形岩石 Pico de Meio 的美景,日落时分这里更是一处美景。

这些岛屿受到东西向南赤道洋流和东南信风的影响。北海岸的“内海”在四月至十一月之间平静无波,但在一年中的其他时间,东北信风占据主导地位。

南海岸的“外海”通常波涛汹涌,但能见度更清晰,因此潜水作业会根据一年中的时间来选择地点。

水温全年为 28°C,能见度为 25-40 米。诺罗尼亚岛拥有 25 个潜水点,被认为是巴西最好的潜水地点。

水下景观主要由黑色火山玄武岩组成,相当单调,有巨石、山脊,有时还有峡谷、穿堂水道和洞穴。水流在水道中流动的地方,海绵覆盖着色彩缤纷的岩石,通常是鲜红色。否则,绿藻和海葡萄床是常态。

海绵提供固定的颜色

潜水日

卡车在 望厦宾馆 早上 7.15:10,导游会介绍船只设施和潜水地点。有些导游会说英语或西班牙语,但巴西语才是主流。潜水地点距离酒店有 30 至 XNUMX 分钟路程。

我在 12 月逗留期间,大部分潜水活动都在诺罗尼亚岛北海岸东西点之间的内海进行。

位于东北端附近的科迪尔希拉斯是一座水下山脊,长满了藻类。这里经常能看到一小群蓝色和金色条纹的石首鱼(黄沙海棠). 巴西鹦嘴鱼(宽叶松螺) 雌性背部为绿色,腹部为红色,而成年雄性则呈浅蓝色,尾部有红色新月形。

山洞里的黄纹石首鱼

幼年巴西鹦嘴鱼

灰色百慕大海鲢 (脊背蝽) 成群结队地移动,黑玛盖特也是如此(苏里南山孔雀) 体型高大,头部陡峭,全身呈银色,鳃后有一块黑色斑块。

百慕大海鲢

黑色玛盖特

我遇到了一只玳瑁(Eretmochelys imbricata)对潜水员毫不在意,还有一条蓝刺尾鱼(蓝刺尾鱼),是目前已知的较稀有的刺尾鱼种类之一。

放牧的玳瑁

中岛位于拉塔岛和波尔图岛之间。那里的潜水目的主要是探索洞穴和在浅水中游泳,在潜水向导的带领下潜入潜出,而 All Angle 公司的水下摄影师则会在另一边等着你。晚上,潜水店会出售照片,每张 30 美元(约 4 英镑)。

洞穴里充满了铜扫帚(北天牛)、蓝色斑点、黄色腹部的小石斑鱼(黄花头盖菇)、法国神仙鱼(罗汉果) 和蓝刺尾鱼。回到水面上,黑色燕鸥和黄尾鹲正在快乐地飞翔。

科尼

海峡中的法国神仙鱼

黄尾鹲

位于岛屿西端的蓬塔达萨帕塔是红脚鲣鸟的筑巢地。萨帕塔洞穴是一座海底沙质拱门,为南部刺鳐提供了避难所(美洲大叶兰),背上有胡椒色的尖刺。它们不受潜水员的干扰,保持着一种禅定的心态。

洞穴中的潜水员

“有些海龟会迷失在洞穴的偏僻角落,最后变成骷髅……”胡里奥证实道,他很高兴地在骷髅旁边摆出笑容满面的姿势。良好的能见度有利于拍出好照片。外面的一个小墙上有三条潦草的鲀鱼(拟南芥) 和白斑橙色鲀 (大鹿角犀).

三条潦草的鲀鱼……

…还有白斑橙色鲀

卡加拉斯位于诺罗尼亚岛东部,拉特岛以西,是蒙面鲣鸟的筑巢地。在 32 米深的潜水区,这里也是佛得角刺龙虾的栖息地(查尔斯龙虾)、黑杰克(灰鹬)、法国神仙鱼和显眼的巴西鹦嘴鱼。

佛得角龙虾

在频道中

20 米深的 Buraco das Cabras 是摄影师拍摄的更多地点。一只游荡的护士鲨(毛茛)引起了一阵骚动,最终毫无畏惧地向我靠近。身上裹着沙子的大刺鳐看着潜水员经过。

一群巴西“youpie”潜水员在海龟后面和官方摄影师面前张开双臂,兴奋不已。我耐心地等待着,等待着接近在岩石间吃草的生物。

一条海洋鳞鲀(浅棕色斑潜蝇) 航行而过,百慕大海鲢在小云中爆发。在海峡内潜水结束时,在拉特岛和中岛之间,一个覆满红色海绵的古老葡萄牙锚吸引了我的眼球。在水流中漂流,我飞过一只可爱的孔雀比目鱼 (蝽) 覆盖着一块圆形的岩石。

覆盖着海绵的旧锚

位于东北端的卡布里托斯岛从外海清澈的海水开始流入海峡。该岛水浅,色彩缤纷,拥有许多蘑菇状岩石,岩石上覆盖着海绵。

黑杰克和一群医生鱼(刺尾鱼)、马眼杰克(黄鹬) 有叉状黄尾和黄带鲵鲣 (马丁鲻)完成了表演。第二个老主播,甚至更大,让我目瞪口呆。

游泳中的黑杰克

Leo 和 Julio 将满足我最后一次潜水的愿望。在岛屿西端外,水下尖峰 Cabeço da Sapata 通常受到强烈海流和水流的影响,但我们只感受到了轻微的涌浪。

一只大号护士鲨像影子一样游过白色的沙滩。一小群马眼鲭鱼游过。狗鲷(芦苇) ,银色的,背部有条纹,像平静的齐柏林飞艇一样漂浮。

护士鲨

黄色雀鲷云(多线雀鲷) 随水流摇曳在尖峰上,而成群的黑色鳞鲀 (黑鲛)悬停在蓝色区域。

黑鳞鲀

特林塔雷斯位于马尔德福拉 (Mar de Fora) 的南海岸中部,位于新兴岩石小岛之间。大海一如预期般波涛汹涌,但水下却一片宁静。白色的沙滩上雕刻着大片波纹,非常适合拍照。

我们乘船穿过一条水道,进入一个有南方黄貂鱼和黑杰克的峡谷。浮出水面时,我看到了一条礁鲨(char鱼) 雄伟地漫步在广阔的白色沙滩上。

远处的加勒比礁鲨

Leo 在安全停留期间放松

这里的环境大气而光线充足,让人忘记费尔南多·迪诺罗尼亚岛在 1992 年至 1998 年间曾是大规模手工捕捞鲨鱼的地方。不幸的是,黑胆鲨、礁鲨、丝鲨、柠檬鲨、护士鲨、虎头鲨和锤头鲨都是捕捞目标。

陆地上的生活

海洋岛屿上的野生动物数量极其有限。诺罗尼亚岛上几乎没有哺乳动物,除了老鼠和 粘液,一种栗色的啮齿动物,早期定居者为了食物而引进的。

莫科

特茹蜥蜴

森林中主要发现的黑白色 Teju 蜥蜴是 1950 世纪 40 年代从巴西东北部引进的,用于照顾老鼠,身长约 XNUMX 厘米。它有粉红色的分叉舌头,像巨蜥一样,但由于它攻击当地的鸟类,所以它是岛上不受欢迎的捕食者。

20 年 1832 月 XNUMX 日,查尔斯·达尔文 (Charles Darwin) 登上诺罗尼亚岛(三年后),他惊叹于这里茂密的热带森林,其中有木兰花、开满娇嫩花朵的月桂树和硕果累累的树木。

森林蟹

诺罗尼亚岛成为流放地后,这些原始森林不复存在,到 19 世纪末,岛上森林几乎被完全砍伐,但 1988 年随着成为海洋国家公园,森林开始缓慢恢复。

保护项目由 ICMBio 管理。除了罗卡斯环礁的生物保护区外,还有塔玛尔项目,该项目旨在保护已知会造访该岛的五种海龟:绿海龟、玳瑁、红海龟、榄蠵龟和棱皮龟,尽管潜水员通常只能看到前两种。

另一个项目涉及飞旋海豚(长吻海龟),这些海豚在西北部僻静的 Baia dos Golfinhos 有一处常住人口。游客们一大早就来这里观赏海豚在海湾嬉戏。

波科斯湾

有许多步道可供选择,但有些步道需要提前预订,因为它们在特定时间由持证的 ICMBio公司 导游。大多数路线通往海滩或观景点,路程从 15 分钟到 XNUMX 小时不等。

一些旅行社还提供有交通工具的私人旅游,甚至提供浮潜或观赏海豚的游轮服务。

预算较低的独立旅行者可以乘坐免费的“Coletivo”巴士,该巴士沿着 BR-363 往返于东北部的波尔图和西南部的苏埃斯特之间,可到达所有小径的起点和异国情调的海滩。 费尔南多 - 迪诺罗尼亚 是一次真正的巴西体验,在这里外国人受到热烈欢迎,但肯定是个怪人!

在我逗留的最后,我经过一所房子,门上挂着一块彩色招牌,上面写着“哀悼你来到天堂” – “微笑吧,你就在天堂”。

梅奥峰 (Pico do Meio) 的日落