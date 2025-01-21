诺罗尼亚岛：大西洋潜水热点

PIERRE CONSTANT 访问了巴西东部的费尔南多·迪诺罗尼亚岛，体验了那里独特的氛围，尤其是潜水
如果你是一只南美海鸟，你可以从东北海岸的累西腓飞 525 公里，或从纳塔尔飞 350 公里，然后降落在一些微小的陆地上。费尔南多·迪诺罗尼亚群岛之于巴西，就如同加拉帕戈斯群岛之于大陆另一边的厄瓜多尔。
这两个群岛在某种程度上非常相似。它们都位于赤道以南，都是由海洋断裂带形成的火山热点，也是海鸟的避难所。在这两个群岛，潜水都是最受欢迎的活动之一。
21 个诺罗尼亚群岛比加拉帕戈斯群岛古老得多。它们位于南美洲板块上，包括罗卡斯环礁在内的一系列火山向西延伸。
该群岛于 24 年 1503 月 XNUMX 日由葡萄牙探险家贡萨洛·科埃略 (Gonçalo Coelho) 发现，资金由费尔南·德·诺罗尼亚群岛 (Fernao de Noronha) 资助，但据传说，该群岛的作者是探险队的意大利成员阿梅里科·韦斯普奇 (Americo Vespucci)，他是第一个描述这些岛屿的人。
后来，它被荷兰人占领，随后又被法国人占领，最终于 1737 年被葡萄牙人占领。他们修建了几座防御工事，包括雷梅迪奥斯圣母堡垒，而费尔南多·迪诺罗尼亚群岛则因关押政治犯而臭名昭著。
查尔斯·达尔文登上皇家海军 贝格尔 1832 年，意大利和法国在此建立定居点，进行贸易和铺设海底电缆。Aeropostale 的商业航班将南美洲与欧洲和非洲连接起来，二战期间，诺罗尼亚岛成为美国空军基地。
国家海洋公园
The Brazilian military administered the islands from 1942 to 1988, when the islands were declared a national marine park, and today tourism fuels the economy. Noronha has become a dream 节日 island for wealthy Brazilians.
费尔南多·迪诺罗尼亚群岛于 2001 年被列为联合国教科文组织世界遗产，由隶属于环境部的奇科·门德斯生物多样性保护研究所 (ICMBio) 管理。罗卡斯岛作为生物保护区单独管理，禁止游客进入。
在当地居民的帮助下，海洋公园制定了可持续发展计划。旅游景点和基础设施受到严格控制。
从累西腓乘坐 GOL 航班只需一小时。抵达后，您需要支付 TPA（永久税），每晚收费 76 雷亚尔（约 10 英镑），但停留时间越长，费用就越高。海洋公园办公室向非巴西人收取 222 雷亚尔（30 英镑）的入场费，有效期为 10 天。
大多数住宿都位于 Pousadas 或宾馆。岛上的生活和食物都很昂贵。
位于东北海岸的波尔图拥有三家潜水中心，殖民时期的葡萄牙小镇维拉多斯雷梅迪奥斯也拥有潜水商店，该镇拥有圣米格尔宫和雷梅迪奥斯圣母教堂等历史建筑。
雄伟的雷梅迪奥斯圣母堡垒坐落在俯瞰小镇的悬崖上，从这里可以欣赏到波尔图、Praia do Meio（中滩）和标志性的拇指形岩石 Pico de Meio 的美景，日落时分这里更是一处美景。
这些岛屿受到东西向南赤道洋流和东南信风的影响。北海岸的“内海”在四月至十一月之间平静无波，但在一年中的其他时间，东北信风占据主导地位。
南海岸的“外海”通常波涛汹涌，但能见度更清晰，因此潜水作业会根据一年中的时间来选择地点。
水温全年为 28°C，能见度为 25-40 米。诺罗尼亚岛拥有 25 个潜水点，被认为是巴西最好的潜水地点。
水下景观主要由黑色火山玄武岩组成，相当单调，有巨石、山脊，有时还有峡谷、穿堂水道和洞穴。水流在水道中流动的地方，海绵覆盖着色彩缤纷的岩石，通常是鲜红色。否则，绿藻和海葡萄床是常态。
潜水日
卡车在 望厦宾馆 早上 7.15:10，导游会介绍船只设施和潜水地点。有些导游会说英语或西班牙语，但巴西语才是主流。潜水地点距离酒店有 30 至 XNUMX 分钟路程。
我在 12 月逗留期间，大部分潜水活动都在诺罗尼亚岛北海岸东西点之间的内海进行。
位于东北端附近的科迪尔希拉斯是一座水下山脊，长满了藻类。这里经常能看到一小群蓝色和金色条纹的石首鱼（黄沙海棠). 巴西鹦嘴鱼（宽叶松螺) 雌性背部为绿色，腹部为红色，而成年雄性则呈浅蓝色，尾部有红色新月形。
灰色百慕大海鲢 (脊背蝽) 成群结队地移动，黑玛盖特也是如此（苏里南山孔雀) 体型高大，头部陡峭，全身呈银色，鳃后有一块黑色斑块。
我遇到了一只玳瑁（Eretmochelys imbricata）对潜水员毫不在意，还有一条蓝刺尾鱼（蓝刺尾鱼)，是目前已知的较稀有的刺尾鱼种类之一。
中岛位于拉塔岛和波尔图岛之间。那里的潜水目的主要是探索洞穴和在浅水中游泳，在潜水向导的带领下潜入潜出，而 All Angle 公司的水下摄影师则会在另一边等着你。晚上，潜水店会出售照片，每张 30 美元（约 4 英镑）。
洞穴里充满了铜扫帚（北天牛）、蓝色斑点、黄色腹部的小石斑鱼（黄花头盖菇）、法国神仙鱼（罗汉果) 和蓝刺尾鱼。回到水面上，黑色燕鸥和黄尾鹲正在快乐地飞翔。
位于岛屿西端的蓬塔达萨帕塔是红脚鲣鸟的筑巢地。萨帕塔洞穴是一座海底沙质拱门，为南部刺鳐提供了避难所（美洲大叶兰)，背上有胡椒色的尖刺。它们不受潜水员的干扰，保持着一种禅定的心态。
“有些海龟会迷失在洞穴的偏僻角落，最后变成骷髅……”胡里奥证实道，他很高兴地在骷髅旁边摆出笑容满面的姿势。良好的能见度有利于拍出好照片。外面的一个小墙上有三条潦草的鲀鱼（拟南芥) 和白斑橙色鲀 (大鹿角犀).
卡加拉斯位于诺罗尼亚岛东部，拉特岛以西，是蒙面鲣鸟的筑巢地。在 32 米深的潜水区，这里也是佛得角刺龙虾的栖息地（查尔斯龙虾)、黑杰克（灰鹬)、法国神仙鱼和显眼的巴西鹦嘴鱼。
在频道中
20 米深的 Buraco das Cabras 是摄影师拍摄的更多地点。一只游荡的护士鲨（毛茛）引起了一阵骚动，最终毫无畏惧地向我靠近。身上裹着沙子的大刺鳐看着潜水员经过。
一群巴西“youpie”潜水员在海龟后面和官方摄影师面前张开双臂，兴奋不已。我耐心地等待着，等待着接近在岩石间吃草的生物。
一条海洋鳞鲀（浅棕色斑潜蝇) 航行而过，百慕大海鲢在小云中爆发。在海峡内潜水结束时，在拉特岛和中岛之间，一个覆满红色海绵的古老葡萄牙锚吸引了我的眼球。在水流中漂流，我飞过一只可爱的孔雀比目鱼 (蝽) 覆盖着一块圆形的岩石。
位于东北端的卡布里托斯岛从外海清澈的海水开始流入海峡。该岛水浅，色彩缤纷，拥有许多蘑菇状岩石，岩石上覆盖着海绵。
黑杰克和一群医生鱼（刺尾鱼）、马眼杰克（黄鹬) 有叉状黄尾和黄带鲵鲣 (马丁鲻）完成了表演。第二个老主播，甚至更大，让我目瞪口呆。
Leo 和 Julio 将满足我最后一次潜水的愿望。在岛屿西端外，水下尖峰 Cabeço da Sapata 通常受到强烈海流和水流的影响，但我们只感受到了轻微的涌浪。
一只大号护士鲨像影子一样游过白色的沙滩。一小群马眼鲭鱼游过。狗鲷（芦苇) ，银色的，背部有条纹，像平静的齐柏林飞艇一样漂浮。
黄色雀鲷云（多线雀鲷) 随水流摇曳在尖峰上，而成群的黑色鳞鲀 (黑鲛）悬停在蓝色区域。
特林塔雷斯位于马尔德福拉 (Mar de Fora) 的南海岸中部，位于新兴岩石小岛之间。大海一如预期般波涛汹涌，但水下却一片宁静。白色的沙滩上雕刻着大片波纹，非常适合拍照。
我们乘船穿过一条水道，进入一个有南方黄貂鱼和黑杰克的峡谷。浮出水面时，我看到了一条礁鲨（char鱼) 雄伟地漫步在广阔的白色沙滩上。
这里的环境大气而光线充足，让人忘记费尔南多·迪诺罗尼亚岛在 1992 年至 1998 年间曾是大规模手工捕捞鲨鱼的地方。不幸的是，黑胆鲨、礁鲨、丝鲨、柠檬鲨、护士鲨、虎头鲨和锤头鲨都是捕捞目标。
陆地上的生活
海洋岛屿上的野生动物数量极其有限。诺罗尼亚岛上几乎没有哺乳动物，除了老鼠和 粘液，一种栗色的啮齿动物，早期定居者为了食物而引进的。
森林中主要发现的黑白色 Teju 蜥蜴是 1950 世纪 40 年代从巴西东北部引进的，用于照顾老鼠，身长约 XNUMX 厘米。它有粉红色的分叉舌头，像巨蜥一样，但由于它攻击当地的鸟类，所以它是岛上不受欢迎的捕食者。
20 年 1832 月 XNUMX 日，查尔斯·达尔文 (Charles Darwin) 登上诺罗尼亚岛（三年后），他惊叹于这里茂密的热带森林，其中有木兰花、开满娇嫩花朵的月桂树和硕果累累的树木。
诺罗尼亚岛成为流放地后，这些原始森林不复存在，到 19 世纪末，岛上森林几乎被完全砍伐，但 1988 年随着成为海洋国家公园，森林开始缓慢恢复。
保护项目由 ICMBio 管理。除了罗卡斯环礁的生物保护区外，还有塔玛尔项目，该项目旨在保护已知会造访该岛的五种海龟：绿海龟、玳瑁、红海龟、榄蠵龟和棱皮龟，尽管潜水员通常只能看到前两种。
另一个项目涉及飞旋海豚（长吻海龟)，这些海豚在西北部僻静的 Baia dos Golfinhos 有一处常住人口。游客们一大早就来这里观赏海豚在海湾嬉戏。
有许多步道可供选择，但有些步道需要提前预订，因为它们在特定时间由持证的 ICMBio公司 导游。大多数路线通往海滩或观景点，路程从 15 分钟到 XNUMX 小时不等。
一些旅行社还提供有交通工具的私人旅游，甚至提供浮潜或观赏海豚的游轮服务。
预算较低的独立旅行者可以乘坐免费的“Coletivo”巴士，该巴士沿着 BR-363 往返于东北部的波尔图和西南部的苏埃斯特之间，可到达所有小径的起点和异国情调的海滩。 费尔南多 - 迪诺罗尼亚 是一次真正的巴西体验，在这里外国人受到热烈欢迎，但肯定是个怪人！
在我逗留的最后，我经过一所房子，门上挂着一块彩色招牌，上面写着“哀悼你来到天堂” – “微笑吧，你就在天堂”。
PIERRE CONSTANT 运行 卡劳生活体验. Divernet 上作者的其他功能包括 潜入利富岛，探索化石环礁, 弗洛雷斯岛，通往科莫多岛的门户, 地狱之钟和其他尤卡坦洞穴特色, 瓦努阿图超越柯立芝 和 潜水之旅：穆桑达姆至马斯喀特