新地图显示鲸鱼与船只相撞的高风险区域

华盛顿大学的安娜·尼西表示，限制船只速度和改变航线可以减少鲸鱼受到的伤害

想象一下，你是一头蓝鲸，像往年春天一样在加州海岸上游动。你正在寻找 圣巴巴拉海峡，这一区域充满了鱼类、海藻森林、海草床和其他海底生物，而且 因船舶交通噪音而振动。突然，噪音变得更大。

你开始缓慢地、浅浅地潜水，但是 并不急于 ——毕竟，你们这个物种进化了数百万年，却没有这种神秘的声音，所以当你听到这种声音时，你怎么知道该怎么做呢？一分钟后，你被一艘集装箱船撞死了。

你的身体会慢慢沉入海底，在那里 滋养深海生物数十年 但是会 永远不会被看到 再次被人类所接受。事实上，你的死亡 不被注意；这艘船几乎没有感受到撞上地球上最大动物物种的影响。

与船只相撞对许多大型鲸鱼物种来说都是一个严重威胁。虽然这些事件很难研究，但科学家估计 每年有数千头鲸鱼被船只杀害在某些地区，鲸鱼因船只撞击而死亡的比例高达 超出可持续的范围 经过几十年的捕鲸活动。与船只的碰撞威胁着一些 极度濒危物种.

研究和经验表明 简单的措施可以减少这些碰撞 比如，改变航道以避开鲸鱼的重要区域，或降低船速。但要实施这些干预措施，科学家和政策制定者需要知道鲸鱼在哪里最危险。与游轮和集装箱船相撞是对濒危鲸鱼物种最严重的威胁之一。

目录 绘制鲸鱼面临的风险地图 大多数高风险地区没有受到保护 保护鲸鱼的好处

绘制鲸鱼面临的风险地图

在一项新发表的研究中 科学，我的同事们 全球船舶撞击风险地图 地球上最大的四种鲸鱼：蓝鲸、长须鲸、座头鲸和抹香鲸。我们发现，在每种鲸鱼的分布范围内，船只每年行驶的距离相当于往返月球距离的数千倍。

我们的地图显示，美国西海岸、地中海和印度洋北部等地区普遍存在船舶碰撞风险。这些区域已经 记录了大量的船舶撞击事件.

我们还发现许多其他地区的风险程度与美国类似，但研究和认识程度较低。这些地区包括南美洲和南非海岸线的几处区域，以及葡萄牙沿海亚速尔群岛周围的地区。

大多数高风险地区没有受到保护

世界各地的鲸鱼大多未受到船只碰撞的保护。我们确定了碰撞风险热点地区——全球预测风险排名前 1% 的区域，这些区域代表了每个物种最危险的地方。

我们发现，只有不到 7% 的碰撞风险热点地区采取了减少碰撞的措施，例如限制船速或要求船舶避开某些区域。北美西海岸和东海岸以及地中海地区除外，这些地区的船舶撞击管理水平较高。

即使有此类措施，它们也往往是自愿的。强制限速措施仅覆盖了 0.54% 的蓝鲸碰撞风险热点区域，0.27% 的座头鲸碰撞风险热点区域，而长须鲸和抹香鲸碰撞风险热点区域则全部被覆盖。

对于每个物种，我们发现船舶撞击风险在 专属经济区 专属经济区（EEZ）——距离海岸线 200 海里以内的区域，每个国家对海洋资源拥有专属管辖权——比公海更安全。这可以使在这些区域实施保护和管理措施变得更加容易。

在专属经济区内，各个国家可以采取自愿船舶措施，也可以通过 国际海事组织负责管理国际航运的国际组织。各国有很多机会保护本国水域内的鲸鱼。

然而，由于政治边界对鲸鱼来说毫无意义，最有效的方法是邻国协调努力，减少船舶撞击风险 穿越鲸鱼迁徙路线。下面的视频展示了鲸鱼对海洋空间的利用情况，从蓝色（利用率较低的区域）到白色（利用率较高的区域），上面叠加了全球船舶交通情况，并按船速着色。

我们还发现，现有 海洋保护区 （MPA）——各国采取各种措施保护和管理海洋生物的区域。

大多数海洋保护区的设立都是为了保护海洋生物免遭捕捞，但很少对航运施加任何限制或规定。当海洋保护区的船舶撞击风险较高时，政府可以将此类措施添加到保护区的任务中。

保护鲸鱼的好处

保护鲸鱼免受船只撞击也会使其他物种受益。船只可能会撞击 许多海洋物种，包括海豹、海龟、鲨鱼、鱼、企鹅和海豚。

海运是 水下噪音，这是一个 对海洋生物的重大威胁水下噪音会干扰许多物种的进食、交流并造成压力。船只 运行更安静 在较低速度下，减速措施可以减少噪音污染和碰撞风险。

人类也可以从减速和改变航线中受益。当船只行驶速度变慢时，它们的燃油效率会提高，从而减少 温室气体排放. 海运业目前产生的碳排放 与航空业相当.

船舶减速也能减少 有害空气污染物 威胁沿海地区人类健康，并估计会导致 数十万人过早死亡 每年。

例如，2023 年，与 加州自愿减速 减少了45,000吨温室气体排放和1,250吨氮氧化物，并将鲸鱼面临的风险降低了一半以上。

改变船舶航线可以让当地渔民在水域中更安全。例如，在斯里兰卡，繁忙的船舶交通沿着海岸行驶，与当地渔民以及觅食的蓝鲸重叠。与货船的碰撞已经 杀死了数名渔民 近年来。

对此，一些航运公司 主动变换车道 远离海岸，以减少与人类和鲸鱼相撞的风险。

在我们这个互联互通的世界里，90% 的消费品 乘船旅行 在进入市场之前，富裕国家的消费者在日常生活中购买的大多数物品都曾跨越海洋运输过。

我们的研究表明，船舶撞击风险普遍存在——但我们认为，保护鲸鱼免受这些碰撞是一个可以解决的问题。通过保护鲸鱼，人类也可以保护自己。

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