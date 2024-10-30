海上诱惑号发生了什么？

埃及船宿 海导 进水并沉没 10 月下旬，在苏丹边境附近的厄尔巴礁。约翰·班廷解释了为什么在红海使用木船时要特别小心

潜水员和经验丰富的远洋水手会让你相信红海是两个完全不同的地方。

印度洋与苏伊士湾及苏伊士运河之间的主要海上通道位于阿拉伯半岛与北非沙漠之间。阿拉伯空旷地带天气炎热，气温随之上升。

非洲红海一侧的空气由此吸入，形成强风，通常风力在 8 级左右，海水短暂，令人不适。只有在一年中最热的时候，两大洲的沙漠才会达到平衡，因此海水会在几周内保持平静。

另一方面，在埃及珊瑚礁周围潜水的人可以享受平静的海水，因为那里处于西边陆地的背风处。而从沙特一侧的吉达出发的人则不然，因为那里受着陆上风的侵袭。

预计到达时间：永不

1990 世纪 XNUMX 年代初，我曾驾驶一艘船沿着红海向南航行。当时正值夏季，我们希望天气平静。然而，从苏丹港向北航行时，天气并不好。

我们的船体很细长，已有 60 年历史，但采用坚固的德国钢材制成，专为北欧不太适宜航行的海域而设计，因此我们继续前行。

虽然我们的巡航速度为 8 节，但有时新安装的 GPS 显示“预计到达时间：永不”，因为我们没有取得任何进展。

多年后，我又乘埃及游艇进行了同样的旅行 皇家皇帝。这是一艘钢壳船，被迫用作潜水船宿。从苏丹港向北航行的旅程非常艰难，我们需要在礁石后面避难一段时间，而船员们则从甲板下的船舱里舀出水。

舱底泵无法应付猛烈的冲击。船头不断撞击海浪的冲击力甚至导致一些空调机组从船舱的墙壁上掉下来。

因此，你可以顺着大海向南行驶，但回来的路只有一条。

数字安全

埃及潜水业兴起后，几艘埃及建造的潜水船便满怀希望地前往兄弟群岛近海探险。返回北方的航程十分艰辛，经常发生人员伤亡。

埃及当局随后下令，这些船只必须护送，以便它们能够共同救援旅途中发生故障的任何船只。

埃及人制造的船看上去很漂亮，但他们是用木材制成的。如果撞上礁石，船体通常会受到致命的伤害，但如果它们停留在埃及海岸背风处礁石周围的平静水域，应该不会有事。

如果将一艘船驶入远洋水手们最熟悉的主要航道并向北冲入海中，通常会导致结构损坏，甚至可能导致船只沉没。

那些并非为近海使用而设计或准备的木质船体船只如果试图航行，则会因操作人员的无知或傲慢而遭受损失。

我们知道只有一艘埃及船宿船是按照 SOLAS 规定建造和运营的，适合从 Elba Reef 返航。它不是 m/y 海导. 这是一艘钢壳 皇家进化.

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