2025 年初加入 Scuba Scene 可节省 £££

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潜水场景

雄伟壮观 全明星潜水场景 无疑是目前在埃及红海运营的最佳船宿游轮之一，它将一流的远洋航行船只、船员的优质服务、四位厨师烹制的美味佳肴，以及由 Elke Bojanowski 和 Ahmed Fadel 领导的潜水团队完美地融为一体。

现在，All Star Liveaboards 推出了一些令人惊叹的早期季前优惠，让您亲身体验钢壳 48.5 米长的潜水场景，35 年 2025 月和 XNUMX 月的旅行可享受高达 XNUMX% 的折扣。对于如此出色的船来说，这个价格真是令人难以置信。

潜水场景
空调沙龙非常宽敞，有一个巨大的屏幕，可以进行简报和演示

享受 35% 超值折扣的行程包括：

3月10日至1,187日 – 北部 – XNUMX美元

10月17日至1,232日——North & Brothers——XNUMX美元

17 月 24 日至 1,232 日 – North & Brothers（科技周） – XNUMX 美元

24月31日至1,232日——North & Brothers——XNUMX美元

31月7日至1,187月XNUMX日 – 北部 – XNUMX美元

7 月 14 日至 1,187 日 – 北部和蒂朗 – XNUMX 美元

14月21日至1,187日 – 北部 – XNUMX美元

潜水场景
是的，Scuba Scene 有一个游泳池……好吧，所以你不会在里面游来游去，但在潜水结束后，你没有什么比在这里喝一杯清凉的饮料更舒服的了……

加入全明星潜水现场，体验终极红海

2025 年 XNUMX 月，All Star Scuba Scene 号船上举行为期两周的史诗级船宿探险之旅，目前还剩下少量名额，该旅程涵盖了埃及所有最佳潜水区。

这是全明星团队专门为《潜水员》编辑总监马克·埃文斯 (Mark Evans) 设计的非常独特的行程，现在您有机会加入这次冒险。从加利卜港出发，我们将前往阿布达巴布和马萨阿拉姆、洛基岛、扎巴加德、弗里浅滩、代达洛斯、埃尔芬斯通、布拉泽斯、萨法加、拉斯穆罕默德、蒂朗礁、Thistlegorm、罗莎莉莫勒、阿布努哈斯和乌姆加马尔，最后返回赫尔格达。

潜水场景
所有客舱均位于主甲板或上方的泳池甲板上，宽敞且设备齐全

马克给它起了个绰号叫“终极红海”，因为它会游历所有主要景点。这肯定会是一次非凡的旅行——既然你可以在一个超长的两个星期内游遍所有景点，为什么还要选择北部、南部或近海海洋公园呢？

此次旅行从 14 年 28 月 2025 日至 4,200 日进行，因此 Ras Mohammed 将处于繁殖季节（这是 Mark 最喜欢潜入这个绝佳地点的时间）。每人价格为 3,300 美元（约合 XNUMX 英镑）。

要了解有关早期折扣旅行或 7 月两周史诗之旅的更多信息（仅剩几间舱室，售完即止），请联系 All Star Liveaboards： 邮箱：info@allstarliveaboards.com

潜水场景
船上的食物是一流的
最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
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01:20 潜水网
02:20 穿线凸轮带
04:15 船首缆绳
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08:19 滑动领先
10:16 背部拉链
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14:26 湿脖子

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