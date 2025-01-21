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瓦卡托比之旅

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瓦卡托比潜水地点土耳其海滩
瓦卡托比潜水地点土耳其海滩

前往瓦卡托比的游客常常对度假村私人海洋保护区内的珊瑚礁原始状态和种类繁多的海洋生物赞不绝口。

瓦卡托比屋礁悬崖边上美丽的硬珊瑚和软珊瑚花束。
瓦卡托比屋礁悬崖边上美丽的硬珊瑚和软珊瑚花束。

对于一些热衷潜水和浮潜的游客来说，瓦卡托比的水下体验不仅质量上乘，数量也十分可观。他们了解到，只要规划得当，就可以在度假村安全舒适地在水里和水下度过大半天。

一条长鼻鹰鱼漂亮地栖息在软珊瑚中。
一条长鼻鹰鱼漂亮地栖息在软珊瑚中。

正如客人保罗·莫利肯所描述的那样，“我在瓦卡托比度过的美妙一天的日程安排是：起床，在海草中浮潜，吃早餐，乘上潜水船，在水面休息期间在船上吃零食，再次潜水，吃午餐，在 屋礁，让第三艘船潜水，吃晚饭，天黑后在码头浮潜，睡觉。”

虽然保罗的水下计划对某些人来说似乎过于雄心勃勃，但它凸显了瓦卡托比独特的水下地形和度假村服务相结合所带来的潜水和浮潜可能性。具体来说，它涉及适合多层剖面的潜水地点、适合延长水下时间的计划以及可进一步扩大水下机会的环岛礁的完全访问权限。 

在瓦卡托比私人海洋保护区内的许多潜水点，珊瑚礁的形成始于距离水面几英尺的地方，然后沿着陡坡或墙壁迅速下降到深处。
在瓦卡托比私人海洋保护区内的许多潜水点，珊瑚礁的形成始于距离水面几英尺的地方，然后沿着陡坡或墙壁迅速下降到深处。

在瓦卡托比私人海洋保护区内的许多潜水点，珊瑚礁的形成始于距离水面几英尺的地方，然后沿着陡坡或墙壁迅速下降到深处。通过利用这种地形形成的多层剖面，可以大大延长水下时间，而无需分阶段减压。这些充足的水下时间也得益于度假村的船潜时间表，这为客人提供了充足的时间，让他们可以在午餐前享受两次悠闲的潜水，并在下午进行一次潜水。 

保罗说，要想在瓦卡托比岛享受更长、更愉快的潜水体验，关键是将大部分潜水时间保持在中等深度。“有些潜水员想潜到 100 英尺深，”他说，“但事实上，那里的色彩不那么鲜艳，最重要的是，潜水时间要短得多。如果在 20 英尺以上的深度有精彩的活动，潜水时间可以达到 30 分钟，那么就没有必要潜到很深的地方，最后只能潜水 70 到 70 分钟。”

在瓦卡托比私人海洋保护区内的许多潜水点，珊瑚礁的形成始于距离水面几英尺的地方，然后沿着陡坡或墙壁迅速下降到深处。
在瓦卡托比私人海洋保护区内的许多潜水点，珊瑚礁的形成始于距离水面几英尺的地方，然后沿着陡坡或墙壁迅速下降到深处。

“瓦卡托比岛得到了很多客人的称赞，”保罗说，“但度假体验中似乎有一个方面被低估了，那就是一天内进行三次 70 分钟的潜水是多么美妙。这种体验非常悠闲和愉快，你不必担心耗尽空气或减压。”

保罗的最长水上时间策略的第二个要素就在度假村前面，即 House Reef。“如果您选择瓦卡托比潜水套餐，您还可以无限次使用令人难以置信的两个足球场长度的 House Reef，”他说，该礁石一直被评为世界上最好的礁石之一。“它肯定比我在蓝碧岛或加勒比海见过的任何其他礁石都更健康、更丰富多彩、鱼类更多、更令人惊叹。”

除了作为瓦卡托比潜水船队的登船点外，度假村的码头也是潜水屋礁的一个重要入口，该礁双向延伸数百英尺。
除了作为瓦卡托比潜水船队的登船点外，度假村的码头也是潜水屋礁的一个重要入口，该礁双向延伸数百英尺。

“你和你的伙伴可以无限次潜入瓦卡托比美丽的珊瑚礁 一台 保罗说：“这真是太棒了。即使你不潜水，在 House Reef 浮潜也绝不会令人失望。你可以直接从岸边开始，也可以随时从码头潜入。度假村还有出租船，每天都有。只需跳进去，短暂航行到你最喜欢的珊瑚礁部分，然后悠闲地漂回来。”

在软珊瑚枝间寻找软珊瑚糖蟹的最佳时间是太阳下山之后，在瓦卡托比夜间潜水时，您还可以发现许多令人难忘的事物。
在软珊瑚枝间寻找软珊瑚糖蟹的最佳时间是太阳下山之后，在瓦卡托比夜间潜水时，您还可以发现许多令人难忘的事物。

保罗说，他还喜欢在瓦卡托比的长码头附近进行夜间浮潜。“在我夜间浮潜的旅途中，我看到了许多个人的第一次，包括交配 章鱼、一条鳗鱼幼虫和数百个火体。”

“自从 2015 年瓦卡托比第一次吸引我以来，我已经去过那里很多次了，我可以证明这个度假村有很多令人惊叹的地方：美食、奢华、友好等等，”保罗说。“这些只是我 XNUMX 月要回去并且迫不及待要去那里的部分原因！”

有关瓦卡托比潜水度假村的更多信息，请访问 wakatobi.com

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