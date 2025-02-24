乘坐瓦卡托比的潜水游艇 Pelagian 前往 Mandarinfish 码头潜水

日落即将来临，我们正准备在印度尼西亚东南苏拉威西岛布顿岛东南海岸的 Pasar Wajo 湾的 Magic Pier 进行黄昏潜水。 瓦卡托比的潜水游艇 Pelagian，码头因一种非常特别的鱼而闻名——鸳鸯鱼！

如果你还没有见过鳜鱼（Synchiropus splendidus），那么你一定错过了。鳜鱼是龙鱼科的一员，它的颜色鲜艳夺目，主要为橙色的身体上有鲜绿色的漩涡，边缘为深蓝色，头部周围有黄色点缀。

虽然在热带西太平洋和印度太平洋，鳜鱼并不稀有，但能找到它们并能稳定地生活一段时间的却很少。如果你的目标是捕捉它们在性爱过程中的照片，那么这种情况就尤其明显了。

在菲律宾普埃尔塔加莱拉的一次旅行中，我被带到了一个“鳜鱼热点”。不幸的是，这个地方也是每个潜水活动都知道的地方。由于潜水人数众多，这次经历对我来说既没有收获也没有乐趣，这也把这个地方变成了一个巨大的颗粒雪球。

相比之下，佩拉吉安为期一周的行程中段包括在布顿的 Pasar Wajo 湾停留两天。该地区远离其他船上潜水船的常规路线，也远离潜水胜地。这里的主要活动是淤泥潜水，可以观赏到各种在珊瑚礁栖息地通常找不到的海洋生物。标志性景点是栖息在魔法码头底部周围的大量鳜鱼。

潜水在日落前 15 分钟开始，以便潜水员能够在码头下方大瓦砾堆中途的底部正确定位。

我已经潜水两次了，但我仍然惊讶于这个地方有这么多色彩艳丽的鱼，它们大约有我拇指的一半大小。

魔幻码头鳜鱼视频： https://youtu.be/JRdHeTgruao

除了这次潜水中发现的七只左右的企鹅外，还有更多的企鹅从我左右两侧的众多裂缝中浮出水面。大多数都是雌性企鹅，它们在四处游荡，等待着求婚者的到来——或者说，在这种情况下，求婚者很快就出现了。

唯一真正能辨别鳜鱼性别的方法是看它的大小，因为成年雄鱼通常比雌鱼大。在大多数鱼类识别书中，雌鱼的平均体长为 1-1/2 英寸，雄鱼只稍大一点。令我惊讶的是，Magic Pier 的许多雄鱼……嗯，都高于平均水平，而且看起来体长接近 3 英寸，这让我想知道这些家伙吃的是什么。

炫耀自己的本领

雄鱼会毫不掩饰地自信地以小幅度的摆动和像蜂鸟一样的胸鳍来表示它们的到来。同时，它们会以求爱的方式紧紧地围着雌鱼，以此来“吸引注意力”。

通常，在求偶的这个阶段，舞蹈可能涉及多达三条鱼——一条雄鱼和两条雌鱼。但随着群体中更愿意交配的个体接管，一对对鱼将开始在珊瑚上方两到三英尺处盘旋上升。这种动作的目的是因为鳜鱼是广播产卵者；卵子和精子同时释放到水柱中，被水流带走。为了实现最佳受精，雌鱼必须在雄鱼爬升到最高点时尽可能靠近雄鱼的腹鳍，然后在那里产卵。

我的相机配备有造型灯，并设置为红灯模式，因此我能够轻松跟踪这对双人飞翔的轨迹，而不会在拍摄时丢失它们。在你认为它们会继续上升的那一刻，这对双人飞翔会突然断开联系并迅速下降回到起始位置。

我发表了一篇关于拍摄这些美丽鱼类的短文，你可以通过 点击 服务

我低头望去，以为这场表演已经结束，却惊讶地发现另一只雄性鱼又开始对下一个可交配的宝贝施展招数。与此同时，两只大雄性鱼在谁该留下谁该离开的问题上发生了分歧。它们竖起背鳍，互相打量着对方，想看看谁更厉害，考虑到它们过于艳丽的颜色，我觉得这很有趣。我以为它们会看到毛皮飞起来，而不是鳍飞起来，但它们的对峙行为突然以平局结束。

在 35 到 40 分钟的时间里，码头下方的岩石堤坝内的整个区域看起来就像是一群摇摆不定的鳜鱼单身俱乐部，多达 3 到 4 条不同的雄鱼与多达 6 条不同的雌鱼成功交配。说起来，有些人真是好运连连。

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