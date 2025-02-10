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清淡晚餐：新设备增强珊瑚饮食

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合著者 Ann Marie Hulver 和 Shannon Dixon 与 UZELA（俄亥俄州立大学）
合著者 Ann Marie Hulver 和 Shannon Dixon 与 UZELA（俄亥俄州立大学）

俄亥俄州立大学的科学家开发出一种装置，利用光来吸引浮游动物并增加它们的摄食量，从而保护珊瑚礁。 

水下浮游动物增强灯阵列 (UZELA) 是一种可编程照明系统，仅靠一块电池即可运行六个月。据开发该装置的研究小组报告，如果在夜幕降临后运行不超过一小时，它可以优化珊瑚的进食时间。 

有限的运行时间不仅经济，而且谨慎，因为人工照明可能会扰乱其他海洋生物的行为。然而，该研究强调，UZELA 似乎不会危害环境，也不会干扰周边地区其他浮游动物的流动。 

安德里亚·格罗托利 (Andrea Grottoli) 负责 UZELA 实验（俄亥俄州立大学）
Andrea Grottoli 负责 UZELA 实验（俄亥俄州立大学）

科学家在六个月的时间里对两种夏威夷本土珊瑚进行了该工具的测试，发现它可以“大大提高”浮游动物的密度，提高健康珊瑚和白化珊瑚的摄食率。 

结果，珊瑚变得更强壮，在面对诸如热应力或海洋酸化等威胁时显然更有弹性。 

“你可以想象一下浮游动物漂浮在珊瑚上方，UZELA 并不是自然分散的，而是将它们拉下来——但它并没有从旁边的珊瑚中带走，”这项研究的主要作者、地球科学教授安德里亚·格罗托利 (Andrea Grottoli) 解释道。 

“我们发现，如果将珊瑚放在靠近光源的地方，它们就会从集中的浮游动物中受益，进食率会增加 10 到 50 倍。”

UZELA 夜间亮灯，无灯控制（OSU）
UZELA 夜间照明，与无照明控制装置并排（OSU）

这相当于仅靠浮游动物就能满足的代谢需求量增加了 18-68%，有助于补充珊瑚的大部分食物并提高其存活率。据说 UZELA 可以广泛适应不同的海洋环境，一旦放置在合适的位置，潜水员就可以轻松对其进行维护。

俄亥俄州团队手工打造了他们目前的 UZELA，但现在正与一家工程公司合作，以便在未来三年内（甚至更短）使该设备能够轻松投入生产。

安德里亚·格罗托利 (Andrea Grottoli)：“把它想象成创可贴”（俄亥俄州立大学）
Andrea Grottoli：“把 UZELA 想象成创可贴 (OSU)

按照地球目前的变暖速度，珊瑚礁及其所维持的生态系统可能早在 2050 年就遭到破坏。格罗托利谈到 UZELA 时说：“可以把它想象成几十年的创可贴。有时它可以在某些地方保护一些珊瑚。” 

“该项目的真正目的是为珊瑚修复注入新技术和新活力。它可以战略性地部署在高价值的珊瑚礁上，或者已经投入大量资金的项目上。”

“我们减缓气候变化的速度还不够快，不足以拯救珊瑚礁，而且 UZELA 也无法立即拯救珊瑚礁，但它是一个令人兴奋的解决方案，可以为我们努力实现更可持续的环境赢得时间。”

这款 俄亥俄州立大学（Ohio State University）由夏威夷大学基金会、美国国家科学基金会和国防高级研究计划局资助的一项研究刚刚发表在《 湖沼学与海洋学：方法

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1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
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21 月 23 日至 XNUMX 日：马来西亚潜水度假旅游 (DRT) 展会
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15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋节 / OZTek 澳大利亚
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