瓦卡托比潜水点 #3，动物园

动物园是每个人都可以享受的地方。所以它非常适合瓦卡托比最受欢迎的潜水地点之一。动物园适合每个人。它距离度假村很近。乘船时间很短，海洋状况通常很平静。多样化的深度范围使这个地方成为潜水员和浮潜者的理想选择，包括新手潜水员和想要与年轻人分享水下奇观的家庭。

这个地方的特别之处在于其丰富的硬珊瑚和丰富的微距生物，这些必定会让动物猎人和水下摄影师忙个不停。

动物园坐落在一个小海湾中。水下的珊瑚礁呈圆形剧场状，斜坡环绕着中央山谷，山谷始于 3 至 10 英尺（1 至 3 米）范围内的浅高原，一直向下倾斜至 100 英尺/30 米以上。靠近海岸，浮潜者可以探索鹿角珊瑚、滨珊瑚科的众多硬珊瑚和莴苣珊瑚的树林。这一区域通常生活着各种色彩斑斓的珊瑚鱼以及许多喜欢在珊瑚之间的沙地中生活的底栖生物。

动物园浅水区的一对 Broadclub 乌贼

在动物园的浅水区，一定要留意阔臂乌贼，因为那里几乎总有几只。这里也是寻找独特生物的理想场所，比如长着外星人般旋转眼睛的螳螂虾。

当你进入中部深度时，斜坡会变得更陡，珊瑚密度也会增加。礁线过渡到一系列起伏的斜坡，这里成群结队的大量顶层礁鱼与更奇特的个体鱼种（如躄鱼、幽灵海龙和叶蝎鱼）融为一体。

除了充足的珊瑚覆盖外，动物园的中层深处还拥有大量的海葵， 照片-准备好小丑鱼配对。另一个深受微距爱好者喜爱的珊瑚是蘑菇珊瑚，通常栖息着同名的蘑菇珊瑚海龙。这种小白海龙有一个三角形的头，让它看起来像一条小水下蟒蛇。

沿着礁石倾斜的悬崖往下走，50 至 80 英尺（15 至 25 米）深处开始出现大型桶状海绵。这些大型海绵为好奇的潜水员提供了寻找躲藏在桶内的小宝藏的机会。

海绵中比较容易找到的一种生物是粉色多毛的蹲龙虾，也被称为仙女蟹。这种娇小的生物严格来说既不是螃蟹也不是龙虾，但却是微距摄影师最喜欢的拍摄对象。它近乎半透明的身体散发着珍珠般的光泽和强烈的粉紫色调，而一层精致的白色毛​​发让人想起了仙女般的外表。



动物园的地形多样，深度范围广，为长时间多层潜水提供了理想环境，大多数潜水员都可以轻松地完成 70 分钟的潜水，而不会遇到减压问题，也不会感到无聊，因为有趣的主题从不缺乏。而且，表演不会在太阳下山时结束。

动物园是瓦卡托比最受欢迎的夜间潜水地点之一。日落时分，潜水表演开始，白天潜水员们在前往夜间避难所之前，会进行最后一次忙碌的活动。然后，随着黄昏转为黑暗，夜间的猎人和食腐动物从白天的巢穴中出来。乌贼和短尾鱿鱼在珊瑚礁中徘徊，而双斑狮子鱼则在水中游动寻找晚餐。 章鱼 潜入开阔水域，甲壳类动物利用黑暗的掩护在海床上搜寻，而色彩鲜艳的扁虫和裸鳃类动物则在海底缓慢穿行。动物园也是瓦卡托比标志性荧光潜水的首选地点，这种潜水以全新的视角展示珊瑚礁，让珊瑚和海洋生物在幽灵般的荧光下展现出来。

Wakatobi

瓦卡托比潜水度假村 位于印度尼西亚东南苏拉威西岛，位于珊瑚三角区的中心。这座田园诗般的岛屿天堂以其壮丽且受到高度保护的珊瑚礁而闻名——从其著名的房礁到私人海洋保护区内 40 多个其他景点，可通过 度假村的私人宾客航班.

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