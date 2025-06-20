《大白鲨》引发了钓鱼热潮：自 1975 年放生以来，鲨鱼的状况如何？

南安普顿大学的戴维·西姆斯 (DAVID SIMS) 受这部电影的启发，成为了一名鲨鱼科学家，但是，在电影上映 50 年后的今天，将鲨鱼描绘成连环杀手的这种做法，总体效果如何呢？

史蒂文·斯皮尔伯格的 《大白鲨》 该片于 20 年 1975 月 XNUMX 日在北美上映，并立即触及了人类对被巨大而精明的捕食者追捕的原始恐惧。

影片以新英格兰海岸外的一个虚构岛屿为背景，描述了船上的三个男人与一条巨大的大白鲨之间的一场史诗般的战斗。 《大白鲨》 非常受欢迎，上映 100 天便创下 59 亿美元票房纪录。

当时我还年轻，对鲨鱼已经很着迷，看完电影后，我渴望进一步了解它们的行为和生态环境。但电影对人们的影响方式各不相同，这部电影也催生了社会科学家所说的 “对 《大白鲨》 影响”.

有人认为，由于电影将鲨鱼描绘成痴迷于攻击人类的无情杀手，因此鲨鱼被广泛妖魔化。

导演斯皮尔伯格巧妙地利用了鲨鱼的短暂一瞥 结束 划破水面，伴随着电影阴森而令人难忘的音乐，进一步增强了这种感觉。这就是 《大白鲨》 影响了我们。但50年过去了，鲨鱼种群状况如何？

目录 目录 公众认知 复苏的迹象 揭秘大白鲨

公众认知

以上皆是 斯皮尔伯格 和 彼得·本奇利, 《大白鲨》 作者兼编剧对该片对公众对鲨鱼的看法的影响表示遗憾。

事实上，本奇利成为了一名鲨鱼保护的倡导者，他喜欢与科学家一起工作（我被邀请参加他的广播节目，讨论我的 研究 卫星跟踪姥鲨）。

在电影上映后的几年里，越来越多的鲨鱼——包括电影里的大白鲨—— 据说 在鲨鱼捕捞比赛中被杀 人气上升.

鲨鱼生长缓慢，需要很长时间才能达到性成熟，而且后代数量相对较少。这使得许多物种容易受到过度捕捞的影响。

这种程度的捕捞会导致鲨鱼数量过快地从种群中消失，以至于剩余的鲨鱼无法快速取代它们，从而导致种群数量下降。如果初始种群规模已经很小，例如像大白鲨这样的顶级捕食者，那么记录到的下降幅度可能会相对较大。

几个 数据源包括钓竿和延绳钓在内的各种捕鱼方式表明，在 1970 世纪 1980 年代和 XNUMX 年代，电影拍摄地美国东海岸的白鲨数量显著下降。 《大白鲨》 有实际效果吗？

瓜达卢佩的大白鲨（Pterantula）

事实上，鲨鱼数量的快速下降并不局限于美国水域。 沐浴防护网中的捕获物 澳大利亚东南海岸在1970世纪1950年代中期也记录到了类似的大幅下降。而这一数据表明，白鲨种群数量从20世纪XNUMX年代中期就开始下降，比XNUMX年前 《大白鲨》.

商业过度捕捞等其他因素显然也起了作用。这部电影的影响可能加剧了白鲨数量的下降，而 已经发生.

复苏的迹象

在全球范围内，白鲨 被评估为脆弱 受到自然保护人士的关注，其种群数量呈下降趋势。幸运的是，目前已经出现了复苏的迹象。

1990 世纪 XNUMX 年代，美国、南非和澳大利亚等国家在白鲨数量曾丰富的地区实施了针对白鲨的保护措施，几年后，全球范围内的保护措施也开始出台。

自 1990 世纪 XNUMX 年代以来 丰度明显增加 美国东海岸的海域（由于种群数量如此之少，数据如此稀少，短期增长可能不会成为持久趋势）。令人欣喜的是，在经历了数十年的过度开发之后，诸如1997年禁止捕捞等措施正在产生积极的影响。

但该物种仍然容易受到意外捕获的影响，因此必须维持和执行保护措施以维持恢复。

- 《大白鲨》 影片的影响并不仅限于大白鲨。在电影上映后愈发普遍的鲨鱼捕捞比赛中，许多其他大型鲨鱼也被捕获并猎杀。不幸的是，这种杀戮至今仍在美国剩余的比赛中继续进行。

但在过去几十年里，全球范围内，特别是在远离海岸的公海，大型鲨鱼数量下降的主要原因是 工业规模商业渔业 瞄准鲨鱼 鳍 和肉。

据估计，到 2024 年，渔船捕捞的鱼类约有 每年100亿条鲨鱼 ——这一数字在过去十年中有所上升。目前近三分之一的鲨鱼物种面临 灭绝.

远洋白鳍鲨——主要受害者（Johan Lantz）

它是 在2021估计 由于公海（国家管辖范围以外的区域）的捕捞压力急剧增加，自 71 年以来，全球在公海上游弋的鲨鱼和鳐鱼种类（如远洋白鳍鲨或短鳍鲭鲨）的数量平均下降了 1970%。

我自己的 研究 与 150 多名鲨鱼科学家合作分析鲨鱼卫星轨迹 显示 这些鲨鱼平均每月使用的空间中有 24% 属于表面延绳钓渔业的足迹。

其中包括能够部署长达100公里的渔线、携带1,000个带饵鱼钩、最长可达24小时的渔船。我们发现，对于蓝鲨等具有商业价值的物种来说，重叠率甚至更高，约为75%。

更多鲨鱼死亡 根据最近的研究，这些重叠热点地区的气候状况比邻近地区更糟糕。

延绳钓重叠区域受害者——蓝鲨

揭秘大白鲨

在现有的管理措施下，这些物种有恢复的迹象吗？对于许多远洋鲨鱼来说，答案仍然是否定的。

目前，公海上的现有措施（如果有的话）不足以保护鱼类种群。 几乎没有或根本没有保护 鲨鱼活动热点地区。其中一些措施，例如 禁止割取鲨鱼鳍，已被证明是 无效.

我的同事和我 发现 国际保护物种的捕捞量有时比官方报告的要高出90倍。因此，重建全球鲨鱼种群仍有很长的路要走。

《大白鲨》 助长了鲨鱼的负面形象，而这种形象毫无现实依据。相反，鲨鱼的行为似乎 一样复杂 在某些情况下，就像鸟类和哺乳动物一样。

追踪鲨鱼发现它们可以 迁徙数千公里 在特定的偏远栖息地觅食，然后返回几个月前离开的地方。

有些人喜欢和 熟悉的人，甚至鲨鱼也形成 持久社交网络. 巨型姥鲨参加 类似快速约会的行为 当它们在夏末形成求偶游泳圈时。

连环杀手的形象可能使得人们更难同情鲨鱼的困境。 《大白鲨》 当时人们对鲨鱼的了解还很少，所以小说填补了这一空白。

但现在有更多的鲨鱼科学家，这要归功于 《大白鲨》揭开这些生物的神秘面纱是它们潜在恢复的第一步。

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戴维·西姆斯 是 南安普敦大学. 本文转载自 谈话 根据知识共享许可。阅读 原创文章.

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