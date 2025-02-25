内部人士对伯拉纠主义的见解

“Pelagian 是真正的五星级船宿体验“……”七星级潜水体验“……”我们经历过的最棒的团队” 这些只是宾客授予的数百个荣誉中的一小部分 Wakatobi的潜水游艇 伯拉纠派.

Pelagian 的巡航总监 Ramon Crivilles 和 Judith Terol Oto。

那么，这艘高档船宿为何能获得如此一致的赞誉？为了回答这个问题，我们采访了这艘游艇的巡航总监 Ramon Crivilles 和 Judith Terol Oto，他们分享了基于八年来接待客人的经验的见解 伯拉纠派 游轮 穿过瓦卡托比群岛。

个人风格

佩拉杰号游轮最受赞誉的地方是船员的热情好客和高水平的个性化服务，因为每艘游轮最多接待 12 名乘客，由 XNUMX 名船员提供服务。“从乘务员到接驳船司机和潜水体验经理 (DEM)，每一位船员都与客人直接接触，”朱迪思说道。“他们完美地平衡了专业精神和友好态度，为我们的客人营造了宾至如归的体验设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

停泊的 Pelagian 潜水游艇（上）、主沙龙内部（左下）、厨房里工作的主管（右下）。

“作为 Pelagian 邮轮总监，我们最享受的就是与客人进行一对一的互动”拉蒙补充道。“这使我们能够集中精力满足请求并预测需求而无需询问，当然，我们也非常喜欢拥有一个允许我们每天潜水的管理职位设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

私密、专属、放松

Pelagian 主套房（上）、superlux sabin（左下）和标准舱（右下）。

隐私和专属性是客人选择 Pelagian 的两个主要原因。与包含 10 个或更多紧凑舱室的这种大小的船宿船不同，Pelagian 的五舱布局和有限的客人名单在船舱和游艇的其他区域创造了更多的私人空间。潜水时，专属性发挥了作用。“我们参观了一些地方，我们是该地区唯一一艘居住的游轮，”朱迪思解释道。“这意味着周围没有其他潜水员，珊瑚礁也不太受人类的影响。= 伯拉纠路线 展示各种水下环境，”拉蒙说。“我们结合了各种不同的潜水地形，因此客人不会感觉他们总是在同一个地方潜水。=

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典型的佩拉杰巡航将游览珊瑚坡、沙质泻湖、墙壁、尖峰、码头和淤泥潜水地点。“我们可以在泥泞的环境中发现许多度假村里不常见的独特生物”他说道。为了增强体验，船员们会在潜水前一天晚上进行一次淤泥潜水演示，一旦下水，DEM 就会寻找并与大家分享最好的海洋生物发现。

客人经常提到的 Pelagian 游轮的另一个亮点是轻松的氛围。多层级潜水时间可超过一小时，每天有三次预定潜水，外加夜间潜水，在水中的时间非常充足，即使是最热情的水下爱好者也能心满意足。但即使有这么多可用的水下时间，每天仍然有充足的时间放松身心，享受私人游艇体验。Ramon 指出，时间表允许第一次和第二次潜水之间相隔近两个小时，第二次和第三次潜水之间相隔两个半小时，第三次和夜间潜水之间相隔数小时。这种安排营造了轻松的氛围，同时也提高了安全性，因为有充足的水面间隔，可以进行更长时间的重复潜水。

餐饮魅力

朱迪思说，如果不提及餐饮，那么讨论佩拉吉安酒店的客人满意度就不完整。所有餐点均以单独餐盘的形式供应，午餐和晚餐菜单有三道菜。“总有一道开胃菜。午餐有沙拉——田园沙拉、藜麦沙拉、凯撒沙拉、番茄和博康奇尼沙拉配香醋、意大利面沙拉等等——晚餐以汤品开始——南瓜汤、青豆汤、牛尾汤、什锦蔬菜汤、芦笋汤等等. 主菜总是有三种选择——肉、鱼或虾，以及素食——你也可以建议其他菜肴，厨师很乐意为你准备设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

Pelagian 的厨师准备的牛排晚餐。

除了品尝各种国际风味和新鲜水果外，喜欢印尼美食的客人还可以品尝配有香料三巴酱的传统区域菜肴。此外，我们随时满足任何饮食限制或需求；客人只需提前告知我们即可。

最喜欢的潜水点

点击这些链接获取更多信息 乘坐瓦卡托比的潜水游艇在 Mandarinfish 码头潜水， 伯拉纠派 和 拍摄鳜鱼的技巧.

虽然客人通常将整个佩拉吉亚潜水体验描述为“非凡”，但一些地点经常被提及为特别受欢迎。其中包括布顿岛的受保护海湾。朱迪思肯定道。“你可以在魔法码头周围发现数百条鳜鱼，以及许多其他有趣的生物，如乌贼、章鱼、蝎子鱼、小黄箱鲀、不同种类的海鳗、彩绘躄鱼和环斑海龙。”附近的另一个热门景点是 Cheeky Beach，它是海蛞蝓、幽灵海龙、装饰蟹、蛇鳗和螳螂虾的主要狩猎场设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

卡朗卡波塔 (Karang Kapota) 泻湖的礁石顶部。

卡朗卡波塔 (Karang Kapota) 的泻湖是一处受欢迎的浅水潜水点，也是广角摄影师的最爱，巨大的珊瑚礁从白沙海床中升起。卡朗卡莱杜帕 (Karang Kaledupa) 的彩虹礁 (Rainbow Reef) 也同样适合拍照，它是由山脊连接的一系列海山。这些地貌形成了戏剧性的广角图像，而山脊顶部茂密的珊瑚覆盖着丰富的微距拍摄对象，例如侏儒海马和躄鱼。

潜水地点 Fish Market，瓦卡托比，印度尼西亚

橙色墙的垂直轮廓引人注目，上面布满了软珊瑚和海扇，顶部是原始的礁石顶部，上面长满了各种硬珊瑚。色彩斑斓的海扇和海绵也是霍加尖峰顶的主要特征，这些尖峰从 35 米深处升起。这些结构的顶部挤满了梭鱼、红牙鳞鲀、金字塔蝴蝶鱼和雀鲷。

全部可容纳

Ramon 表示，无论经验水平如何，潜水员都可以享受 Pelagian 潜水的乐趣，同时补充道，“他们越有经验，就越能享受潜水，也越能理解和重视珊瑚礁的质量“我们欢迎新潜水员，我们也理解他们可能需要一些额外的关注和帮助，才能充分利用在水中的时间。”我们会通过一名 DEM 提供额外的个人关注来弥补经验不足的问题，他们将帮助潜水员掌握浮力等技能，让他们在潜水时感到安全，并就海洋生物的行为、栖息地和珊瑚种类提供良好的简报和演示设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

Ramon 表示，每周的游轮行程都是根据最佳季节条件量身定制的，所有行程都根据天气状况、潮汐、水流和客人想要的潜水体验进行规划和调整。当船上有浮潜者时，行程也可以为旅行提供便利。““我们在佩拉吉安岛有三个 DEM，”拉蒙说，“所以我们可以同时照顾潜水员和浮潜者设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

赛季初期的优势

佩拉杰潜水游艇

拉蒙说，远洋游轮有时会提前售罄，但在某些预订窗口中，如果有更好的潜水条件，就有更大的机会买到票。”从三月到五月，海面通常平静，无风，能见度好，水温也温暖。这时我们也许可以去往其他月份不会去的地方潜水“这个时间段被称为雨季，但拉蒙说，这并不意味着每天 24 小时都会下雨。”大部分时候晚上都会下雨，所以这对潜水来说不是什么大问题设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

“我们总是根据天气预报来计划行程，”拉蒙说道。“我们有超过 100 个不同的潜水地点可供选择，因此我们总是可以在不受风浪影响的区域潜水设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

了解更多关于 Pelagian 的潜水知识 wakatobi.com/dive-yacht.

向宾客体验代表询问预订 Pelagian 游轮的事宜。

www.wakatobi.com 邮箱: info@wakatobi.com