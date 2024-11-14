水肺潜水员最大的在线资源
搜索
关闭此搜索框。

所罗门群岛发现世界最大珊瑚

在 Google 新闻上关注我们
订阅我们的每周通讯
一名潜水员在所罗门群岛世界上最大的珊瑚群旁游泳（Manu San Félix/国家地理原始海洋）
一名潜水员在所罗门群岛世界上最大的珊瑚群旁游泳（Manu San Félix/国家地理原始海洋）

所罗门群岛发现了一头巨型珊瑚，其体积是之前纪录的珊瑚的三倍，巨大到从太空中都可以看到，据信它已有约 300 年历史。 

国家地理原始海洋科学家小组乘坐科考船进行探险 氩气 发现了——或者说不可能错过——巨大的 鸡冠花 这座生物体长 34 米，宽 32 米，高 5.5 米，距海床 183 米，周长 XNUMX 米。

几个世纪以来，西南太平洋三姐妹群岛上的珊瑚一直在悄然增加重量。

世界上最大的珊瑚的鸟瞰图（Seve Spence / 国家地理原始海洋）
世界上最大的珊瑚的鸟瞰图（Seve Spence / 国家地理原始海洋）

研究团队将其描述为主要为棕色，带有亮黄色、蓝色和红色斑点，为多种幼年珊瑚鱼、螃蟹、虾和其他珊瑚礁无脊椎动物提供了宽敞的栖息地。

“正当我们认为地球上已经没有什么可探索的时候，我们发现了一片由近十亿个小珊瑚虫组成的巨大珊瑚，充满了生机和色彩，”国家地理驻地探险家、原始海洋项目创始人恩里克·萨拉说道。 

“这是一项重大的科学发现，就像发现了世界上最高的树一样，但也有理由感到恐慌。尽管地处偏远，但这种珊瑚无法免受全球变暖和其他人类威胁的影响。”  

一名潜水员正在测量珊瑚（Manu San Félix/国家地理原始海洋）
潜水员正在测量珊瑚（Manu San Félix/国家地理原始海洋）

珊瑚礁从水下 13 米处开始，一直延伸到 39 米的最大深度。当团队第一次发现这个结构时，他们以为这可能是一艘沉船，直到水下摄影师马努·圣菲利克斯 (Manu San Félix) 潜入水中进行近距离观察。

圣菲利克斯说：“这些简单的息肉的遗传密码是一本巨大的百科全书，它记载了如何在多种气候条件下生存，直到现在，它还在面对海洋变暖。”

该珊瑚大约有五个网球场那么大（Manu San Félix/国家地理原始海洋）
珊瑚覆盖的面积约为五个网球场的面积（Manu San Félix/国家地理原始海洋）

“像这样的大型成年珊瑚群落具有很高的繁殖潜力，对珊瑚礁生态系统的恢复贡献巨大，”所罗门群岛原始海洋考察队的珊瑚科学家埃里克·布朗 (Eric Brown) 说道。布朗曾识别并测量了之前在美国创下世界纪录的珊瑚。 萨摩亚

他说：“虽然附近的浅礁由于海水变暖而退化，但在稍深的水域中看到这么大一片健康的珊瑚绿洲，让人感到充满希望。”

测量珊瑚被证明是一项艰巨的任务（Manu San Félix/国家地理原始海洋）
测量珊瑚被证明是一项艰巨的任务（Manu San Félix/国家地理原始海洋）

“二十年前，当我在美国国家海洋和大气管理局工作时，我在美属萨摩亚群岛 T'au 岛西侧拖船上意外看到了现在被称为 Big Momma 的珊瑚，这是迄今为止有记录以来最大的珊瑚之一，”原始海洋探险队首席科学家 Molly Timmers 回忆道。

大妈妈珊瑚估计已有 500 多年历史，高 6 米多，但其周长仅为所罗门群岛珊瑚 41 米的一小部分。

“今天我有幸在所罗门群岛看到了更大的珊瑚，”蒂默斯继续说道。“大妈妈看起来就像一勺冰淇淋掉落在珊瑚礁上，而这块新发现的珊瑚就像冰淇淋开始融化，沿着海底永远蔓延开来。”

珊瑚覆盖面积为 34x 32 米（Manu San Félix，《国家地理原始海洋》）
“冰淇淋开始融化了” （Manu San Félix，《国家地理原始海洋》）

所罗门群岛的珊瑚多样性居全球第二位，已知的硬珊瑚和软珊瑚种类超过 490 种。

为期数月的所罗门群岛探险活动于 18 月中旬开始，1,300 名科学家和电影制片人研究海洋健康状况。他们使用的工具包括深海照片和摄像机、水肺调查、海鸟计数、水下视觉调查、环境 DNA 采样，以及一艘新的 XNUMX 米级潜水器， Argonauta酒店

团队成员（从左至右）克里斯·汤普森 (Chris Thompson)、阿里克·阿姆扎莱格 (Arick Amzaleg) 和普里西拉·皮塔卡卡 (Priscilla Pitakaka) 在阿尔戈瑙塔号 (国家地理原始海洋) 上
阿尔戈瑙塔号潜水器上的团队成员（国家地理原始海洋）

原始海洋探险队队长保罗·罗斯表示：“获得如此重大的新发现是每一位科学家和探险家的终极梦想，我们很高兴在美丽的所罗门群岛发现这只巨型珊瑚，这将有助于启发海洋保护决策。”

该合资企业代表了 国家地理原始海洋 以及所罗门群岛政府。所罗门群岛总理杰里迈亚·马内莱说：“海洋为我们提供了生计，为我们的国民经济和社区做出了巨大贡献。”

“我们的生存依赖于健康的珊瑚礁，因此这一令人兴奋的发现强调了保护和维持它们以造福子孙后代的重要性。”

也在 Divernet 上： PRISTINE SEAS 开启为期五年的太平洋之旅, 原始海洋潜水比基尼 + 3 个其他环礁, 塔希提岛的巨型玫瑰礁让潜水员惊叹不已

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
@adefrutos63 #askmark 当你上一次潜水由于空气短缺而压力很大时，你如何处理后续潜水？ #scuba #scubadiving #scubadiver 链接 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM： https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的会员链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

@adefrutos63
#askmark 当你上一次潜水因空气短缺而压力很大时，如何处理后续潜水？
#水肺 #scubadiving #scubadiver


成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join
装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42ODgwQ0RBNTY1OTRERDQy

潜水失败后如何重返水中？#AskMark #scuba

Scuba.com 网站链接：https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER： https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的会员链接来支持该频道。 本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训。 本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。 00:00 介绍 01:19 Scuba.com 02:13 开箱 03:51 规格 09:40 评论

Scuba.com 网站链接：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz


成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join
装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。
00：00简介
01:19 潜水网
02:13 拆箱
03:51 规格
09:40 回顾

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RjgyNkZCNjkwMkZDMzcz

OrcaTorch D630 V2.0 脐带火炬评测#开箱#评测

本周播客中，菲律宾的专业潜水导游陷入困境，因为有人举报一些导游收受报酬在珊瑚上刻名字，当局因此将悬赏金额翻了四倍，以征集有关罪犯的信息。LL cool J 最近告诉《卫报》，深蓝之海中的机械鲨鱼差点淹死他。一位前海军潜水员决定成为第一个仰卧横渡英吉利海峡的人。 https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

本周播客中，菲律宾的专业潜水导游陷入困境，因为有人举报一些导游收受报酬在珊瑚上刻名字，当局因此将悬赏金额翻了四倍，以征集有关罪犯的信息。LL cool J 最近告诉《卫报》，深蓝之海中的机械鲨鱼差点淹死他。一位前海军潜水员决定成为第一个仰卧横渡英吉利海峡的人。



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join
装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRUEzOUYxQTE4OEIyMTI3

导游为涂鸦珊瑚付钱#scuba #news #podcast

订阅

让我们保持联系！

获取所有 Divernet 新闻和文章的每周综述 潜水面具
我们不是垃圾邮件！ 阅读我们的 私隐政策 获取更多信息。

订阅
通知
客人

0 评论
最投票
最新 最老的
内联反馈
查看所有评论
最新评论
拉斐尔·诺维塞蒂亚: 如何正确运输水肺气瓶
尤金: 4名潜水员被吸入管道后死亡
丹尼尔·皮尔: 潜水时你的耳朵有问题吗？这可能就是问题所在。
史蒂夫·法勒: 本·富兰克林的黑色舰队
巴德·塞尔斯: 大湖幽灵船（第二部分）
最新资讯
沉船潜水员向加拿大两侧的二战飞行员致敬 沉船潜水员向加拿大两侧的二战飞行员致敬
海岸警卫队引导潜水船寻找失踪潜水员 海岸警卫队引导潜水船寻找失踪潜水员
潜水员清理幽灵养鱼者留下的残骸 潜水员清理幽灵养鱼者留下的残骸
20 年庆祝魔幻岛潜水度假村成立 2025 周年 20 年庆祝魔幻岛潜水度假村成立 2025 周年
时光倒流：逆向衰老的水母 时光倒流：逆向衰老的水母
当地人 16 年的抗争终于获得了 MPA 的回报 当地人 16 年的抗争终于获得了 MPA 的回报

联系方式

Facebook X-推特 Instagram Youtube 线

本网站上未注明出处的图片版权归摄影师所有。
联系潜水员杂志 了解详情。

Facebook X-推特 Instagram Youtube 线

版权所有2024年 洛克传媒有限公司 版权所有。