所罗门群岛发现世界最大珊瑚

所罗门群岛发现了一头巨型珊瑚，其体积是之前纪录的珊瑚的三倍，巨大到从太空中都可以看到，据信它已有约 300 年历史。

国家地理原始海洋科学家小组乘坐科考船进行探险 氩气 发现了——或者说不可能错过——巨大的 鸡冠花 这座生物体长 34 米，宽 32 米，高 5.5 米，距海床 183 米，周长 XNUMX 米。

几个世纪以来，西南太平洋三姐妹群岛上的珊瑚一直在悄然增加重量。

世界上最大的珊瑚的鸟瞰图（Seve Spence / 国家地理原始海洋）

研究团队将其描述为主要为棕色，带有亮黄色、蓝色和红色斑点，为多种幼年珊瑚鱼、螃蟹、虾和其他珊瑚礁无脊椎动物提供了宽敞的栖息地。

“正当我们认为地球上已经没有什么可探索的时候，我们发现了一片由近十亿个小珊瑚虫组成的巨大珊瑚，充满了生机和色彩，”国家地理驻地探险家、原始海洋项目创始人恩里克·萨拉说道。

“这是一项重大的科学发现，就像发现了世界上最高的树一样，但也有理由感到恐慌。尽管地处偏远，但这种珊瑚无法免受全球变暖和其他人类威胁的影响。”

潜水员正在测量珊瑚（Manu San Félix/国家地理原始海洋）

珊瑚礁从水下 13 米处开始，一直延伸到 39 米的最大深度。当团队第一次发现这个结构时，他们以为这可能是一艘沉船，直到水下摄影师马努·圣菲利克斯 (Manu San Félix) 潜入水中进行近距离观察。

圣菲利克斯说：“这些简单的息肉的遗传密码是一本巨大的百科全书，它记载了如何在多种气候条件下生存，直到现在，它还在面对海洋变暖。”

珊瑚覆盖的面积约为五个网球场的面积（Manu San Félix/国家地理原始海洋）

“像这样的大型成年珊瑚群落具有很高的繁殖潜力，对珊瑚礁生态系统的恢复贡献巨大，”所罗门群岛原始海洋考察队的珊瑚科学家埃里克·布朗 (Eric Brown) 说道。布朗曾识别并测量了之前在美国创下世界纪录的珊瑚。 萨摩亚.

他说：“虽然附近的浅礁由于海水变暖而退化，但在稍深的水域中看到这么大一片健康的珊瑚绿洲，让人感到充满希望。”

测量珊瑚被证明是一项艰巨的任务（Manu San Félix/国家地理原始海洋）

“二十年前，当我在美国国家海洋和大气管理局工作时，我在美属萨摩亚群岛 T'au 岛西侧拖船上意外看到了现在被称为 Big Momma 的珊瑚，这是迄今为止有记录以来最大的珊瑚之一，”原始海洋探险队首席科学家 Molly Timmers 回忆道。

大妈妈珊瑚估计已有 500 多年历史，高 6 米多，但其周长仅为所罗门群岛珊瑚 41 米的一小部分。

“今天我有幸在所罗门群岛看到了更大的珊瑚，”蒂默斯继续说道。“大妈妈看起来就像一勺冰淇淋掉落在珊瑚礁上，而这块新发现的珊瑚就像冰淇淋开始融化，沿着海底永远蔓延开来。”

“冰淇淋开始融化了” （Manu San Félix，《国家地理原始海洋》）

所罗门群岛的珊瑚多样性居全球第二位，已知的硬珊瑚和软珊瑚种类超过 490 种。

为期数月的所罗门群岛探险活动于 18 月中旬开始，1,300 名科学家和电影制片人研究海洋健康状况。他们使用的工具包括深海照片和摄像机、水肺调查、海鸟计数、水下视觉调查、环境 DNA 采样，以及一艘新的 XNUMX 米级潜水器， Argonauta酒店.

阿尔戈瑙塔号潜水器上的团队成员（国家地理原始海洋）

原始海洋探险队队长保罗·罗斯表示：“获得如此重大的新发现是每一位科学家和探险家的终极梦想，我们很高兴在美丽的所罗门群岛发现这只巨型珊瑚，这将有助于启发海洋保护决策。”

该合资企业代表了 国家地理原始海洋 以及所罗门群岛政府。所罗门群岛总理杰里迈亚·马内莱说：“海洋为我们提供了生计，为我们的国民经济和社区做出了巨大贡献。”

“我们的生存依赖于健康的珊瑚礁，因此这一令人兴奋的发现强调了保护和维持它们以造福子孙后代的重要性。”

也在 Divernet 上： PRISTINE SEAS 开启为期五年的太平洋之旅, 原始海洋潜水比基尼 + 3 个其他环礁, 塔希提岛的巨型玫瑰礁让潜水员惊叹不已