为什么我永远不会厌倦马尔代夫

相机已备好，理查德·阿斯皮诺尔在北马累环礁放松身心，水面以下的绚丽色彩定会让人留下深刻的印象。不管怎样，和鱼一起玩有什么不好呢？

人生中很少有比清晨醒来，欣赏碧海蓝天更美好的事了：几米外，海水轻柔地拍打着洁白的沙滩，蔚蓝的天空延伸至地平线。头顶上，茂密的热带植物和棕榈树在微风中摇曳，投下一片片令人心旷神怡的树荫。

看着日出，心想工作远在天边，只需享用一顿精致早餐，然后找到潜水中心，这是多么惬意的享受啊。欢迎来到马尔代夫。

这个位于印度洋山脊之上的神奇岛国，长期以来一直被誉为“热带奢华”。这里拥有世界上一些顶级的潜水胜地，其壮丽的环礁与赤道擦肩而过，使其成为一个值得一游的目的地，尤其当你觉得自己值得享受悠闲的潜水和片刻的放松时。

当有机会入住海伦吉利岛的OBLU NATURE度假村时，我欣然接受了。大约一年前，我曾去过马尔代夫的一艘船宿游轮，虽然我

总是对“最佳”行程中的高能量、高水流潜水感到兴奋，

建造一座位于岛上的豪华别墅的想法听起来很完美。

这也意味着我的非潜水伙伴也可以一起来。有机会一起享受潜水的乐趣，两全其美。

色彩斑斓的珊瑚礁景观

我们从纽卡斯尔出发，途经迪拜，抵达马尔代夫首都马累。我们在机场附近的一家酒店住了一晚，缓解旅途疲劳，然后乘坐快艇北上前往海伦吉利岛。海伦吉利岛是一片狭长的珊瑚沙洲和热带绿地，是北马累环礁（卡夫岛）东北边缘的一小部分。

当你接近 OBLU NATURE 时，你首先看到的是水上别墅和小码头，那里停泊着印度洋的传统木制主力船、 多尼斯在潜水和日落乘船游览之间休息。

工作人员热情地接待了我们，并建议我们在手机上安装度假村的应用程序，他们很快就答应了，然后带我们去了住宿地。我预定的是海滩别墅，可以享受棕榈树的荫凉。作为一个住在苏格兰的红发女孩，我需要避免阳光直射。

水上别墅可欣赏日出或日落，具体取决于别墅所面向的方向，距离度假村的中央餐厅、酒吧、礼宾部和潜水中心稍远，但步行出行非常方便，并且有高尔夫球车式班车运行。

多尼船是马尔代夫的主力（OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO）

度假村（OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO）

目录 目录 潜水中心 摩诃提拉 多丽丝·凯夫斯 屋礁 马尔代夫的色彩 事实档案

潜水中心

在快速检查了我的摄影器材并对我的外壳进行了真空压力测试（我多么喜欢那“闪烁的幸福绿灯”）后，我沿着棕榈树成荫的中央小路漫步，找到了 TGI Helengeli。

该中心阴凉良好 - 非常适合试穿潜水装备 - 距离码头和 多尼斯工作人员为我准备了一个容量为 15 升、充满 30% 的气瓶。

完成常规手续后，我拿到了装备——知名供应商提供的标准潜水中心装备——然后就开始了此行的第一次潜水。

TGI 马尔代夫潜水中心（OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO）

TGI 的潜水系统相当标准，包含两次晨潜、一次午潜和一次夜潜（可应要求提供）。约 30 个定期潜水点位于北马累环礁东北部的外链小岛和珊瑚礁之中。

这些潜水点的名字都很精彩，比如“卡吉库达坎古”（Kagi Kuda Kangu）和“博达加法鲁”（Boda Gaa Faru）。如果你还在记录你的潜水经历，写下这些名字会是一种享受。

一只年轻的玳瑁注视着理查德·阿斯皮诺尔

下午的潜水通常在度假村附近、更隐蔽的地方进行。下午的水流可能会更强，但季节和潮汐的影响使得预测非常困难。每次潜水前，导游都会检查水流，以确定如何接近潜水点。幸运的是，顺流而下是常态。

我们的第一次潜水是在一堵墙，形成通道的一侧或 坎杜。水道湍急，水流湍急，非常有趣，但对于摄影师来说，这往往很糟糕，因为他们会远离拍摄对象！

令人高兴的是，那天水流很小，几分钟之内，我就发现了第一只海龟，并沉浸在快乐的潜水节奏中。

在 60 分钟潜水的最后半小时内，我向几朵珊瑚浪花射击，然后潜入浅水区，欣赏成群的梭鱼、蓝线鲷和领蝴蝶鱼。

对我来说，浅水区才是马尔代夫珊瑚礁真正闪耀的地方。沙质的海底一直延伸到深处，虽然没什么意思，但总是值得我们留心观察，因为我们会看到几条黑鳍礁鲨和白鳍礁鲨从我们下方游过。

坎杜斯 是马尔代夫的典型潜水胜地之一。即使在中等水流的情况下，这里也能让人放松身心：保持珊瑚礁在你一侧，跟随导游，并与你的伙伴保持距离。

是的，你需要遵守所有常规规则，但这次潜水很轻松。我突然想到，如果这是你获得资格后的第一次潜水，或者是为了进一步学习和巩固技能而进行的潜水，那么这次潜水几乎是完美的。

领蝴蝶鱼

即使在强烈的热带阳光下，人造光（这里由理查德的闪光灯提供）也能呈现出珊瑚礁的壮丽色彩

那天晚上我睡得很好，得益于一些 莫吉托我在酒吧里，我的妻子对水疗中心的评价非常好。

摩诃提拉

第二天的亮点将是玛哈蒂拉（Maha Thila），在这里潜水可以观赏到数量众多的当地黑脚小丑鱼和分布更广的克拉克小丑鱼。后者更加活泼，它们蜷缩在一只气泡尖海葵（这次是一只漂亮的红色海葵）里，很容易就能拍到。

黑脚小丑鱼

当水流稍微增强时，它掀起了这朵海葵的裙摆

提拉是一种礁石，最好被描述为水下尖峰，不同于 发 因为它们不会浮出水面。这两种潜水方式都很棒，小一点的潜水艇最适合在浅水区安全停留之前四处游玩，在浅水区经常可以看到海龟休息。

在通道、角落和壁垒之间 坎杜斯，我迫不及待地想拿出我的微距镜头。第一次在珊瑚礁角落的“生物观察”潜水，最终却变成了在鲷鱼群中缓缓漂流的景象——很美，但不是我想要的。

我不得不等到第二天才去探索当地一个叫做特里克斯洞穴（Trix Caves）的地方。它其实算不上真正的洞穴，更像是一些深邃的悬崖峭壁，上方的珊瑚在看起来像是从礁石侧面凿出的巨大凹陷处投下永久的阴影。

这些阴暗的“洞穴”里充满了各种生物，周围还有鞭珊瑚、水螅虫和柳珊瑚。我在这里捕捉小虾虎鱼和裸鳃类动物玩得很开心。

良好的能见度让理查德能够尝试捕捉更广阔的珊瑚礁景观

对于这样的景点来说，手电筒是必不可少的；否则，它们就会变得沉闷无趣，迷失在阴暗的阴影中。即使是小小的手电筒也能展现出丰富的红色、粉色和紫色，以及覆盖在岩石上的喜阴植物的惊人细节。

鞭珊瑚虾虎鱼

圣诞树蠕虫

就像所有马尔代夫潜水一样，任何事情都可能发生。在潜水大约20米，也就是潜水到一半的时候，我们发现了一对护士鲨在一起休息。这些性格温顺的鱼很容易接近，但经过一次 照片 我让他们独自一人去睡觉。

护士鲨

多丽丝·凯夫斯

一天下午，我在多丽丝洞穴进行了一次类似的潜水，发现了更多微距生物，尽管我当时正在咒骂自己越来越差的视力。我决定拍一些鱼类肖像，并接受了拍摄栖息在珊瑚沙洞穴中、非常胆小的红火虾虎鱼的挑战。

一对红火虾虎鱼

鹰鱼，像虾虎鱼一样，是很好的肖像主题

不知不觉，旅程已经进行到一半了，我得去趟水疗中心。我不是

天生的水疗爱好者，但我开始欣赏水疗/潜水的协同作用，因为我的背痛

被一个拥有超人力量的娇小女人殴打和推搡，我反思

美丽的海伦吉利岛上的 OBLU NATURE 等度假村提供了哪些服务。

提供各种护理，包括热石按摩和巴厘式按摩。为了方便回程，我通过应用程序预订了出发当天早上的额外护理。太棒了！

水疗中心（OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO）

这是一种轻松、温和的潜水，没有压力，非常适合寻求轻松奢华的经验丰富的潜水员，也适合渴望拓展和获得信心的新手，也许可以和家人或爱人住在一起（我说过有蜜月别墅吗？），进行多次潜水，共度美好时光。

说到这，不得不提一下餐厅。The Grill 餐厅就坐落在海滩边，可以享受到最惬意的晚风，而且适合各种饮食习惯。如果您喜欢吃鱼，这里绝对是您的理想之选。

这三家餐厅中我最喜欢的是Raga Route。从某种程度上来说，它有点像马尔代夫——受印度文化和饮食的影响，但又有自己的特色。食物丰盛，香料细腻，口感丰富。绝对值得一试。

度假村更大的自助餐厅也很棒，设有不同的“餐位”提供世界各地的美食。值得庆幸的是，度假村的健身房也能帮你补充新摄入的卡路里！

屋礁

对许多客人来说，珊瑚礁或许是他们第一次接触海底世界。客人可以借用免费的浮潜装备，只要待在标记区域内，就可以花一整天时间观赏海底世界。

珊瑚礁本身本质上是岛屿水下部分的延伸，细长，位于两个更大的珊瑚礁结构之间。我估计很多客人在决定参加TGI的潜水体验之前，都会先尝试浮潜。对很多人来说，在这里获得一个基本的潜水认证，肯定比去英国的冰冷猎物要好，不过我知道有些人会不同意。

海鳗

龙虾

珊瑚礁非常适合夜间潜水和进一步观察生物，我很乐意花比标准的 45 分钟夜间潜水更长的时间。

我的气量也很好，本来可以放弃之前申请的15升气瓶，但知道现在有这些气瓶可用，真是太好了。这周的潜水记录显示，水面压力超过50巴，持续一小时的潜水是常态。

没想到在一次夜潜中，我竟然与一条白鳍礁鲨短暂却奇妙地邂逅。这条平时很害羞的鱼，在黑暗中捕猎时，竟然游到我身边，短暂地看了一眼我的相机，然后飞快地游走了。

白鳍礁鲨在马尔代夫很常见，但你很少能看到它如此近距离地游过来

白天在珊瑚礁中潜水也是一种乐趣，在强烈的热带光线和极佳的能见度下，我在蓝线鲷鱼群中愉快地潜水了几次，它们在我周围分开又重新聚集，我并不完全相信这个笨拙的闯入者。

标志性的蓝线鲷鱼群

东方石唇鱼

马尔代夫的色彩

鲷鱼通常栖息于较深的水域，因此在浅水区邂逅它们会非常愉快，因为它们的数量可能多达数千只。鲷鱼和东方甜唇鱼是典型的印度洋鱼类，它们明亮的黄色与蓝色海水形成鲜明对比，就像碧绿的海水与白色珊瑚沙在水面上形成鲜明对比一样。

em鱼

除了友好的员工、美味的食物、美妙的水疗，甚至还有在岛屿之间飞来飞去寻找食物的果蝠之外，我认为马尔代夫还拥有丰富的色彩。

海洋、沙滩、天空映衬下树木的绿色，色彩缤纷，无不令人叹为观止。但潜入水面之下，探索珊瑚礁，你会发现，色彩无处不在。

小丑炮弹鱼

刺尾鱼

从鱼的黄色和银色到海绵的红色和珊瑚的粉色，在那片深蓝色的海洋中，色彩无处不在。

大约二十年前，我跟潜水俱乐部的一个小伙子说我要去马尔代夫。他是个久经沙场的家伙， 狂热爱好者，并称其“只是在玩鱼”。

事实是，他是对的，这简直就是在和鱼儿玩耍。成千上万的鱼儿，大小、颜色、形状各异，在热带的水上奢华享受着。如果你还没去过马尔代夫，一定要去看看。那里真是太棒了！

带泳池的豪华海滩别墅（OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO） 事实档案 到达那里： 理查德乘坐阿联酋航空从纽卡斯尔经迪拜飞往马累。搭乘免费快艇前往海伦吉利岛，大约需要50分钟。 住所： OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO （马尔代夫全包式度假村）。 潜水： TGI 马尔代夫单次潜水起价 114 美元（85 英镑）。提供潜水装备租赁，以及 15 升气瓶和高氧潜水器。此外，还提供水上摩托艇、皮划艇和其他水上运动。 电： 所有房间均使用英式插头。 货币： 虽然大多数游客都使用卡支付所有购买费用，但马尔代夫拉菲亚或美元等小面额纸币可能会有用。 价格： 所有客人均可享受 OBLU 岛屿套餐，包含住宿、便利设施、餐饮、无限畅饮、活动和短途旅行。理查德入住的是带泳池的日出水上别墅，目前每晚价格为 630 美元（470 英镑）。豪华海滩别墅预计价格为 525 美元（390 英镑），带泳池的海滩套房（两人共享）预计价格为 1,335 美元（1,000 英镑）。 日落时的水上别墅（OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO）

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