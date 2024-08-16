马尔代夫延绳钓计划危及鲨鱼保护声誉 

包括英国科学家在内的国际科学家呼吁马尔代夫政府重新考虑恢复破坏性延绳钓捕鱼的计划，并希望获得前往印度洋岛屿寻求大型动物体验的潜水员的支持。

科学家说，延绳捕鱼对目标渔获物和兼捕渔获物种类构成威胁，并增加了当地小规模渔民赖以生存的、已经过度捕捞的金枪鱼种群的压力。

马尔代夫的草案将允许捕捞鲨鱼，这将威胁到马尔代夫作为鲨鱼和鳐鱼保护区的地位。

活动人士认为，延绳钓实际上会重启环礁的鲨鱼捕捞活动，同时也会威胁到重要的鱼类资源，对海洋健康、可持续捕鱼的渔民生计以及旅游收入造成不利影响。

蝠鲼（西蒙·希尔伯恩/海洋图像库）

渔民的收入将受到海外渔业竞争的影响，而沿海社区所需鱼类资源的枯竭可能成为人道主义问题。

延绳钓因其高误捕率而臭名昭著，其中包括脆弱物种，这可能会严重影响海洋生物多样性。“延绳钓代表着 事实上的 活动人士表示：“解除长期的鲨鱼捕捞禁令对于恢复马尔代夫海洋生物的健康起到了重要作用。”

误捕会影响濒危的鲨鱼物种以及蝠鲼、海龟和海鸟，而传统捕鱼方法（如竿钓法）则可以最大限度地减少误捕率。

海龟也将濒临灭绝（David P Robinson/海洋图像库）

悬挂外国国旗的船只于 1985 年开始在马尔代夫进行延绳钓捕鱼。由于管理问题，该行为于 2010 年被禁止，但次年又重新开放，之前，为了应对进一步的违规行为，政府决定在 2019 年停止发放新许可证。

由企业和非政府组织组成的马尔代夫海洋联盟 (MOA) 与黄鳍金枪鱼渔民联盟合作， 通过 OnlyOne 发起请愿呼吁国际社会让政府意识到延绳钓对生态、经济和声誉造成的影响。

#反对长线钓鱼运动

支持#AgainstLonglining运动的英国科学家包括丹尼尔·保利 (Daniel Pauly)，他是一位海洋生物学家，据说是世界上被引用次数最多的渔业科学家之一，以及埃克塞特大学的海洋保护生物学家卡勒姆·罗伯茨 (Callum Roberts) 教授。

罗伯茨说：“马尔代夫是海洋保护领域的全球领先者，自 2009 年以来一直保护其海域免受鲨鱼、蝠鲼和海龟捕捞。”

“恢复延绳捕鱼将是一种非常有效的方式，可以消灭标志性的海洋野生动物，并浪费来之不易的声誉。”潜水员可以签署 在这里请愿。

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