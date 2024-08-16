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马尔代夫延绳钓计划危及鲨鱼保护声誉 

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马尔代夫的虎鲨（文森特·尼费尔/海洋图像库）
马尔代夫的虎鲨（文森特·尼费尔/海洋图像库）

包括英国科学家在内的国际科学家呼吁马尔代夫政府重新考虑恢复破坏性延绳钓捕鱼的计划，并希望获得前往印度洋岛屿寻求大型动物体验的潜水员的支持。

科学家说，延绳捕鱼对目标渔获物和兼捕渔获物种类构成威胁，并增加了当地小规模渔民赖以生存的、已经过度捕捞的金枪鱼种群的压力。 

马尔代夫的草案将允许捕捞鲨鱼，这将威胁到马尔代夫作为鲨鱼和鳐鱼保护区的地位。 

活动人士认为，延绳钓实际上会重启环礁的鲨鱼捕捞活动，同时也会威胁到重要的鱼类资源，对海洋健康、可持续捕鱼的渔民生计以及旅游收入造成不利影响。 

蝠鲼（西蒙·希尔伯恩/海洋图像库）
蝠鲼（西蒙·希尔伯恩/海洋图像库）

渔民的收入将受到海外渔业竞争的影响，而沿海社区所需鱼类资源的枯竭可能成为人道主义问题。

延绳钓因其高误捕率而臭名昭著，其中包括脆弱物种，这可能会严重影响海洋生物多样性。“延绳钓代表着 事实上的 活动人士表示：“解除长期的鲨鱼捕捞禁令对于恢复马尔代夫海洋生物的健康起到了重要作用。”

误捕会影响濒危的鲨鱼物种以及蝠鲼、海龟和海鸟，而传统捕鱼方法（如竿钓法）则可以最大限度地减少误捕率。   

海龟也濒临灭绝（David P Robinson/海洋图像库）
海龟也将濒临灭绝（David P Robinson/海洋图像库）

悬挂外国国旗的船只于 1985 年开始在马尔代夫进行延绳钓捕鱼。由于管理问题，该行为于 2010 年被禁止，但次年又重新开放，之前，为了应对进一步的违规行为，政府决定在 2019 年停止发放新许可证。 

由企业和非政府组织组成的马尔代夫海洋联盟 (MOA) 与黄鳍金枪鱼渔民联盟合作， 通过 OnlyOne 发起请愿呼吁国际社会让政府意识到延绳钓对生态、经济和声誉造成的影响。

#反对长线钓鱼运动
#反对长线钓鱼运动

支持#AgainstLonglining运动的英国科学家包括丹尼尔·保利 (Daniel Pauly)，他是一位海洋生物学家，据说是世界上被引用次数最多的渔业科学家之一，以及埃克塞特大学的海洋保护生物学家卡勒姆·罗伯茨 (Callum Roberts) 教授。 

罗伯茨说：“马尔代夫是海洋保护领域的全球领先者，自 2009 年以来一直保护其海域免受鲨鱼、蝠鲼和海龟捕捞。” 

“恢复延绳捕鱼将是一种非常有效的方式，可以消灭标志性的海洋野生动物，并浪费来之不易的声誉。”潜水员可以签署 在这里请愿。

也在 Divernet 上： 马尔代夫否认危害鲨鱼的计划, 普通鲨鱼, 诱捕区：马尔代夫鲨鱼的神秘食堂

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
本周播客中，美国联邦法官下令支付 34 年加州潜水船 Conception 号起火事件中 2019 人死亡所产生的第一笔赔偿金，尽管船长杰瑞·博伊兰是否有能力支付这笔费用仍不清楚。为阻止鹦鹉鱼等牙齿锋利的捕食者，可以部署珊瑚幼虫摇篮，作为恢复受到珊瑚白化等干扰事件影响的珊瑚礁的行动的一部分。戈斯波特的潜水博物馆将于 2024 年关闭，以修复其“潮湿的二级保护建筑”，但雄心勃勃的计划是明年 07721 月重新开放，届时会更干燥，并举办新的展览。 https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/ https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs-support/ https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz33y6xo https://www.bbc.co.uk/news/articles/c2p2rk4gkx0o https://www.scubadivermag.com/anti-parrot-cradles-a-coral-game-changer/ https://www.youtube.com/watch?v=XNUMXSYlATuvJcg https://fourthelement.com/product/tech-fin/ 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

本周播客中，美国联邦法官下令支付 34 年加州潜水船 Conception 号起火事件中 2019 人死亡所产生的第一笔赔偿金，尽管船长杰瑞·博伊兰是否有能力支付这笔费用仍不清楚。为阻止鹦鹉鱼等牙齿锋利的捕食者，可以部署珊瑚幼虫摇篮，作为恢复受到珊瑚白化等干扰事件影响的珊瑚礁的行动的一部分。戈斯波特的潜水博物馆将于 2024 年关闭，以修复其“潮湿的二级保护建筑”，但雄心勃勃的计划是明年 XNUMX 月重新开放，届时会更干燥，并举办新的展览。


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