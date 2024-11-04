独自与老虎港的鲨鱼一起潜水

EKREM PARMAKSIZ 刚从马尔代夫南部一个标志性的鲨鱼潜水地点回来，在那里，他获准在通常的群体环境之外潜水，希望更深入地了解虎鲨的行为方式

我第一次去 Fuvahmulah 是今年二月，这是我计划在 2024 年进行的两次旅行中的第一次。我的目的是探索世界上人口最多的虎鲨天堂，并了解这个偏远岛屿上的壮丽生物。

过去八年，马尔代夫最南端的这个地方被人们津津乐道。这里以前被人们忽视为旅游胜地，如今每年都有成千上万的人前往 Fuvahmulah 与这种标志性物种一起潜水。我很好奇：轮到我尝试一下了。

二月中旬是 Fuvahmulah 季节的最佳时节，一切都很顺利。到旅行结束时，我在 Francesca Reinero 的指导下与一群意大利海洋生物学家一起进行了 14 次特定的虎鲨潜水。他们正在进行激光摄影测量以测量和识别个体。

作为一名鲨鱼保护主义者，亲眼观察和拍摄老虎对我来说至关重要。一周后，我离开该岛时，已经制定了明确的计划，10 月再回来进行进一步观察。

我想近距离观察富瓦穆拉的虎鲨之间的互动，因为在特定环境下，同一种类的鲨鱼在不同的栖息地中会有不同的行为和动作。

特別通牒

虎鲨是著名的顶级捕食者，攻击人类的次数仅次于大白鲨。它们天生好奇心强，这有助于它们发现食物来源，但不幸的是，这也是一些事件发生的原因。

富瓦穆拉全年都聚集着数量空前的虎鲨，目前已发现有 250 只。这里不仅是休闲潜水的理想场所，也是特定观察和科学研究的理想场所。

为了近距离互动和观察，我需要潜水中心的特别许可。获得许可并不容易，因为岛民和潜水中心自然担心任何可能危及潜水旅游的潜在事件。

这张许可证允许一定程度的自由，可以近距离接触这些雄伟的动物。我的旅行主要是独自与虎鲨一起潜水，没有潜水向导、安全潜水员或休闲潜水员的陪伴。

通常在 Fuvahmulah 进行虎式潜水时，潜水员必须聚在一起，静静地站在悬崖后面观察鲨鱼进食。

港口的日子

在获得必要的自由后，我和三位潜水向导制定了一个计划。喂食完成后，我将独自潜入老虎港（原名老虎动物园）的沙质海底。

一旦鲨鱼出现，我就会独自靠近。为了安全起见，随着鲨鱼活动越来越频繁，总会有两名潜水向导在我的背后掩护。

Fuvahmulah 的喂食方式有两种：将金枪鱼残渣藏在小石头下，以及在船上撒鱼饵。这两种方式都很尊重鱼群，一般来说，在喂食和撒鱼饵时，所有潜水向导都会撤离现场，因为存在潜在危险。

我在老虎港总共与虎鲨共潜水 12 次（包括 26 月份的潜水，记录的邂逅次数为 8 次）。这个马蹄形的地点位于主港口外，水深 10-XNUMX 米。这里虎鲨数量众多，是潜水员必去之地。

所有的潜水都非常紧张。虽然我旁边的导游因为被鲨鱼意外咬伤的概率很小而极度紧张，但我每次与鲨鱼近距离接触时都感到很安心，这要归功于我 15 年的鲨鱼潜水经验，也许还有良好的感觉。

无论是二月还是十月，虎鲨都是全年每天都有食物供应，而且整个群体中完全以雌性为主。在我观察到的数十条鲨鱼中，只有一条是雄性。而且大多数雌性都怀孕了。

我们知道，由于全年提供食物和温暖的水，Fuvahmulah 提供了适合妊娠的条件。

在产仔之前，虎鲨会选择浅水海岸栖息地，以保证幼崽的安全，尽管科学界尚不清楚它们是否在岛屿周围产仔。但有一件事是肯定的：它们会选择 Fuvahmulah 的受保护水域进行妊娠。

完美的顶级捕食者

我还观察到一些成年雌性个体身上有很深的交配伤疤。一些雌性个体的伤口已经愈合，而另一些个体的伤口仍然很新鲜。

在偶遇过程中，我还经常注意到，怀孕的鲨鱼很平静，而年轻的鲨鱼则非常好奇。幼鲨也相当大，这支持了这样一种理论：较小的幼鲨在长到一定大小之前可能会避开该区域，以躲避日益增多的掠食（虎鲨以食人而闻名）。

鲨鱼之间明显存在着明显的等级制度。体型较小的鲨鱼一旦感受到成年鲨鱼的威严存在，就会退让。当我试图与幼鲨近距离接触时，它们会突然逃跑，而成年雌鲨在同样的环境下却毫无畏惧。

与其他物种相比，虎鲨还表现出独特的行为。它们通过偷袭毫无戒心的猎物来最大限度地减少能量消耗，提高狩猎成功率，避免浪费能量跟踪那些已经意识到它们并能轻松逃脱的猎物。

这种行为在它们与人类的互动中同样有效。每当它们注意到我轻轻靠近时，它们就会突然改变方向并走开。当我完全意识到它们的存在并看着它们时，它们从不试图跟踪我。

任何细微的动作，比如缓慢的转头或举手，总是会让它们溜走或偏离目标。这进一步说明了为什么它们是隐秘狩猎的完美顶级捕食者。就好像它们能从远处感知到水柱中最细微的物理变化。

提高警惕

有几次，我数到同一个地方有超过 10 条鲨鱼。在某些时候，有些鲨鱼显得过于大胆和冒险，迫使我用手将它们赶走，而当它们靠近时，这就需要提高警惕。我身后的安全潜水员不断驱赶那些偷偷靠近的鲨鱼。

最精彩的近距离接触发生在鲨鱼抢走潜水导游放在小石头下的金枪鱼碎片（鱼头、内脏等）的时候。这时，它们变得非常凶猛。

这时需要特别小心，因为它们开始毫不犹豫地直接朝我走来。但通常情况下，它们吃饱后就会离开现场，轻轻地溜进黑暗中。其他的则会小心翼翼地滑过。有些会小心翼翼地靠近，好奇但谨慎。

和人类一样，虎鲨也有不同的性格特征。每只鲨鱼都是一个个体，有其独特的喜好和行为。

观察它们在不同情况下的反应范围有助于人们更好地解释和预测某些类型的捕食者在人类周围的行为。

我从未感到过任何威胁，即使是在极近距离的情况下。在大多数情况下，我实际上任由它们摆布，但从未发生过一次咬人事件。虎鲨非常聪明，我从不相信我们是菜单上的动物。

尽管这里是世界上已知的最大老虎聚居地，有超过 250 只老虎，但这个偏远岛屿的水域是安全的，潜水也很有趣。

在记录了同一年内两个季节的 26 次潜水，并与当地海洋生物学家、当地导游和渔民交谈后，我相信这种大规模聚集和低攻击概率可能是由于低努力食物来源、渔民和潜水中心的喂食、金枪鱼的丰富（Thunnus albacares 和 泡菜) 和其他远洋鱼类物种，以及 Fuvahmulah 水域提供的保护感。

尽管已知虎鲨可以迁徙很远的距离（超过数千公里），但科学数据显示，成年虎鲨具有明显的地点忠诚度，幼年虎鲨具有定居特性。

Big Mama

一个非常有趣的轶事：在首都马累的周边水域发现了一条著名的雌性成年鲨鱼，名叫“大妈妈”。在那里呆了一个星期后，她回到了富瓦穆拉。这件事发生在我到达的十天前。我认为这概括了这里自然虎鲨种群动态的总体情况。

在 Fuvahmulah，每次潜水都有可能遇到虎鲨，因为它们无处不在，即使在偏远的潜水地点也是如此。尽管虎鲨被认为是顶级捕食者和隐秘的猎手，但在 Fuvahmulah 的水域从未记录过任何事件。这主要是由于猎物选择、栖息地使用和活动水平等因素。

潜水员、非潜水员、自由潜水员甚至浮潜者都无所畏惧地享受着这些壮丽动物的陪伴。它们真的是平静而随和的生物。

每次潜水我都有一群热情的潜水向导陪伴：Safdhar、Izzu 和 Asfhag，来自 Fuvahmulah 潜水俱乐部。潜水中心在水下和水上的每个阶段都提供出色的支持和帮助。他们确保安全而全面的体验，同时又不损害基本的潜水规程。

这个设施齐全的潜水中心拥有六名潜水向导、两艘大船、一个舒适的潜水中心和一家酒店。

几年前，这里只有一家潜水中心和三家酒店。现在，这里已有 11 家潜水中心和 30 多家酒店。

富瓦穆拉正逐渐成为世界各地新兴的潜水胜地，其丰富的水域不仅拥有丰富的虎鲨，还拥有其他远洋物种，如路氏锤头鲨、狐鲨、鲸鲨、蝠鲼和瓜头鲸。

顺便说一句，Netflix 对这个偏远的天堂非常感兴趣，并计划于 2025 年 XNUMX 月在那里拍摄一部新的真人秀。

关注 Ekrem Parmaksiz

Instagram @ekremcbi

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