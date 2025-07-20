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潜水员的真实身份：价值100亿英镑的海盗沉船

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布兰登·克利福德和研究团队成员准备潜水（CHSP）
布兰登·克利福德 (Brandon Clifford) 和研究团队成员准备潜水 (CHSP)

潜水考古学家相信，他们终于确定了印度洋沉船的身份——它似乎是有史以来最富有的海盗劫掠事件之一的受害者。  

8 年 1721 月 XNUMX 日，葡萄牙武装大帆船 诺萨圣母卡波， 这艘船最初是一艘荷兰战舰，在留尼汪岛附近被俘。一场猛烈的风暴使其搁浅，易受攻击，桅杆被损毁，72门火炮中约有三分之二被击毁。 

1700 年左右的荷兰造船业（CHSP）
1700 年左右的荷兰造船业（CHSP）

此时，船员们最不想遇到的人就是臭名昭著的法国海盗奥利维尔·“秃鹰”·勒瓦塞尔和他的英国同行约翰·泰勒。 

这艘船从印度的葡萄牙港口果阿出发，绕非洲航行至里斯本，船上载有金银条和硬币、宝石、中国瓷器、纺织品和宗教艺术品，按今天的价格计算价值超过 100 亿英镑。 

海盗战利品：在 Nossa Senhora do Cabo 沉船遗址 (CHSP) 发现的 17/18 世纪之交铸造的金币
海盗遗忘的宝藏：在 Nossa Senhora do Cabo 沉船遗址发现的 17/18 世纪之交铸造的金币 (CHSP)

船上还有 200 名被奴役的莫桑比克人（其中 60 人在船被劫持时死亡）、即将卸任的葡萄牙总督（后来在支付赎金后被释放）和果阿大主教（其命运未知）。 

海盗们向南航行了 600 多公里，到达马达加斯加 卡波圣母教堂 拖着他们的船只到马达加斯加东海岸僻静的海盗岛圣玛丽（现称波拉哈岛）分配战利品。

勒瓦瑟尔在那里改装了这艘船，并将其重新命名为 胜利的但后来他和泰勒因争执而分道扬镳，秃鹰号在靠近岛屿的地方被烧毁并沉没。

潜水困难

位于马萨诸塞州的历史沉船保护中心 (CHSP) 自 1999 年以来一直在调查这处沉船遗址以及诺西博拉哈岛附近的其他沉船遗址，但由于沉船遗址已被厚厚的沙子和淤泥完全覆盖，挖掘工作受到了阻碍。 

侧扫声纳 (CHSP) 在该区域绘制的异常情况
使用侧扫声纳 (CHSP) 绘制该区域的异常情况
Nossa Senhora do Cabo (CHSP) 的首张海底剖面图
Nossa Senhora do Cabo (CHSP) 的首张海底剖面图

CHSP 联合创始人兼总监 Brandon Clifford 告诉记者：“在这些地点潜水多年后，最初最大的挑战是该地区的偏远。” 网际网路。“我们必须运送所有东西，从压缩机和导线到气缸和其他设备。

“有趣的是，我们留下的一些旧设备实际上帮助建立了当地的潜水中心。

环境因素也可能造成困难。与许多港口一样，雨后能见度会迅速下降。海底泥泞不堪，因此在作业时保持水柱清澈至关重要。 

圣玛丽 (CHSP) 的浑浊潜水条件
圣玛丽 (CHSP) 的浑浊潜水条件

“马达加斯加大陆和圣玛丽之间也有相当数量的货轮往来。现代船只仍然停靠在海盗曾经倾覆船只的那个地方。”

克利福德和马克·阿戈斯蒂尼是沉船新报告的共同作者，他们现在认为，他们收集的大量海洋考古证据，包括结构分析和大约 3,300 件打捞出的文物和碎片，再加上海盗活动的原始资料，已经为这艘船可能是 卡波圣母教堂.

从遗址发现的陶器碎片（CHSP）
从遗址发现的陶器碎片（CHSP）
在沉船现场发现瓷杯和器皿碎片（CHSP）
在沉船现场发现瓷杯和器皿碎片（CHSP）

符合描述

葡萄牙东印度商船的独特特征，如双肋骨（构成船肋骨下部的弯曲木材）、横梁和木材接头都符合该船的描述，沉船的尺寸为 30 x 10 米。 

该船采用柚木和橡木等硬木混合建造，并用圆头方轴的铜合金钉固定，与当时葡萄牙的远洋船只一致。

大部分宝藏都被分散了，海盗们也因此成为了富人，但潜水员们发现了许多天主教木材和象牙圣物，以及陶瓷、硬币和当时不值钱的小物件。

象牙牌匾上刻有字母“INRI”（拿撒勒的耶稣，犹太人的王）（CHSP）
象牙牌匾上刻有字母“INRI”（拿撒勒的耶稣，犹太人的王）（CHSP）
麦当娜小雕像（CHSP）
麦当娜小雕像（CHSP）

潜水员们尚未找到确切的船体铭文、火炮雕刻或铭牌，但他们仍计划进行木材年代鉴定，但由于所用木材种类繁多，这项工作颇具挑战性。他们也渴望找到任何已知的证据，证明勒瓦瑟尔在改装该船时对舰桥进行了改造。

克利福德和阿戈斯蒂尼认为，在“海盗黄金时代”（10-1650 年），圣玛丽附近有多达 1725 艘海盗船或被征用的船只被凿沉或撞毁，另外还有至少四个可进入的地点等待探索。

卡波圣母遗址 (CHSP) 上的象牙基督雕像
卡波圣母遗址 (CHSP) 上的象牙基督雕像

他们还说，如果他们确认 卡波圣母教堂 认为，“其影响是巨大的”。 

“这将是一艘独特的、经考古学证实的海盗黄金时代被海盗捕获的宝船，也是葡萄牙帝国宗教货物在印度洋有实物记录的罕见案例，有助于进行身份识别，”考古潜水员在他们的研究中表示，这项研究可以在历史沉船保护中心的 官网

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