如何赚取数十亿美元——通过保护潜水热点

根据一项新的同行评议研究，每年有 33 万人次在海洋中潜水，但只有 15% 的潜水地点得到了充分保护，免受捕鱼和其他破坏性活动的侵害 国家地理原始海洋。然而，报告称，振兴这些地区将释放潜水作为宝贵经济引擎的潜力。

保护休闲潜水热点将为游客、当地社区和海洋生物带来一系列好处，但最值得注意的是，将产生额外的 2 亿美元收入，主要来自潜水员直接向当地社区支付的使用费。

一位海洋生态学家正在勘察基里巴斯莱恩群岛的珊瑚礁（Jon Betz / 国家地理）

根据来自澳大利亚、墨西哥、美国和加拿大的海洋专家进行的研究，全球南部沿海社区拥有约 62% 的休闲潜水活动，并有望从此举中获益最多。

他们收集了世界各地数千个地点的潜水中心、潜水地点和价格的数据库，以估计每年的潜水次数、保护措施对增加一个地区的生物量和生物多样性的程度，以及潜水员在海洋保护区（MPA）潜水时支付的入场费的意愿。

哥斯达黎加奥萨半岛的原始海洋潜水员（Enric Sala / 国家地理）

他们发现，虽然 67% 的潜水地点位于海洋保护区内，但只有 15% 的潜水地点位于高度或完全保护的区域内。

随后，他们确定，在现有的休闲潜水地点实施高度和全面保护的海洋保护区将使潜水需求和潜水次数增加 32%（每年额外增加 10.5 万次潜水），并使潜水行业每年的收入增加 616 亿美元。

消费者盈余（即人们愿意为潜水体验支付的费用与实际成本之比）估计为每年 2.7 亿美元。报告称，潜水者愿意为这种体验支付更多费用，从而提高该行业的盈利能力。

各国将获益

“如果你保护了一片海洋区域，就会有更多的休闲潜水者前来——而且他们会为观赏惊艳的水下生物而付出更多代价，”澳大利亚詹姆斯库克大学高级讲师、主要作者雷尼尔·卡布拉尔 (Renel Cabral) 说道。“社区和企业忽视了海洋保护区的好处，从而错失了赚钱的机会。”

在哥伦比亚海域海花生物圈保护区最北部的偏远珊瑚礁上进行采样（Manu San Félix / 国家地理）

斯克里普斯海洋研究所教授、这项研究的共同作者奥克塔维奥·阿布托-奥罗佩萨认为：“仅在墨西哥，潜水业的年收入就与该国整个渔业部门相当，因此海洋保护不仅是环境需要，也是经济需要。”

“从科苏梅尔岛生机勃勃的珊瑚礁到受到全面保护的卡波普尔莫海洋保护区，这个行业每年接待多达 1.7 万名潜水员。

“加强保护力度，培育小规模、社区主导的生态旅游，不仅可以提升潜水体验，而且还能确保全球海洋旅游的长期可持续性。”

Enric Sala 在帕劳潜水（Manu San Félix/国家地理）

研究发现，埃及、泰国和美国是潜水人数最多的国家，每年各有近 3 万人次潜水，而印度尼西亚、埃及和澳大利亚是受到全面或高度保护的海洋保护区中潜水人数最多的国家。

菲律宾、美国和印度尼西亚是非保护水域中潜水活动最多的国家，也是在潜水热点地区指定保护区最能受益的国家。

这些热门景点占整个海洋的面积不到 1%，但保护它们将吸引更多更大的海洋生物，进而使它们对潜水员更具吸引力。

溢出效应

巴哈马鲨鱼潜水 (PADI)

研究表明，受到全面保护的海洋保护区可以帮助鱼类种群平均恢复 500%，随着时间的推移捕获更大的鱼，并通过海洋生物溢出帮助补充该地区周围的渔场。

最近 根据一项研究， 研究表明，在大型、完全受保护的海洋保护区边界附近，单位捕捞努力的捕捞量平均增加 12-18%。

国家地理原始海洋的潜水员正在测量所罗门群岛世界上最大的珊瑚群落（Manu San Félix / 国家地理）

Pristine Seas 表示，建立和维护海洋保护区的成本可以通过额外的旅游利润迅速抵消。

研究计算得出，运营占全球海洋面积 1% 的额外海洋保护区（包括执法）将耗资高达 1.2 亿美元，但潜水员的入场费可以产生足够的收入来支付这些成本。

相比之下，2020 年经济合作与发展组织 (经合组织）和其他大型渔业国花费了超过10亿美元的公共资金来支持其渔业。

安里克·萨拉 (Enric Sala) 在帕劳水母湖（Manu San Félix/国家地理）

Pristine Seas 创始人恩里克·萨拉 (Enric Sala) 表示：“底线是：海洋保护有利于海洋生物、沿海社区和企业。”

“保护潜水地点免受捕鱼和其他破坏性活动的侵害可以创造新的收入来源并造福更多人。越来越明显的是，到 30 年保护 2030% 海洋的努力比我们想象的更加有益。”

红海珊瑚礁上的潜水员 (PADI)

Pristine Seas 是国家地理学会的一部分，致力于科学和电影制作，但独立于国家地理出版和媒体部门。其新研究 适合潜水旅游的海洋保护区 出现在 Scientific Reports.

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