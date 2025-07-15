瓦卡托比海草草甸的隐秘世界

Wakatobi的 House Reef 赢得了世界最佳海岸潜水胜地之一的美誉。这个广阔的珊瑚花园距离海滩仅几步之遥，绵延三英里多，提供数不清的潜水和浮潜探险。但这个地方还有另一个不容错过的维度，它距离海岸更近。

海滩外，从低潮线一直延伸到珊瑚礁边缘，有一片绿地。这是海草的王国，虽然乍一看，它可能看起来只不过是你家前院里一片未修剪的草地，或“海藻”。但它实际上是一个独特而迷人的生态系统，充满了各种等待你去发现的生物。

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不同种类的草

虽然人们普遍认为生命起源于海洋，然后移居到陆地上，但海草显然在某个时候发生了 100 度大转弯。大约 60 亿年前，陆地上的草开始适应咸水，并扩展到沿海浅滩。如今，世界各地发现的 XNUMX 多种海草仍然与它们的陆地近亲（如藻类和其他海洋植物）有更多共同之处。像陆地草一样，它们依靠阳光通过光合作用为自己提供养分，并扎下根从地面而不是周围的水中吸收养分。它们是真正的开花植物，释放出随水流漂移的花粉和种子。在迁回海洋的过程中，海草失去了一个特征，那就是需要一根粗壮的茎来抵消重力，因为海草叶片的浮力接近中性。叶片随水流而动的能力创造了我们在海草草甸上游泳时经常遇到的迷人起伏。

在瓦卡托比的海草上浮潜

海草需要充足的阳光和足够柔软的海底才能生根，这就是为什么在瓦卡托比等地，你会发现它们只生长在海岸和珊瑚礁之间的浅滩上。在这里，它们经常形成广阔的草甸，从低潮线一直延伸到标志着珊瑚礁开始的坚硬基底，或延伸到 3 米至 4 米深的水域。浮潜者和潜水员经常会忽略这些草床，因为他们 结束 游到珊瑚礁。然而，知情人士会更加关注海岸和珊瑚礁之间的那片草带，因为这些草甸形成了一个丰富多样的生态系统，对瓦卡托比的海洋生态系统的重要性丝毫不亚于该地区的沿海红树林和珊瑚礁。

近岸苗圃

海草草甸远不止是一片水下杂草。这些植物构成了丰富生态系统的基石，为各种水生动植物提供食物和庇护所。瓦卡托比的海草草甸以多种方式构成了多样化的食物网。一些动物，例如经常在度假村周围浅水区看到的绿海龟，直接以活叶为食。即使没有被直接食用，海草叶也对生态系统有益。许多从海底吸收的营养物质被释放到水体中，供小型滤食性动物利用。海草还滋养着其他次生植物，包括多种藻类、细菌和浮游生物，它们要么直接生长在活草上，要么从落到海底的枯叶和腐叶中获取营养。此外，当活的或死的海草叶被洋流带走时，它们会为从珊瑚礁、开阔水域到深海海底等生态系统中的生物提供食物。

海龟在海草中觅食

活叶还能形成类似森林的树冠，为幼鱼和各种无脊椎动物等小型生物提供掩护。它们的存在又会吸引各种捕食者。当草床与珊瑚礁紧密相连时，就像我们的珊瑚礁一样，它们就成为许多珊瑚礁栖息物种的重要苗圃。科学研究​​已经发现，有 180 多种鱼类以瓦卡托比的草床为家，或定期造访。再加上可能在这里发现的数千种无脊椎动物，这里就是一个寻找小动物的绝佳狩猎场。

高时间

游览瓦卡托比海草床的最佳时间是在涨潮时或涨潮前后。这不仅可以确保泻湖有足够的深度来表演 结束 海水在不淤积或破坏草类的情况下踢动，这也是大多数过境物种从珊瑚礁迁入的时间。您首先看到的可能是绿海龟，因为这些水生爬行动物一代又一代地在瓦卡托比度假村的海滩上孵化；多年来，度假村一直是海龟生活和繁殖的避难所。您还会看到鱼在周围飞来飞去，比如银色比迪鱼和拇指皇帝鱼，以及几种色彩鲜艳的兔子鱼。

海草丛中的幽灵海龙

虽然不能保证一定能看到，但你遇到乌贼或鱿鱼的几率比一般人高，它们要么单独巡游，要么成群结队，身体的脉动令人着迷。仔细观察草丛，你可能会看到一条幼年鳗鱼在茎秆间滑行，或者发现一条幼年蓝斑黄貂鱼在靠近海底的地方徘徊。 章鱼 草地上也潜伏着许多生物，但要发现这些伪装大师，需要敏锐的眼光。再次放大，你会发现一个全新的生命层次，虾和螃蟹四处游动。仔细观察一下乍一看似乎是随机碎片的东西，你可能会发现自己与海龙或海马面对面。名单还在继续，目击次数只取决于你的耐心，以及你花在探索海滩和珊瑚礁之间过渡区的时间。

下次访问时 瓦卡托比度假村，一定要在浅水区花一些时间，探索世界上最丰富的海洋生态系统之一的另一个维度。