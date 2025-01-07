了解瓦卡托比的大局

通过广角图像捕捉瓦卡托比珊瑚礁的真实范围

不可否认的是，拍摄隐藏在珊瑚礁深处的神秘海洋生物很有吸引力。然而，来到瓦卡托比的摄影师往往会陷入记录细节的风险，最终却错过了全景。正是这些全景珊瑚礁场景展示了目的地的真正范围和品质，而创造它们的最佳方式是在成像组合中添加广角和超广角全景拍摄技术。

一对潜水员沿着瓦卡托比的悬崖边航行。为了拍摄这张照片，我待在他们上方 3.6 米/12 英尺的深度。相机设置：ISO 200，快门速度 1/125 秒，Tokina 10-17mm 镜头设置为 10mm，光圈 F/5.6，双 Sea & Sea YS-250 设置为一半和四分之一功率。

曾多次前往印度尼西亚 瓦卡托比潜水度假村t，我可以证明，摄影师可以花几周的时间在这里用壮观的海洋生物肖像和微距镜头填充存储卡，而永远不会用完独特的主题材料。但这只是故事的一半。为了捕捉这个目的地的全部美景，您需要着眼于大局。

完美的环境

瓦卡托比度假村周围环绕着世界上最原始的珊瑚礁，这绝非偶然。该度假村具有里程碑意义的海洋保护计划资助了一个私人海洋保护区，保护着约 20 公里的珊瑚礁。他们积极主动的保护努力的证据在珊瑚礁的活力中显而易见。

像这位潜水员经过巨大的桌面珊瑚（9.1m/30ft.）这样的镜头说明了观众席中的位置是多么美好。为了捕捉图像，相机设置包括：ISO 200，快门速度 1/160 秒，我的 Tokina 10-17mm 鱼眼镜头设置为 12mm，光圈 F/7.1 为了保持光线看起来自然，Sea & Sea YS-250 闪光灯都设置为一半功率。

除了保持近乎原始的状态外，瓦卡托比的水下地形还包含一些引人注目的地形。这里有陡峭的礁石斜坡和直立的岩壁，距离海面不到几英尺，水下的山脊和海山从深处拱起，山峰耸立在阳光斑驳的浅滩上。再加上出色的水质透明度和充足的环境光线，您就拥有了拍摄广角的理想条件，以生动的细节展示这些远景。

点燃玫瑰

在瓦卡托比的潜水地点 罗马 这里有一个巨大的卷轴珊瑚，因为从上方看时形状明显，所以被昵称为“玫瑰”。我觉得最好的选择是选择鱼眼镜头，只使用环境光拍摄，因为环境光非常充足。使用闪光灯只能照亮珊瑚和我之间的水柱中的少量颗粒。

瓦卡托比的罗马潜水点的巨型卷轴珊瑚被称为“玫瑰”，位于水下 18.3 米/60 英尺深处。为了获得曝光效果，相机设置如下：ISO 200，快门速度 1/125 秒。镜头，Tokina 10-17mm 鱼眼镜头，设置为 10mm，光圈 F/5.6，仅依靠可用光，不使用闪光灯。

由于珊瑚礁上没有直线，因此鱼眼光学器件产生的桶状失真很少成为问题。事实上，事实恰恰相反，因为扭曲可以给拍摄对象带来一点额外的戏剧性。为了传达比例感，我让模型悬停在珊瑚上方三英尺处。

引入背景

我认识的几乎每个人都使用双频闪设置。虽然在前景中均匀照亮拍摄对象至关重要，但在广角拍摄时，许多人忘记了考虑背景。说到热带地区，没有什么比平衡环境光与您自己的照明来赋予它迷人的蓝色魅力更好的了。

我坚信手动拍摄，这包括闪光灯。在 Wakatobi，我的频闪输出很少设置为高于 3/4 功率，更常见的是设置在四分之一到一半功率之间变化。

深度 12.2m/40ft。为了捕捉这些色彩缤纷的海绵和软珊瑚，我选择了以下相机设置：ISO 200，快门速度 1/160 秒，Tokina 10-17mm 镜头设置为 12mm，光圈 F/6.3，双 Sea & Sea YS-250 套装略高于一半功率。

在设置任何镜头之前，我的策略总是从了解太阳在哪里开始，观察自然光从亮到暗的过渡位置，并通过镜头在每个点读取环境光的读数。这使我能够建立光圈值的基线。然后我就可以开始工作，以最好地捕捉背景中水的蓝色。

例如，在名为 Lorenzo's Delight 的地点，我在 110 英尺高的墙壁上发现了一个非常大、美丽的红海扇。在那个深度，环境光仍然相当好，使我能够保持在 200 ISO，仪表读数范围在 f4.5 和 f5.6 之间。将 ISO 提高到 400，几乎是 f/8 就可以了。一旦我调整了适当的光圈值以捕捉理想的蓝色海水，我就把注意力转回到珊瑚礁上。

在深度 33.5m/110ft.，相机设置包括：ISO 200、快门速度 1/80 秒、Tokina 10-17mm 镜头设置为 10mm、光圈 F/7.1、双 Sea & Sea YS-250 手动设置，中间有右闪光灯一半和四分之一功率，左闪光灯为一半功率。

在那个深度，扇子看起来比红色更暗栗色，我想把它表现出来，再加上在场景中添加一个潜水员以给出其大小的一些比例。为了保留环境光，我将快门速度稍微降低到 1/80 秒，光圈值为 f7.1（加上负半档），为粉丝和潜水员保持足够的景深。

另一个深水拍摄的例子是这张照片（左图），照片中的一名潜水员位于墙边 36.6 米/120 英尺深处的一块非常大的软珊瑚后面。相机设置：ISO 200，快门速度 1/80 秒，Tokina 10-17mm 镜头设置为 10mm，光圈 F/7.1，双 Sea & Sea YS-250 手动设置为半功率和全功率之间。在旁边的照片中（潜水员经过 16.8 米/55 英尺深处的一块大桶状海绵），我能够使用相同的 ISO 200 获得类似的效果，但将快门速度提高到 1/125 秒，同时将光圈降低一档至 F/6.3，将我的 Sea & Sea YS-250 的功率输出降低至半功率。

整个过程可能听起来有点过于有条理，但请记住，与鱼不同，珊瑚礁不会去任何地方。您有充足的时间来检查结果并进行微调以调整灯光和构图。由于液晶显示屏并不总是能讲述全部故事，因此我总是根据相机的直方图显示来查看播放图像。

添加主题

包含海洋生物主题可以增加广角图像的规模和影响力。关键是找到一个既有趣又平易近人的主题。我发现瓦卡托比珊瑚礁上的布罗德俱乐部墨鱼对潜水员具有高度的耐受性。前提是你的动作缓慢且从容；它们可以让您离得很近拍照。

我们在 12.2 米/40 英尺深的墙壁潜水中发现了这只合作的 Broadclub 乌贼。相机设置：ISO 200，快门速度 1/125 秒，Tokina 10-17mm 镜头设置为 13mm，光圈 F/8.0，双 Sea & Sea YS-250 手动设置为半功率和全功率之间。

在广角镜头中包含人物主题不仅会增加兴趣（因为人们会发现其他人很有趣），而且还增加了讲述故事的更多机会。让你的模型参与场景的某些元素，而不是简单地在画面中游动。

如果您与另一位摄影师合作，一个简单的技巧就是拍摄他们正在拍照的照片。如果他们也使用广角设置进行拍摄，他们很可能会和你做同样的事情。当对人物使用鱼眼镜头时，10-11 毫米范围内的镜头场畸变有时会有点过大。我发现当画面中的主题还包括海洋动物时尤其如此。在这种情况下，我通常会稍微退一步，选择 13-17 毫米的变焦范围。

为了进一步提高赌注，只要你的拍摄对象仍然合作，你可以改变位置，让另一名潜水员慢慢移动到你刚刚腾出的位置，以创建海洋互动肖像。保持缓慢而谨慎的动作以避免拍摄对象受到惊吓，这将为您提供更多的时间和拍照机会，而不是试图匆忙完成它。遵守一点纪律是有好处的。

深度 7.62 米/25 英尺。相机设置：ISO 200、快门速度 1/125 秒、Tokina 10-17mm 镜头设置为 17mm、光圈 F/8。考虑到前景中鱼的表面反射率会很高，Sea 和 Sea YS-250 的闪光灯功率都降至四分之一功率左右。

一群鱼会给你的广角增添很多活力，但它们也可能是轻浮的拍摄对象，这需要你在拍摄发生之前就做好准备。在这里，我再次建议采用与拍摄一般海洋景观镜头相同的策略；到达深度后立即读取仪表读数。这将使您能够根据周围的环境光水平建立光圈值的基线，然后在大眼鲹、隆头鹦嘴鱼、梭鱼或蝙蝠鱼进入场景并进入范围时做好准备。

关注海洋生物

拍摄一些令人惊叹的珊瑚礁全景后，您可以将注意力转向海洋生物。在罗马潜水期间，我偶然发现了一对大章鱼，它们看起来像是正在发生领土争端，因为它们都采取直立姿势，彼此相距两英尺。

两只日间章鱼在一起。这只日间章鱼位于 9 米/30 英尺深的水下，相机设置：ISO 200，快门速度 1/125 秒，Tokina 10-17mm 镜头设置为 17mm，光圈 F/8.0，双 Sea & Sea YS-250 手动设置四分之一倍放大率。

清澈的海水和充足的环境光线可以展示前景中章鱼的活力和远处的远景。由于镜头和拍摄对象之间的工作距离不到一英尺，因此只需要少量的闪光灯。

瓦卡托比的 House Reef 不仅是拍摄广角风景的好地方，也是观赏各种大型和小型海洋生物的好地方。在 24.3 米/80 英尺的深度，我看到了一只绿海龟在珊瑚礁上游弋。为了拍摄，相机设置为：ISO 200，快门速度 1/125 秒，Nikonos R-UW 13mm，光圈 F/6.7，双 Retra Primes 手动设置为半功率。

除了为使用高氧的休闲潜水员提供服务外，瓦卡托比还拥有完善的装备来应对使用循环呼吸器的潜水员，包括多达 20 人的团体；拍摄题材如此丰富，值得考虑。

除了满足高氧潜水员的需求外，瓦卡托比潜水度假村还配备齐全的设施，可以接待使用循环呼吸器的潜水员，包括多达 20 人的团体。鉴于拍摄主题如此丰富，这一点非常值得考虑。

总而言之，美丽的珊瑚礁、陡峭的悬崖和独特的海洋生物主题，以及灵活的潜水服务和选择，瓦卡托比是摄影师的天堂，无论是磨练技能还是添加新的令人兴奋的内容，瓦卡托比都是摄影师的天堂图像 - 无论是广角图像、微距图像，还是两者兼而有之，都可以添加到您的照片库中。

要了解有关瓦卡托比的更多信息，请访问 瓦卡托比网站 或瓦卡托比潜水度假村 博客网站， Wakatobi 流。